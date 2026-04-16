Os índices bolsistas norte-americanos atingiram novos máximos históricos, impulsionados pela crescente convicção dos investidores de que o conflito entre os EUA e o Irão poderá em breve abrandar, que os preços da energia poderão estabilizar-se e que a Reserva Federal poderá regressar a uma postura ligeiramente mais dovish. O S&P 500 subiu 0,8% e, pela primeira vez na história, fechou ontem acima da marca dos 7.000 pontos, enquanto hoje o contrato do Nasdaq 100 (US100) registou uma subida de quase 0,2%, estabelecendo um novo recorde ao ultrapassar os 24.400 pontos. O principal motor da recuperação são as maiores empresas de tecnologia, cujos ganhos no pré-mercado foram impulsionados pelos fortes resultados da fabricante de chips taiwanesa TSMC. O otimismo em torno de potenciais negociações de paz entre os EUA e o Irão fez baixar os preços do petróleo e aumentou o apetite por ativos de risco, incluindo ações.

O mercado aguarda novas atualizações sobre o andamento das negociações, o que poderá sustentar a tendência ascendente. Os resultados financeiros dos principais bancos (Bank of America, Morgan Stanley) superaram as expectativas tanto em termos de receitas como de lucros.

A forte recuperação de curto prazo do S&P 500 (cerca de 10% em 11 dias) é um acontecimento histórico raro e envia sinais contraditórios para o futuro. No entanto, os dados históricos sugerem retornos moderados no curto prazo, mas potencialmente mais elevados num horizonte mais alargado.

Hoje, um potencial catalisador para um otimismo renovado poderá ser o relatório de resultados da Netflix relativo ao primeiro trimestre de 2026, a ser divulgado após o fecho da sessão. Um importante suporte fundamental para as ações continua a ser a sólida situação das empresas cotadas nos EUA. O início desta época de divulgação de resultados pode ser considerado muito bem-sucedido. US100 (Gráfico D1) Fonte: xStation5

Fonte: Yahoo Finance

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