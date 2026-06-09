A sessão de terça-feira do outro lado do Atlântico trouxe uma deterioração drástica do sentimento do mercado. As tentativas iniciais de recuperação no setor tecnológico revelaram-se de curta duração, e uma queda acentuada das ações do setor dos semicondutores arrastou os principais índices para território negativo. Para além do setor tecnológico, assistimos também a uma clara retração nas ações do setor energético. Os investidores estão a demonstrar extrema cautela na véspera dos próximos relatórios-chave sobre a inflação do IPC dos EUA e da estreia da SpaceX, agendada para o final desta semana. Além disso, observa-se uma queda acentuada nos preços do petróleo nos mercados de matérias-primas (o WTI está a perder mais de 3%, enquanto o Brent desce mais de 2%, caindo para os 90 dólares). Isto surge em resposta às declarações de Donald Trump, que anunciou que os EUA estão prestes a assinar um acordo de paz definitivo com o Irão, o que se espera que conduza à reabertura total do Estreito de Ormuz, uma via navegável crucial para o abastecimento global. No entanto, é evidente que o mercado não está satisfeito com a atual reviravolta dos acontecimentos. O aumento da incerteza é melhor ilustrado pelo índice de medo VIX, que subiu mais de 10,3% hoje, ultrapassando o limiar dos 20 pontos. As notícias sobre a OpenAI ter apresentado um pedido de oferta pública inicial (IPO) confidencial também continuam no centro das atenções. Atualmente, assistimos a uma retração de quase 4% no US100 (futuros do Nasdaq 100), enquanto o US500 registou uma queda de quase 2%. Um fator significativo no agravamento das quedas de hoje é a notícia de que Donald Trump está a anunciar retaliação contra o Irão pelo abate de um helicóptero norte-americano. A escalada da situação nesta fase poderá prolongar o atual conflito por meses, em vez de semanas. Fonte: xStation5 Perspetiva técnica: Um nível-chave para o US100 é a marca dos 29 000 pontos. Se a sessão fechar abaixo deste nível, a correção poderá estender-se até aos 26 000/27 000 pontos. Fonte: xStation5 Quais são as ações que mais estão a desvalorizar-se? O principal fator por trás da onda de vendas é a capitulação dos setores de semicondutores e IA, que estão a corrigir os ganhos eufóricos anteriores. Aqui estão as ações com maiores quedas: Marvell Technology (MRVL.US): -14,2% – a queda mais acentuada do setor.



– a queda mais acentuada do setor. Enphase Energy (ENPH.US): -13,5% – uma onda de vendas massiva impulsionada pela aversão ao risco.



– uma onda de vendas massiva impulsionada pela aversão ao risco. ARM Holdings (ARM.US): -13,3% – forte recuo dos investidores em relação à fabricante britânica de chips.



– forte recuo dos investidores em relação à fabricante britânica de chips. Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3% – correção cada vez mais acentuada para uma das antigas líderes em IA.



– correção cada vez mais acentuada para uma das antigas líderes em IA. Qualcomm (QCOM.US): -10,5% – deterioração significativa do sentimento em torno da fabricante de processadores móveis.



– deterioração significativa do sentimento em torno da fabricante de processadores móveis. Micron Technology (MU.US): -9,408% e Intel (INTC.US): -9,0% – gigantes da memória e dos processadores sob forte pressão de venda. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

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