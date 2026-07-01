Hoje marca o evento mais importante relacionado com o simpósio económico do BCE em Sintra, Portugal. Hoje, um painel de debate contou com a presença do novo presidente da Reserva Federal, que se tem vindo a destacar recentemente pelo seu lado mais «hawkish», embora continue a ser um grande enigma para os mercados. As suas declarações de hoje, aliadas a dados ligeiramente mais fracos dos EUA, não só estão a enfraquecer o dólar, como também a restaurar a esperança dos investidores no mercado do ouro, que não só está a ultrapassar novamente a barreira dos 4 000 dólares, como está mesmo a testar o nível dos 4 100 dólares por onça. Principais conclusões do discurso de Kevin Warsh O fim da «orientação futura»: Warsh rompe definitivamente com a tradição dos seus antecessores. A Reserva Federal não fornecerá ao mercado sinais claros relativamente a futuros movimentos das taxas de juro. Os investidores devem basear-se em dados concretos. Warsh apoiou veementemente a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta questão.

Warsh rompe definitivamente com a tradição dos seus antecessores. A Reserva Federal não fornecerá ao mercado sinais claros relativamente a futuros movimentos das taxas de juro. Os investidores devem basear-se em dados concretos. Warsh apoiou veementemente a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta questão. Luta intransigente contra a inflação: Warsh afirmou sem rodeios: «Queremos alcançar a estabilidade dos preços.» Acrescentou que, se alguém pensasse que a Reserva Federal aceitaria uma inflação superior a 2%, ficaria desapontado. Continua a considerar os preços demasiado elevados. Esta questão, no entanto, mantém-se bastante «hawkish».

Warsh afirmou sem rodeios: Acrescentou que, se alguém pensasse que a Reserva Federal aceitaria uma inflação superior a 2%, ficaria desapontado. Continua a considerar os preços demasiado elevados. Esta questão, no entanto, mantém-se bastante «hawkish». Ligeiro otimismo e descida das expectativas de inflação: O presidente do Fed observou que, durante as primeiras quatro semanas do seu mandato, as expectativas de inflação e os riscos associados à inflação diminuíram. Salientou também que as taxas de rendibilidade das obrigações e a volatilidade do mercado registaram uma descida. Isto dá esperança aos investidores no mercado do ouro.

O presidente do Fed observou que, durante as primeiras quatro semanas do seu mandato, as expectativas de inflação e os riscos associados à inflação diminuíram. Salientou também que as taxas de rendibilidade das obrigações e a volatilidade do mercado registaram uma descida. Isto dá esperança aos investidores no mercado do ouro. «Disputa interna» em julho: Anunciou que, na próxima reunião do FOMC (daqui a 4 semanas), haverá um debate aceso. Recusou-se a especular se o atual pico de inflação causado pelo conflito com o Irão é transitório.

Anunciou que, na próxima reunião do FOMC (daqui a 4 semanas), haverá um debate aceso. Recusou-se a especular se o atual pico de inflação causado pelo conflito com o Irão é transitório. Redução do balanço do Fed (QT): Confirmou a sua conhecida postura restritiva, defendendo que o balanço do Fed deve ser reduzido porque, na sua opinião, um balanço demasiado grande «beira a política fiscal» e atua principalmente através da inflação dos preços dos ativos. No entanto, as alterações serão introduzidas de forma cuidadosa e transparente. Isto, por sua vez, constitui uma notícia ligeiramente negativa para os índices.

Confirmou a sua conhecida postura restritiva, defendendo que o balanço do Fed deve ser reduzido porque, na sua opinião, um balanço demasiado grande «beira a política fiscal» e atua principalmente através da inflação dos preços dos ativos. No entanto, as alterações serão introduzidas de forma cuidadosa e transparente. Isto, por sua vez, constitui uma notícia ligeiramente negativa para os índices. Independência do Fed inalterada: Assegurou que, apesar das recentes decisões do Supremo Tribunal (incluindo as posteriores ao caso Cook), o Fed permanecerá totalmente independente e cumprirá rigorosamente o seu mandato.

Assegurou que, apesar das recentes decisões do Supremo Tribunal (incluindo as posteriores ao caso Cook), o Fed permanecerá totalmente independente e cumprirá rigorosamente o seu mandato. Otimismo tecnológico (IA): Considera que os EUA são os principais beneficiários da revolução da IA. Embora o boom tecnológico impulsione a inflação a curto prazo (procura de componentes), a longo prazo, uma maior produtividade poderá alterar as regras do jogo para a política monetária. Será que Warsh está a moderar o tom? Após a sua primeira reunião em junho, Wall Street receava que Warsh fosse um «hawkish» extremo, pronto a aumentar drasticamente as taxas de juro em resposta ao conflito com o Irão. Em Sintra, Warsh não endureceu a sua retórica. Embora reitere que o objetivo é uma inflação de 2%, enviou simultaneamente vários sinais tranquilizadores aos mercados: Admitiu que as pressões inflacionistas e as expectativas de inflação diminuíram ligeiramente ao longo do último mês.

ao longo do último mês. Registou com satisfação a queda das taxas de rendibilidade das obrigações.

Ao afastar-se da orientação prospectiva, dissipou o receio dos mercados de que a Reserva Federal anunciasse «antecipadamente» uma série de subidas das taxas de juro. Isto significa que os mercados já não sentem a ameaça imediata de uma ação hawkish repentina, o que, combinado com os dados macroeconómicos mais recentes, impulsionou uma desvalorização do dólar e uma subida dos ativos de risco. O EURUSD regressa aos 1,14 e o ouro dispara para os 4 100 dólares? Paralelamente ao discurso de Warsh, foram divulgados dados-chave da indústria transformadora dos EUA (ISM Manufacturing), o que explica perfeitamente estes movimentos significativos: ISM mais fraco e uma queda acentuada dos preços: O índice ISM da indústria transformadora caiu para 53,3 (previsão: 53,9), e as novas encomendas também se revelaram mais fracas. Mais importante ainda, o índice ISM de Preços Pagos registou uma queda acentuada para 73 (anteriormente tinha atingido os 82,1; previsão: 77,5).

O índice ISM da indústria transformadora caiu para (previsão: 53,9), e as novas encomendas também se revelaram mais fracas. Mais importante ainda, o índice registou uma queda acentuada para (anteriormente tinha atingido os 82,1; previsão: 77,5). Reação do EURUSD (movimento para 1,14): Uma vez que o subíndice de preços dos EUA está a cair acentuadamente e o próprio Warsh afirma que os riscos de inflação estão a diminuir, os investidores concluem que a Reserva Federal não precisará de aumentar as taxas de juro de forma precipitada. As taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA estão a cair, o que afeta automaticamente o dólar (USD) e impulsiona a taxa de câmbio EURUSD para cima.

Uma vez que o subíndice de preços dos EUA está a cair acentuadamente e o próprio Warsh afirma que os riscos de inflação estão a diminuir, os investidores concluem que a Reserva Federal não precisará de aumentar as taxas de juro de forma precipitada. As taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA estão a cair, o que afeta automaticamente o dólar (USD) e impulsiona a taxa de câmbio EURUSD para cima. Regresso espetacular do ouro aos 4 100 dólares: O ouro recebeu hoje um «cocktail» ideal de fatores impulsionadores: Geopolítica: O conflito em curso com o Irão e a incerteza (os comentários de Vance e da Casa Branca, mencionados em notícias sobre as possibilidades de um acordo, mas com o risco ainda iminente) mantêm a procura por «portos seguros». Dólar mais fraco e rendimentos mais baixos: Uma vez que os dados do ISM arrefecem as ambições «hawkish» do Fed e Warsh não está a ameaçar subidas, o custo de oportunidade de deter ouro diminui. Falta de orientação futura: Uma vez que a Reserva Federal está a desistir de orientar o mercado passo a passo, a incerteza quanto ao futuro aumenta — e o ouro adora a incerteza. O regresso à zona dos 4 100 dólares é uma demonstração técnica e fundamental de força para este metal na era do novo presidente da Reserva Federal.

O ouro recebeu hoje um «cocktail» ideal de fatores impulsionadores: O ouro iniciou a sessão de hoje com uma queda abaixo dos 4 000 dólares, mas há já vários dias que temos vindo a observar que este nível se está a tornar um suporte cada vez mais sólido. Hoje, o ouro volta a situar-se acima do nível de retração de 38,2%. Vale a pena referir que, em novembro de 2025, o nível dos 4 000 dólares foi testado várias vezes. Se as expectativas de subidas das taxas de juro estiverem, de facto, a diminuir (ainda se prevê mais do que uma subida até ao final deste ano), o ouro tem hipótese de recuperar. O EURUSD também está a recuperar, mas mantém-se abaixo do nível de 1,14. Fonte: xStation5



Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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