Conta de Negociação de Demonstração - Como começar?

Na era da tecnologia e das plataformas modernas, não é necessário passar horas na bolsa de valores ou efetuar operações demoradas para começar a investir. Se quiser ver como funciona primeiro, mesmo antes de abrir uma conta real, pode começar com uma demonstração.

Ao familiarizar-se com a conta de negociação com acesso aberto à DEMO, pode evitar muitos erros e beneficiar de um ambiente ideal para testar estratégias de negociação. Naturalmente, a negociação na DEMO não reflete as emoções de investir e negociar quando está envolvido dinheiro real. Mas continua a ser uma excelente base gratuita e um ambiente de formação.

Milhares de instrumentos: ações, ETFs e contratos alavancados sobre matérias-primas, metais preciosos ou CFDs de criptomoedas, encontrará tudo isto na conta de Demonstração XTB, onde poderá negociar com dinheiro virtual e ver cotações ao vivo. Ainda tem dúvidas? Abaixo encontrará respostas sobre a importância de uma DEMO e como começar a utilizá-la, sem qualquer custo.

O que é uma Conta de Negociação Demo?

A conta de negociação de demonstração permite-lhe começar a negociar na plataforma XTB apenas com dinheiro virtual. A conta é criada de forma a refletir melhor as capacidades de uma conta de investimento real. As contas de demonstração são gratuitas e qualquer pessoa pode abri-las mesmo antes de abrir uma conta real na XTB. As contas de demonstração também têm um carácter educativo e podem ser utilizadas para:

Testar estratégias e ler notícias de pesquisa de mercado

Verificar a interface e as vantagens da plataforma XTB

Abrir posições e colocar ordens sem risco

Educar e observar o funcionamento dos mercados financeiros

Utilizando uma DEMO, pode experimentar negociar ações, contratos de matérias-primas, metais preciosos sem risco e aprender na prática como funcionam os instrumentos CFD (alavancagem financeira). O que é importante é que pode abrir uma conta DEMO da mesma forma que abre uma conta real.

Ao abrir uma conta real, recebe automaticamente uma conta de demonstração gratuita e utilizável;

Pode utilizá-la mesmo com uma conta XTB real não verificada, mesmo antes de completar o formulário de registo completo;

Lembre-se que para Clientes sem uma conta real verificada, uma conta demo é válida apenas por 30 dias

Após a expiração, pode abrir outra conta demo, por si próprio (até 20 vezes)

Naturalmente, a abertura de uma conta real também é gratuita, pelo que não custa “nada” abri-la e mantê-la

Com a conta real, pode abrir várias contas de demonstração ao mesmo tempo e mantê-las sempre activas

5 razões para abrir uma Conta Demo

Se está interessado nos mercados financeiros e gostaria de investir dinheiro, ou talvez tentar a sua sorte na negociação... Não há argumentos para não testar uma conta de demonstração antes de investir dinheiro real. Abaixo, listamos 5 razões pelas quais testar uma conta de negociação de demonstração é uma boa ideia:

1. Venha, experimente e veja

Não há ferramentas que sirvam a toda a gente. É por isso que é tão importante testar a plataforma antes de decidir depositar os seus fundos nela. Pode testar uma plataforma de negociação numa conta de demonstração, antes de começar a investir dinheiro real numa conta verificada. A nossa equipa de programadores e designers gráficos esforça-se por tornar todas as soluções fáceis de utilizar para cada uma das versões disponíveis da nossa plataforma de negociação: web, desktop e móvel.

2. Vantagens e desvantagens

Cada ferramenta tem as suas próprias vantagens e desvantagens. Estas são frequentemente o resultado de opiniões e preferências subjetivas. Ao negociar numa conta DEMO, descobrirá qual a plataforma que lhe convém. O número de instrumentos é suficiente para si? O processo de colocação de ordens é suficientemente simples e intuitivo para si? Verá quais são as características da sua conta. Poderá também navegar no separador “Notícias”, onde o Departamento de Research publica as notícias e os conhecimentos mais importantes do mercado.

3. Interface da platforma

O aspeto da plataforma, as suas soluções gráficas, as suas funcionalidades. Encontrará tudo isto quando abrir a conta. Não terá de pensar em como vender os seus ativos, como comprá-los, como definir ordens defensivas e como encontrar uma empresa cotada interessante ou um ETF.

4. Negociação de contratos por diferenças

Os contratos por diferença (CFD) são instrumentos financeiros de risco cujo funcionamento não é trivial. É por isso que, antes de começar a negociá-los numa conta real, vale a pena ser testado com uma conta de demonstração. Assim, saberá como utilizar na prática as ordens Stop Loss, Take Profit, Buy Limit ou Sell Limit. Aprenderá também a definir o Trailing Stop Loss e a negociar tanto nas descidas como nas subidas de preços. A plataforma não terá segredos para si.

5. Risco sob controlo

Os investidores tentam naturalmente, de várias formas, evitar os riscos inerentes aos mercados financeiros. A gestão e o controle hábeis do risco é uma das qualidades dos investidores excepcionais. No caso da conta Demo, o controle do risco é mais simples porque o dinheiro não é real.

Ao mesmo tempo, experimentar os primeiros investimentos e negociar numa conta de demonstração pode ajudá-lo a evitar uma série de erros de investimento. É claro, praticar. Mesmo investir numa conta de demonstração pode mostrar-lhe como funcionam os excessos do mercado - euforia e pânico. Após este tipo de negociação, as suas reacções no mercado real serão menos nervosas.

Conta Demo em poucos minutos

O mercado financeiro é onde investe o seu dinheiro, por isso, antes de começar a fazê-lo, é bom ter alguma experiência com a plataforma de negociação que vai utilizar. Aprender o lado técnico da negociação é sempre muito importante, mesmo que seja um investidor a longo prazo. Não tem de utilizar a sua conta real, mas começar a preencher o formulário “real” permitir-lhe-á abrir e verificar uma conta DEMO. Obtém acesso a uma conta DEMO depois de completar o formulário de registo até um determinado ponto.

Certificamo-nos de que a plataforma XTB é tão intuitiva quanto possível, mantendo um número de funcionalidades, tais como ferramentas avançadas de edição de gráficos e indicadores. Pode ler mais sobre a plataforma xStation5 aqui e vistar a nossa plataforma educacional.

Com a conta de demonstração, não ficará surpreendido com a interface da plataforma e saberá exatamente o que fazer no futuro, numa conta real. Além disso, familiarizar-se-á com a forma como os mercados funcionam e aprenderá a negociar sem arriscar o seu próprio dinheiro.

Como começar?

Pode iniciar a sua negociação de demonstração na plataforma de negociação web XTB ou numa aplicação móvel. Também pode descarregar a versão desktop da plataforma XTB. Para criar a sua DEMO gratuita, tem de abrir um “formulário” real para se registar primeiro.

Depois de preencher um formulário até um determinado nível, poderá fazer login na conta DEMO. Pode ter uma demonstração XTB mesmo que interrompa o processo de verificação. Mas quando decidir abrir uma conta real, terá acesso ilimitado à conta de demonstração.

Poderá ler mais sobre a plataforma da XTB aqui.

Com uma conta DEMO, pode familiarizar-se com uma oferta que inclui milhares de instrumentos e começar a negociá-los virtualmente. Alguns instrumentos estão disponíveis para negociação exclusivamente com alavancagem (CFDs), enquanto outros estão disponíveis na versão tradicional sem alavancagem financeira (ações e ETFs). A oferta de CFDs inclui: Índices, Forex, Matérias-primas, Metais Preciosos, Criptomoedas, CFDs de Acções e CFDs de ETFs. Os instrumentos não CFD incluem ações e ETFs, e são negociados sem alavancagem. Lembre-se, numa conta DEMO, todas as perdas e lucros que obtiver são uma “simulação”.

Veja aqui a lista de todos os instrumentos disponíveis.

Aqui poderá ler mais sobre a negociação de CFDs.

Poderá familiarizar-se com todos os termos usando a nossa plataforma educativa.

Como abrir a sua primeira posição na conta de demonstração XTB?

Comece a preencher um formulário para a abertura de uma conta “real” e preencha-o completamente ou até um determinado ponto, de modo a obter acesso à conta DEMO

Aceda a www.xtb.com/pt, e inicie sessão no painel da sua conta 'Área do Cliente'

Crie a sua própria conta DEMO ou contas na “Área do Cliente”

Escolha a conta de demonstração na plataforma XTB

Iniciar a negociação de “demonstração”, por exemplo, CFDs sobre PETRÓLEO

Procurar instrumentos na barra de pesquisa localizada no separador Janela de Mercado

Ajustar o tamanho da posição (volume) com a ajuda da calculadora integrada na plataforma

Se for um instrumento CFD, escolher a direção de negociação (COMPRAR ou VENDER)

Abrir uma posição

Pode adicionar ordens defensivas, tais como SL, TP ou trailing stop

Pode fechar as suas posições em qualquer altura quando o mercado está aberto e obter lucros ou perdas

Todas as ordens defensivas e as suas funcionalidades são descritas aqui.

xStation5 DEMO - vantagens e características

A criação de uma conta de negociação DEMO é completamente gratuita, e criá-la-á sem quaisquer obrigações adicionais. Lembre-se - pode aprender a negociar com ela e familiarizar-se com a plataforma XTB e os aspectos técnicos. Abaixo, vamos mostrar-lhe o que implica a abertura de uma conta e quais as suas vantagens.

Vantagens

Abrir uma conta DEMO tem muitas vantagens, que tentaremos enumerar a seguir. Afinal de contas, não há melhor ambiente de formação do que uma plataforma que lhe permite negociar sem correr o risco de perder os seus fundos:

Conta DEMO gratuita e sem obrigações

Negociação de demonstração sem risco

Milhares de instrumentos disponíveis

Teste da funcionalidade da plataforma de negociação

Teste prático das oportunidades e riscos decorrentes da utilização de alavancagem (CFDs)

Oportunidade de se familiarizar com a interface gráfica e as funcionalidades da plataforma XTB

Possibilidade de testar estratégias de investimento e dezenas de indicadores

Centenas de indicadores e ferramentas de edição de gráficos

Instrumentos de análise técnica e fundamental

Acesso às seções “Notícias” e “Educação

Todos os termos úteis para negociar com e sem alavancagem podem ser encontrados neste link.



As notícias publicadas pelo Departamento de Research podem também ser consultadas na página principal.



Instrumentos

A conta de negociação DEMO permite-lhe negociar em quase 6000 instrumentos disponíveis na plataforma de negociação XTB. De seguida, apresentaremos brevemente alguns dos mais importantes. A lista completa, incluindo todos eles, pode ser encontrada aqui e na barra de pesquisa da plataforma xStation5.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

CFDs de Índices

Os índices de ações refletem a situação do mercado de ações em determinados países. Por exemplo, o S&P 500 (XTB: US500) é composto pelas 500 maiores empresas dos EUA que cumprem os requisitos rigorosos da Standard & Poor's. O NASDAQ (XTB: US100) reflete as avaliações principalmente do sector tecnológico. O índice VIX é baseado na volatilidade do índice S&P 500 e é conhecido como o índice do medo. Na plataforma xStation5, permitimos a negociação de contratos de futuros em todos os principais índices americanos e muitos outros, como o alemão DE40, o francês FRA40 e o chinês CHNCOMP ou HKComp.



Encorajamo-lo a familiarizar-se com os materiais educacionais que descrevem os índices:

CFDs de Matérias-primas

Os CFDs de matérias-primas disponíveis na xStation5 estão divididos em setores como Agricultura (p.e. Soja, Café, Açúcar, Cacau, Trigo), Energia (p.e. Petróleo, Gás Natural, Gasolina), Metais Industriais (p.e. Zinco, Alumínio), Metais Preciosos (p.e. Ouro, Prata) e muitos outros (p.e. Gado, Emissões, etc).

CFDs de Forex

O mercado de câmbio de moedas chama-se Forex. Oferecemos dezenas de pares de moedas dos mercados principais (EURUSD, GBPUSD), secundários (NZDCAD, CHFJPY) e emergentes (USDPLN, USDTRY). O mercado de Forex é conhecido pela maior alavancagem disponível, o que permite uma elevada volatilidade do investimento, mesmo com movimentos de preços relativamente pequenos.

CFDs de Criptomoedas

As criptomoedas são conhecidas pela sua elevada volatilidade e têm atraído a atenção dos investidores devido ao interesse institucional e à tecnologia blockchain. Oferecemos CFDs em todas as criptomoedas mais populares, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot ou Chainlink e muitas outras.

Ações e ETFs

As ações e os Exchange Traded Funds (ETFs) são uma das classes de ativos mais tradicionais, com uma história de centenas de anos. Oferecemos vários milhares de ações cotadas nas bolsas europeias e americanas, expandindo constantemente a nossa carteira. Interessa-se pelas novas tecnologias? Talvez as empresas geridas pela Meta Platforms ou pela Apple mereçam o seu interesse? Ou talvez leia sobre o mercado das matérias-primas e preveja a subida dos preços do petróleo? Talvez seja altura de dar uma vista de olhos às cotações da Chevron ou da Total? E o sector bancário? Deutsche Bank, Santander, JP Morgan e Bank of America - pode encontrá-los todos num só lugar. Pode sempre procurar um ETF, por exemplo, sobre o índice S&P500 que segue o crescimento do mercado de ações dos EUA e tentar reduzir a volatilidade e iniciar um investimento passivo com menor risco.

CFDs sobre ações e ETFs

Algumas das ações de empresas que oferecemos também estão disponíveis sob a forma de CFD (Contrato por diferença). Com os CFDs de ações e ETFs, poderá assumir posições alavancadas e poderá também assumir posições curtas para lucrar com a queda dos preços.

Pode encontrar um artigo completo sobre a negociação de CFDs aqui.

Como abrir uma conta de DEMONSTRAÇÃO?

Para ter acesso a uma conta DEMO, é necessário iniciar um processo de registo através de um formulário real. A conta será aberta automaticamente e ligada ao seu endereço de correio eletrónico. Pode entrar na conta de DEMONSTRAÇÃO a partir do site da XTB.

Se terminar a verificação da conta real com sucesso, pode iniciar sessão na plataforma de negociação XTB na versão do browser, indo a https://www.xtb.com/pt -> Login -> Web app

Também pode descarregar a plataforma XTB na aplicação (Android, iOS) ou numa versão desktop

Pode alternar entre as suas contas DEMO dentro da plataforma XTB

Fonte: XTB Platform

Também pode descarregar a plataforma xStation5 para o seu computador e utilizá-la na versão desktop a partir desta página.

Com uma conta DEMO aberta, poderá familiarizar-se com a plataforma, as suas possibilidades e vários milhares de instrumentos. Com a conta de negociação DEMO pode começar a negociar, entre outros, os preços de ativos populares como o PETRÓLEO, US500, OURO ou ações como a Apple ou a Microsoft - tudo isto com dinheiro virtual sem correr qualquer risco.

