Os futuros da Nasdaq interromperam uma sequência de três dias de perdas, recuperando da média móvel exponencial de 30 dias, impulsionados pelo otimismo renovado em relação à inteligência artificial após os resultados recordes da gigante de semicondutores TSMC. O abrandamento das tensões geopolíticas também está a apoiar o apetite pelo risco, embora a época de resultados financeiros em curso continue a manter os investidores em alerta. A liquidação de ontem no US100 parou antes do nível de retração de Fibonacci de 61,8 da onda de vendas de outubro-novembro de 2025. O contrato fechou na EMA30 (roxo claro), definido para uma recuperação bem-sucedida desde o início das negociações europeias. Os ganhos estão atualmente limitados pelo nível de Fibonacci de 78,6 e podem acelerar ou estagnar diante de novos resultados bancários no final desta sessão. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o US100 hoje? A TSMC registou um marco de 1 bilião de TWD em receitas, com um crescimento recorde de 35% no lucro líquido no quarto trimestre de 2025. A computação de alto desempenho continua a ser o principal motor dos negócios; os chips avançados (7 nm ou menores) agora representam 77% da receita de wafers.

A empresa planeia gastar mil milhões de dólares em despesas de capital em 2026, sinalizando forte confiança na longevidade do boom global da IA. A empresa espera um crescimento de receita de cerca de 30%, superando as estimativas dos analistas, já que a procura por aceleradores de IA de clientes como Nvidia, AMD e grandes operadoras de data centers continua robusta. A expansão inclui novas instalações de fabricação nos EUA, Japão e Alemanha, enquanto a TSMC mantém seu desenvolvimento de chips avançados em Taiwan.O risco geopolítico diminuiu ligeiramente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou um tom mais brando em relação ao Irão, sugerindo que os protestos se acalmaram e reduzindo os temores de uma ação militar iminente dos EUA. Isso ajudou a moderar a procura por refúgios seguros, que havia empurrado o ouro e o petróleo para máximas em várias sessões. Apesar da retração, as tensões geopolíticas permanecem elevadas e os conflitos em curso continuam a limitar o apetite pelo risco em Wall Street.

Os lucros dos bancos americanos podem ter um duplo impacto na tecnologia. Os fortes resultados do quarto trimestre do Morgan Stanley, Goldman Sachs e BlackRock podem aumentar o apetite pelo risco em Wall Street, mas o reequilíbrio de capital pode desviar fundos de volta para o setor financeiro, recentemente pressionado, limitando potencialmente novos ganhos em ações de tecnologia como a Nvidia (alta de 0,9% no pré-mercado).

