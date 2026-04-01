US500 sobe antes do início da sessão em Wall Street

Os futuros dos índices norte-americanos registam ganhos modestos antes da abertura do mercado nos EUA. O S&P 500 registou a sua melhor sessão desde maio do ano passado, e os investidores procuram agora avaliar se ainda há margem para que a recuperação continue. O contrato de futuros do S&P 500 subiu 0,6%, o Dow Jones está a ganhar 0,5% e o Nasdaq 100 (US100) está a subir quase 0,9%. O dólar americano fortaleceu-se ligeiramente na sequência de dados da ADP dos EUA mais fortes do que o esperado, com a criação de emprego no setor privado a ficar acima das previsões (62 mil contra 40 mil esperados). Os fundos de cobertura têm vindo a reduzir a sua exposição às ações globais há seis semanas consecutivas, principalmente através de vendas a descoberto, com a onda de vendas a abranger todas as principais regiões. Na Europa, as posições curtas em instrumentos macroeconómicos atingiram cerca de 11%, o nível mais elevado dos últimos 10 anos. Numa base de seis semanas, a venda líquida de ações dos EUA foi a terceira maior da última década, aproximando-se dos níveis observados durante o período da Covid. Os Consultores de Negociação de Matérias-Primas (CTAs) venderam aproximadamente 190 mil milhões de dólares em ações no último mês e detêm atualmente uma posição líquida curta de cerca de 50 mil milhões de dólares. A Goldman Sachs estima que os CTAs poderão tornar-se compradores em todos os cenários ao longo do próximo mês.

O Goldman Sachs também espera que os fundos de pensões comprem ações devido ao reequilíbrio de fim de mês e de fim de trimestre. Cerca de 7 mil milhões de dólares de gama negativa de opções deverão expirar no final do mês, reduzindo a pressão sobre o mercado. O Nasdaq 100 caiu mais de 10% desde o seu pico, entrando numa correção formal, enquanto o S&P 500 está prestes a fazer o mesmo. O índice europeu Stoxx 600 recuou cerca de 9% em março, caminhando para o seu pior mês em seis anos. Os mercados acionistas aproximaram-se de níveis tecnicamente de sobrevenda, e o Goldman Sachs apontou na segunda-feira para sinais de capitulação dos fundos de cobertura e níveis muito elevados de pessimismo. Gráfico US500 (período H1) xStation5 Notícias do mercado bolsista dos EUA O ETF do setor energético XLE registou uma queda de quase 2% depois de Donald Trump ter afirmado que os EUA poderiam retirar-se do Irão dentro de duas a três semanas.

A Nike registou uma queda de 11% na sequência de previsões fracas; a empresa foi também alvo de uma revisão em baixa por parte do JPMorgan, do Goldman Sachs e do Bank of America.

As ações da RH registaram uma queda superior a 20% após não terem correspondido às expectativas em termos de lucros, receitas e perspetivas.

A Cal-Maine Foods subiu 4% após superar as expectativas tanto em termos de EPS como de receitas.

A nCino está a valorizar 23,2%, uma vez que os indicadores trimestrais e as orientações superaram as expectativas.

A Target Hospitality subiu 33,4% após garantir um contrato para um centro de dados no valor de mais de 550 milhões de dólares.

O Bank of America subiu 1,2% e o Wells Fargo subiu 1,5% depois de o HSBC ter reclassificado o setor bancário de «Manter» para «Comprar».

A UnitedHealth está a ganhar 1,3% depois de ter sido reclassificada pela Raymond James de «Desempenho de Mercado» para «Desempenho Superior».

A Rivian subiu 2,6% depois de ter sido reclassificada pela DA Davidson de «Desempenho Inferior» para «Neutro». Gráfico Bank of America (BAC.US), intervalo de tempo D1 xStation5

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