Apesar da recente correção nas ações do setor dos semicondutores, os investidores não perderam o interesse pela inteligência artificial. Os futuros do Nasdaq 100 registam uma subida de quase 1%, enquanto a descida dos preços do petróleo Brent, de cerca de 81 dólares para menos de 78 dólares por barril, proporcionou algum alívio aos investidores, apesar da incerteza que continua a pairar no Médio Oriente. De acordo com a Bloomberg, a procura pela oferta de American Depositary Receipts (ADR) da SK hynix excedeu o número de ações disponíveis em mais de sete vezes. Se o preço final for fixado próximo do preço atual das ações, a transação tornar-se-á a segunda maior cotação de sempre nos EUA por parte de uma empresa estrangeira.

Pontos-chave

A procura pelos ADR da SK hynix excedeu a oferta em mais de sete vezes, com o total de encomendas a atingir aproximadamente 171,5 mil milhões de dólares.

A empresa poderá angariar cerca de 24,5 mil milhões de dólares, tornando-se assim a segunda maior cotação de uma empresa estrangeira na história dos EUA, a seguir à Alibaba.

Apesar de uma correção superior a 30 % em relação aos seus máximos históricos, os investidores institucionais continuam a aumentar agressivamente a sua exposição ao mercado de memórias para IA.

Procura massiva apesar de uma correção acentuada do preço das ações

A SK hynix está a lançar a sua oferta de ADRs num momento em que o sentimento em relação às ações do setor dos semicondutores se deteriorou significativamente. As ações da empresa caíram aproximadamente 30,5% em relação ao máximo histórico atingido no final de junho, enquanto a rival norte-americana Micron Technology sofreu uma correção semelhante. Consequentemente, alguns investidores começaram a questionar se a recuperação impulsionada pela IA se teria tornado excessiva.

Os dados da Bloomberg revelam um quadro muito diferente. A oferta de 177,9 milhões de ADRs atraiu ordens no valor de aproximadamente 171,5 mil milhões de dólares, o que representa uma procura mais de sete vezes superior ao número de títulos oferecidos.

Isto sugere que os maiores fundos de investimento do mundo encararam a recente correção não como o fim do ciclo da IA, mas sim como uma oportunidade para aumentar a sua exposição a um dos principais fornecedores mundiais de memória para IA.

A segunda maior cotação estrangeira da história de Wall Street

A oferta de ADR representa 17,79 milhões de ações ordinárias da SK hynix. Se o preço do ADR for fixado em linha com o preço de fecho de quarta-feira, de aproximadamente 2,08 milhões de won coreanos por ação, a empresa angariará cerca de 24,5 mil milhões de dólares.

Isso torná-la-ia a segunda maior cotação nos EUA de sempre realizada por uma empresa estrangeira, superada apenas pela oferta recorde de 25 mil milhões de dólares da Alibaba.

Embora os analistas esperassem que a operação angariasse quase 29 mil milhões de dólares há apenas algumas semanas, a recente descida do preço das ações da SK hynix reduziu as receitas esperadas. No entanto, a procura por parte dos investidores tem-se mantido excepcionalmente forte.

Outro indício de que a SK hynix encara a sua cotação nos EUA como um marco estratégico é o envolvimento pessoal do presidente do Grupo SK, Chey Tae-won. De acordo com fontes do setor, este estará presente na cerimónia de cotação dos ADR na Nasdaq, na sexta-feira, juntamente com o CEO da SK hynix, Kwak Noh-jung, e outros executivos de topo.

Durante o evento, espera-se que a liderança da empresa apresente aos investidores globais as vantagens tecnológicas da SK hynix e a sua estratégia de crescimento a longo prazo no domínio da IA.

As receitas da oferta servirão principalmente para financiar a expansão da capacidade produtiva. A SK hynix planeia construir uma nova fábrica de semicondutores e uma unidade avançada de embalagem de chips na Coreia do Sul, a fim de satisfazer a procura em rápido crescimento de produtos de memória para IA.

Espera-se também que Chey Tae-won se reúna com executivos de grandes empresas tecnológicas norte-americanas, incluindo a Nvidia e a Tesla, sublinhando a importância estratégica das parcerias com os maiores clientes mundiais de infraestruturas de IA.

Os principais investidores institucionais continuam otimistas em relação à IA

De acordo com a Bloomberg, a oferta atraiu o interesse de fundos globais «long-only», empresas de investimento especializadas em tecnologia, fundos soberanos e investidores institucionais focados na Ásia.

A Baillie Gifford, a Coatue Management e a Situational Awareness terão, alegadamente, manifestado interesse em adquirir ADRs no valor de até 7 mil milhões de dólares. Estes compromissos significativos indicam que os maiores investidores mundiais continuam a considerar os fabricantes de memória como alguns dos maiores beneficiários a longo prazo da revolução da IA.

A transação está a ser liderada por alguns dos maiores bancos de investimento de Wall Street, incluindo o Bank of America, a Goldman Sachs, o JPMorgan Chase e o Citi, o que realça ainda mais a dimensão e a importância do negócio.

Por que razão a SK hynix é tão importante para o setor da IA?

A SK hynix é atualmente um dos principais fabricantes mundiais de memória de elevada largura de banda (HBM), um dos componentes mais críticos utilizados nos aceleradores de IA desenvolvidos por empresas como a Nvidia e a AMD. Sem memória de próxima geração, mesmo as GPUs mais potentes seriam incapazes de proporcionar o desempenho atual em matéria de treino e inferência de IA.

Isto torna a SK hynix uma das beneficiárias mais diretas dos investimentos globais em infraestruturas de IA. Cada aumento nas remessas de GPUs é acompanhado por uma procura crescente de memória HBM avançada.

Do ponto de vista dos investidores, a SK hynix tornou-se uma das empresas mais importantes em toda a cadeia de valor da inteligência artificial.

Será este mais um sinal de alta para o setor dos semicondutores?

Na minha opinião, sim. Se os investidores acreditassem verdadeiramente que o boom da IA estava a chegar ao fim, seria difícil explicar por que razão uma das maiores ofertas públicas dos últimos anos atraiu uma procura que excedeu a oferta em mais de sete vezes.

Mais importante ainda, esta procura avassaladora surgiu depois de a SK hynix já ter caído mais de 30 % em relação aos seus máximos históricos e de a Micron ter sofrido uma correção semelhante. Isto sugere que os investidores institucionais continuam a encarar a recente fraqueza como uma correção normal no âmbito de uma tendência de crescimento a longo prazo muito mais ampla.

Embora seja provável que a volatilidade das ações do setor dos semicondutores se mantenha elevada no curto prazo, a procura extraordinária pela oferta de ADR da SK hynix demonstra que o capital institucional continua a reforçar a sua exposição a longo prazo à inteligência artificial. Tal deve ser encarado como um sinal positivo, não só para os fabricantes de memória, mas também para o ecossistema mais alargado da IA.

Índice US100 e ADRs da SK hynix (gráfico D1)

O índice US100 interrompeu a descida perto da EMA50 (a linha laranja) e uma subida acima dos 30 000 pontos poderá conduzir a um renovado otimismo em Wall Street.

Fonte: xStation 5

Os ADRs da SK hynix cotados na Europa já registaram uma recuperação superior a 15 % em relação ao seu mínimo recente, embora as ações continuem cerca de 15 % abaixo dos seus máximos históricos. Mais uma vez, a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50) funcionou como um importante nível de suporte técnico.

Fonte: xStation 5