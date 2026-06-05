Os futuros dos índices norte-americanos registam uma descida, à medida que os investidores reduzem a sua exposição a ações relacionadas com a IA. Os futuros do S&P 500 registam uma queda de 0,5%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 perdem mais de 0,8%. A maior parte das perdas no pré-mercado concentra-se nas empresas ligadas ao setor das infraestruturas de IA, que tinham registado ganhos substanciais nas últimas semanas. O S&P 500 corre o risco de ver interrompida a sua série histórica de 10 semanas consecutivas de ganhos. A pressão sobre o setor tecnológico intensificou-se na sequência da onda de vendas de ações de semicondutores registada na quinta-feira.

O sentimento do mercado enfraqueceu depois de as perspetivas de vendas de chips da Broadcom não terem correspondido às elevadas expectativas dos investidores. Em consequência, os participantes no mercado começaram a reavaliar as valorizações do setor tecnológico, na sequência da forte recuperação impulsionada pela IA.

Os investidores aguardam agora o relatório de emprego não agrícola dos EUA referente a maio, previsto para as 12h30 GMT, que poderá influenciar significativamente as expectativas quanto à trajetória da política monetária da Reserva Federal.

A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos mantém-se perto dos 4,47%, enquanto um resultado sólido do mercado de trabalho poderá reforçar a narrativa de taxas de juro «mais altas por mais tempo».

Os preços do petróleo continuam a encontrar apoio na incerteza em torno das negociações no Médio Oriente e no risco contínuo de perturbações no abastecimento.

Os temas-chave à medida que nos aproximamos do final da semana continuam a ser a sustentabilidade da recuperação impulsionada pela IA e se os dados macroeconómicos a serem divulgados justificarão as expectativas de que as taxas de juro se mantenham elevadas por mais tempo. Gráfico do US100 (H1) Analisando o gráfico do US100, o índice caiu abaixo da sua média móvel exponencial de 200 períodos (EMA200, linha vermelha) pela primeira vez em quase duas semanas. Os indicadores RSI e MACD arrefeceram, embora a atual retração possa ainda revelar-se uma correção padrão de 1:1 no âmbito da tendência ascendente mais ampla. Uma descida abaixo do nível de 29 750 pontos poderá sinalizar o risco de uma correção mais profunda e de uma perda de dinamismo mais acentuada no setor tecnológico. Fonte: xStation5

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