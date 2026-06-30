Os índices norte-americanos encerram o trimestre num sentimento muito positivo, impulsionados pela resiliência económica e pelo crescimento incessante do setor tecnológico. Apesar da agitação geopolítica local, a estratégia de «buy the dip» continua a ser a abordagem dominante entre os investidores. Informações-chave da sessão de hoje e do último trimestre O melhor trimestre dos últimos anos: O S&P 500 encerra o seu melhor trimestre em seis anos. A subida dos preços ao longo dos últimos três meses aumentou o valor de mercado deste índice em uns impressionantes 8 biliões de dólares. O otimismo dos investidores é impulsionado por um mercado de trabalho forte e por um bom sentimento dos consumidores.

O S&P 500 encerra o seu melhor trimestre em seis anos. A subida dos preços ao longo dos últimos três meses aumentou o valor de mercado deste índice em uns impressionantes 8 biliões de dólares. O otimismo dos investidores é impulsionado por um mercado de trabalho forte e por um bom sentimento dos consumidores. Setor tecnológico e IA na ofensiva: O Nasdaq 100 (US100) valoriza 1,6%. Entretanto, o índice dos fabricantes de semicondutores (Philadelphia Semiconductor Index) caminha para o seu melhor trimestre de sempre, apoiado por fundamentos sólidos e pela tendência estrutural do desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

O Nasdaq 100 (US100) valoriza 1,6%. Entretanto, o índice dos fabricantes de semicondutores (Philadelphia Semiconductor Index) caminha para o seu melhor trimestre de sempre, apoiado por fundamentos sólidos e pela tendência estrutural do desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Queda de junho: Apesar do excelente trimestre, o próprio mês de junho trouxe uma deterioração temporária nos dados: o índice S&P 500 perdeu cerca de 0,8% este mês, mas trata-se ainda assim de uma redução da queda em relação aos quase -5%. Isto deve-se à rotação de capital para empresas de menor dimensão (small caps) e à natural realização de lucros após um crescimento massivo do índice, superior a 5%, em maio.

Apesar do excelente trimestre, o próprio mês de junho trouxe uma deterioração temporária nos dados: o índice S&P 500 perdeu cerca de 0,8% este mês, mas trata-se ainda assim de uma redução da queda em relação aos quase -5%. Isto deve-se à rotação de capital para empresas de menor dimensão (small caps) e à natural realização de lucros após um crescimento massivo do índice, superior a 5%, em maio. Geopolítica e queda dos preços do petróleo: Os mercados estão a acompanhar de perto as negociações de paz entre os EUA e o Irão, que decorrem no Catar. As esperanças de um acordo permanente e do aumento dos fluxos através do Estreito de Ormuz levaram o petróleo bruto a registar a sua maior queda trimestral desde o início da pandemia. O US100 regista fortes ganhos pela segunda sessão consecutiva e encontra-se a apenas 1,5% dos máximos históricos. Fonte: xStation5 US100 gains strongly for the second session in a row and is only 1.5% away from historical highs. Source: xStation5 O US500 mantém uma ligeira perda em junho. Fonte: xStation5



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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