US Open: Otimismo impulsiona índices em Wall Street📈BlackRock dispara depois dos resultados

Os índices norte-americanos estão a abrir em alta hoje, com o Nasdaq 100, o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e os futuros do Russell 2000 a registarem ganhos sólidos. Os fortes resultados da gigante taiwanesa de chips de IA TSMC (TSM.US) impulsionaram as ações de tecnologia e colocaram em movimento a «máquina do otimismo do mercado». Os futuros do Nasdaq (US100) subiram mais de 1% no início da sessão norte-americana.
Os movimentos no setor de semicondutores são particularmente impressionantes — desde a europeia ASML até nomes americanos como Nvidia, AMD, Lam Research e KLA Corp (KLAC.US). A KLA está a registar um salto impressionante de cerca de 8% após uma atualização da Wells Fargo, impulsionado pelo roteiro de 2 nm e pelo ciclo de computação de alto desempenho (HPC).
Notícias das empresas
- A Nvidia lidera o ritmo entre as «Magnificent Seven» após as perspetivas da TSMC, com a Nvidia (NVDA) a subir +2%, a Amazon (AMZN) +1% e a Tesla (TSLA) +0,5%, mas a Alphabet (GOOGL) fica para trás, perdendo -0,5%. As ações da Microsoft e da Apple estão ligeiramente mais altas.
- A Amplitude (AMPL) sobe 5,7% após o Morgan Stanley ter elevado a classificação da empresa de software de «equal-weight» para «overweight».
- A Applied Materials (AMAT) ganha 2,1% após o Barclays também ter elevado a classificação da ação de «equal-weight» para «overweight». A empresa também está a beneficiar de um cenário de maior procura após a TSMC ter definido uma meta de investimento mais ambiciosa para 2026, interpretada pelo mercado como um sinal de forte procura por chips relacionados com IA.
- As ações de equipamentos para chips estão claramente em alta nas negociações pré-mercado nos EUA: Lam Research (LRCX) +8,2% e Teradyne (TER) +4,1%. O cenário é semelhante — a meta de gastos da TSMC para 2026 ficou acima das expectativas, o que os investidores interpretam como confiança na durabilidade do boom da IA.
- A Clearway Energy (CWEN) sobe 7,5% após anunciar um pacote de contratos de compra de energia (PPAs) com o Google para 1,17 GW no Missouri, Texas e Virgínia Ocidental.
- A Coinbase (COIN) cai 1,1% após o Comitê Bancário do Senado dos EUA adiar um debate sobre a estrutura do mercado de criptomoedas, enquanto a Coinbase retirou o apoio a uma proposta de lei relativa a limites para recompensas em stablecoins.
- A Disc Medicine (IRON) cai 7,1% após relatos de que a FDA adiou a sua análise de um tratamento experimental para uma doença sanguínea rara que fazia parte de um programa de vouchers acelerado (segundo a Reuters).
- A Goldman Sachs (GS) ganha 2,3% após o seu relatório trimestral: as receitas do 4.º trimestre da FICC e das negociações superaram a estimativa média dos analistas.
- A Millicom (TIGO) sobe 3% após o UBS ter atualizado a ação de neutra para compra, citando uma avaliação atraente e potenciais benefícios da consolidação, que poderiam apoiar o crescimento e os retornos em dinheiro.
- A Morgan Stanley (MS) cai 1%, apesar de ter registado receitas de gestão de património no 4.º trimestre acima do consenso — os investidores parecem ter adotado uma visão mais cautelosa em relação a outras partes do relatório.
- A Penumbra (PEN) salta 13% após a Boston Scientific concordar em adquirir a empresa em uma transação em dinheiro e ações avaliada em cerca de US$ 14,5 bilhões.
- A Samsara (IOT) sobe 2,6% nas negociações pré-mercado após o BNP Paribas elevar a classificação das ações de neutra para desempenho superior, apontando para uma demanda mais forte.
- A Sandisk (SNDK) ganha 4,1% depois de a Benchmark ter aumentado o seu preço-alvo de 260 para 450 dólares. Os analistas observam que, mesmo após a forte recuperação, «a história ainda se mantém» e assenta em vários pilares sólidos.
- A Southwest Gas Holdings (SWX) sobe 1,4% depois de o Citi ter elevado a ação de neutra para compra, citando uma aceleração no crescimento do EPS.
- A Talen Energy (TLN) salta 11% após assinar acordos para comprar três centrais elétricas a gás da Energy Capital Partners por US$ 3,45 bilhões. O negócio aumenta a sua carteira de capacidade de geração em cerca de 2,6 GW.
BlackRock bate novos recordes
As ações da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, subiram 2,2% após a divulgação dos resultados. O EPS ajustado e os influxos líquidos ficaram bem acima das expectativas do mercado. A BlackRock atingiu um novo recorde histórico, com os ativos sob gestão (AUM) a subirem para US$ 14,04 trilhões — destacando o quão fortemente a empresa “surfa na onda do mercado” quando as avaliações dos ativos sobem.
O aumento dos AUM foi impulsionado em grande parte pela recuperação das ações no quarto trimestre, alimentada por:
- Entusiasmo com a IA
- Alívio da pressão sobre as taxas
- Crescimento económico relativamente estável nos EUA
Os resultados superaram as expectativas de Wall Street, e a reação do mercado foi rápida: as ações da BlackRock subiram cerca de +2,5% nas negociações pré-mercado, sugerindo que os investidores receberam bem tanto a escala de receita quanto a qualidade dos influxos. A receita aumentou de US$ 5,68 bilhões para US$ 7,0 bilhões em relação ao ano anterior, superando o consenso dos analistas de US$ 6,69 bilhões. Para a BlackRock, isso é importante porque a maior parte da receita é calculada como uma porcentagem dos ativos sob gestão — portanto, o aumento dos ativos funciona como uma alavancagem operacional. O lucro por ação superou claramente as previsões: US$ 13,16 contra expectativas em torno de US$ 12,21. Para os investidores, isso sinaliza que o crescimento da receita está se traduzindo em resultados líquidos de forma mais eficiente do que o mercado supunha.
- O lucro líquido ajustado subiu de US$ 1,87 bilhão no ano anterior para US$ 2,18 bilhões, apontando para um trimestre de forte rentabilidade, apesar da crescente pressão dos custos.
- Os custos aumentaram acentuadamente: US$ 5,35 bilhões contra US$ 3,6 bilhões no ano anterior — colocando uma questão importante em destaque para o futuro. Nessa escala, os investimentos em crescimento e expansão podem ser “caros”, e o mercado observará de perto se os gastos mais elevados trarão retornos duradouros.
- Os influxos de produtos de ações permaneceram praticamente estáveis em relação ao ano anterior: US$ 126,05 bilhões contra US$ 126,57 bilhões no ano anterior. Isso pode parecer “sem grandes surpresas”, mas, nessa escala, a estabilidade em si é um sinal forte.
- Os influxos de renda fixa foram muito fortes: US$ 83,77 bilhões no trimestre, o que a Reuters associa a uma postura mais dovish do Fed e a um arrefecimento do mercado de trabalho. Isto é importante, pois mostra que a BlackRock está a beneficiar da rotação dos investidores de volta para as obrigações.
- O total de entradas líquidas de longo prazo ficou em cerca de 267,8 mil milhões de dólares, com os ETFs mais uma vez a serem a principal locomotiva. Este é o ponto-chave: a BlackRock está efetivamente «programada» para ganhar quando o capital regressa a estratégias passivas e de baixo custo.
A empresa também registou entradas líquidas anuais recorde de 698,26 mil milhões de dólares, reforçando a imagem da BlackRock como a maior máquina de angariação de capital do mundo.
ETFs: taxas baixas, escala massiva
Os ETFs continuam a ser o principal motor do crescimento orgânico da BlackRock, mesmo que a economia unitária tenha margens mais baixas. O mecanismo é simples: as taxas mais baixas são compensadas pela enorme escala e pelo efeito de rede da iShares.
A tendência passiva não está a abrandar. Os investidores continuam à procura de diversificação de baixo custo, e a narrativa do «ETF como produto de investimento padrão» só se torna mais forte com o tempo.
Taxas de desempenho: o mercado está novamente a pagar pelos resultados
As taxas de desempenho aumentaram 67%, para 754 milhões de dólares, sugerindo que a empresa se beneficiou não só do aumento dos ativos sob gestão e das taxas básicas, mas também do forte desempenho em estratégias que incluem componentes de taxas de sucesso.
Notavelmente, isso marca mais um trimestre forte nessa rubrica — as taxas de desempenho aumentaram cerca de 33% no terceiro trimestre. Isso adiciona uma “camada extra” de receita que nem sempre é repetível, mas pode ser altamente lucrativa.
“Atuar no mercado privado”: a BlackRock quer receitas com margens mais altas
A BlackRock está a diversificar cada vez mais para produtos com taxas mais altas, o que faz sentido, dada a intensificação da concorrência de taxas nos ETFs.
A empresa está a apostar mais fortemente em:
- mercados privados
- imobiliário
- infraestruturas
- ativos ligados à IA (centros de dados, infraestruturas energéticas)
Essa direção aumenta as margens, pois os ativos privados normalmente geram taxas mais altas do que os ETFs. Em outras palavras, a BlackRock está a tentar construir uma “sala de jantar de alto padrão” ao lado de uma “cafeteria de ETFs” muito grande, mas com margens mais baixas. Os influxos do mercado privado foram de US$ 12,71 bilhões no trimestre. A escala ainda está longe dos ETFs, mas a tendência é clara: a empresa está a construir de forma constante um segundo pilar. A meta é ambiciosa: US$ 400 bilhões em captação de recursos acumulados até 2030. Isso sugere que a BlackRock vê os mercados privados não como um complemento, mas como uma futura fonte importante de margens e receitas mais estáveis. Uma medida particularmente interessante é o seu plano de integrar ativos privados em programas de aposentadoria — potencialmente abrindo um enorme pool de capital de longo prazo.
Ações da BlackRock (intervalo D1)
