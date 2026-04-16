As ações norte-americanas mantêm-se estáveis nesta quinta-feira, cedendo alguns dos ganhos iniciais à medida que a recente recuperação das ações do setor tecnológico começa a esmorecer. Esta retração surge apenas um dia depois de o S&P 500 ter ultrapassado a marca simbólica dos 7.000 pontos, o que realça a crescente sensibilidade aos fatores de curto prazo. Os investidores estão agora a ponderar os desenvolvimentos geopolíticos com a época de divulgação de resultados e os sinais macroeconómicos contraditórios. No entanto, o sentimento geral continua muito forte, enquanto o S&P 500 atingiu um novo máximo histórico. O Nasdaq e o Dow caíram cerca de 0,2%, enquanto o S&P 500 registou uma queda de cerca de 0,1% após ter aberto em alta. Esta evolução surge na sequência de uma sessão anterior forte, que levou o S&P 500 a um fecho histórico acima dos 7.000 pontos

A fraqueza concentrou-se no setor das grandes empresas tecnológicas, com o segmento dos «Sete Magníficos» a entrar em território negativo e a arrastar o sentimento geral do mercado.

O ETF Roundhill Magnificent Seven registou uma queda, sinalizando um abrandamento do ímpeto no principal grupo de liderança do mercado

A geopolítica continua a ser um fator central: os mercados estão a acompanhar de perto as negociações entre os EUA e o Irão sobre a prorrogação do cessar-fogo para além de 22 de abril

O envolvimento diplomático em curso apoia o sentimento de risco, mas a falta de clareza limita novas subidas no curto prazo

A época de resultados está a ganhar força: A Taiwan Semiconductor e a PepsiCo superaram as expectativas tanto em receitas como em lucros A Charles Schwab excedeu as expectativas de lucro, mas desapontou nas receitas Os resultados da Netflix após o encerramento da sessão nos EUA são vistos como um potencial catalisador de curto prazo para o sentimento

Os dados económicos apresentam um quadro misto: Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram para 207 mil, sinalizando uma resiliência contínua do mercado de trabalho A produção industrial recuou 0,5% em março, ficando aquém das expectativas e suscitando preocupações quanto ao impulso de crescimento

A estrutura do mercado revela divergências por baixo da superfície: Os índices Nasdaq continuam a testar níveis recorde, prolongando uma série histórica de ganhos As ações do setor dos semicondutores estão a recuar, quebrando um dos principais motores da recente recuperação As empresas tecnológicas de pequena capitalização estão a emergir como um grupo com desempenho relativamente superior, com novos máximos intradiários A participação mais ampla permanece limitada, uma vez que os setores de grande capitalização ficam para trás na definição de novos recordes

No geral, o mercado está a transitar de ganhos impulsionados pelo momentum para uma fase mais seletiva, impulsionada por dados e eventos, com a volatilidade provavelmente ligada tanto às notícias macroeconómicas como a surpresas nos resultados. xStation5 xStation5 Resultados da Charles Schwab superam as expectativas As ações da Charles Schwab registaram hoje uma queda superior a 4 %, após a empresa ter divulgado resultados mistos relativos ao primeiro trimestre de 2026, com a rentabilidade a superar as expectativas, enquanto as receitas ficaram ligeiramente abaixo das previsões. A empresa registou um lucro por ação ajustado de 1,43 dólares, superando as estimativas de 1,39 dólares e aumentando significativamente em relação aos 0,99 dólares do ano anterior. A receita líquida total atingiu 6,48 mil milhões de dólares, ficando ligeiramente aquém das expectativas de 6,51 mil milhões de dólares. A receita líquida de juros também ficou aquém das previsões, situando-se nos 3,14 mil milhões de dólares, enquanto a margem líquida de juros ficou nos 2,88%, abaixo dos 2,94% esperados. Apesar disso, a Schwab registou um forte crescimento na atividade dos clientes e nas entradas de ativos. O envolvimento dos clientes manteve-se robusto, com os novos ativos líquidos principais a totalizarem 140 mil milhões de dólares e os ativos totais dos clientes a aumentarem 19% em relação ao ano anterior, para 11,77 biliões de dólares. Os depósitos bancários excederam as expectativas, atingindo 253 mil milhões de dólares, em comparação com os 245,19 mil milhões de dólares estimados. A empresa também adicionou 1,3 milhões de novas contas de corretagem, superando as previsões de 1,19 milhões. No geral, os resultados destacam um forte crescimento subjacente da clientela e acumulação de ativos, mesmo que alguns indicadores de receitas tenham ficado ligeiramente aquém das expectativas do mercado. xStation5

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