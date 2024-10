Como começar a investir em Polygon (Matic)?

Tempo estimado de leitura: 9 minuto(s)

A Polygon é conhecida pela sua tecnologia avançada que complementa o Ethereum e aumenta a sua escalabilidade. Isto pode dar à criptomoeda várias vantagens.

A tecnologia Blockchain está a evoluir muito rapidamente e o seu potencial já é reconhecido pelos maiores bancos de investimento mundiais, como a Wells Fargo e empresas tecnológicas como a Intel ou a AMD. As instituições financeiras estão cada vez mais a comparar a tecnologia emergente da bolckchain com os primeiros tempos da Internet.

O mecanismo do sistema de blockchain não é algo muito complicado. No entanto, alguns projectos de criptomoedas são tecnologicamente avançados. Tais projectos incluem a Polygon, também conhecida como MATIC (o nome do símbolo da rede Polygon). No artigo seguinte, apresentaremos brevemente o que é o ecossistema Polygon, quais são as suas aplicações e quando vale a pena estar interessado em investir na Polygon.

O que é a Polygon?

A Polygon é uma plataforma tecnológica que permite que as redes de blockchain se liguem umas às outras. O projeto foi fundado em 2017. Os investidores chamaram à Polygon a Internet dentro da blockchain da segunda maior criptomoeda do mundo, o Ethereum. O símbolo interno da rede Polygon é MATIC. A principal tarefa da Polygon é melhorar a blockchain do Ethereum.

A plataforma Polygon trabalha de perto com a blockchain da rede Ethereum, que é atualmente a mais popular do mundo. O Ethereum está à frente da concorrência tanto em termos do número de transacções na rede, como do número de projectos, da implementação de "contratos inteligentes" ou da popularidade da NFT. A Polygon pode beneficiar da escalabilidade e segurança da blockchain, ajudando a criptomoeda na sua transição há muito anunciada para uma versão avançada e verde do Ethereum 2.0.

O token Polygon é compatível com todas as criptomoedas baseadas na rede Ethereum, o chamado token ERC-20. Os detentores do Polygon utilizam o token MATIC para assegurar, gerir e pagar as transações dentro da rede.

Casos e características de utilização do ecossistema

A plataforma Polygon trabalha em estreita colaboração com a blockchain Ethereum. A Polygon tem sido desenvolvida para:

Acelerar o desenvolvimento e a comunicação de todos os projectos dentro da rede Ethereum. A Polygon apoia actualmente mais de 7.000 projectos da blockchain;

A criptomoeda tem um fornecimento máximo de 10 mil milhões de tokens, das quais mais de 75% já foram extraídas.

Abordando as limitações tecnológicas da rede Ethereum (taxas elevadas, baixa velocidade de transacção, 'entupimento da rede') através de um mecanismo de escala secundário;

Um modelo verde de "proof of stake" em que todos os participantes da rede através do "staking" asseguram a velocidade, eficiência e segurança do ecossistema Polygon;

O modelo de "proof opf stake" encoraja os detentores da Polygon a não se livrarem das suas criptomoedas. São concedidas recompensas para o staking, ou seja, para ajudar a rede a funcionar;

A Polygon pode conectar blockchains existentes à rede Ethereum como criar os seus próprios projectos com base na sua rede independente;

O projecto Polygon está também a financiar projectos para permitir o desenvolvimento de uma Internet descentralizada e moderna conhecida como Web 3.0, tendo atribuído um total de 100 milhões de dólares para este fim.

Vantagens e desvantagens da Polygon

Vantagens:

Velocidade de processamento das transacções na rede (tempo médio de cerca de 2 s);

Mecanismo de aprovação de transações de alta tecnologia e amigo do ambiente, conhecido como "proof of stake";

Taxas de transação baixas (aproximadamente 1 cêntimo por transacção);

Colaboração estreita com a maior blockchain de criptomoedas utilizadas no mundo, o Ethereum;

Possibilita a combinação de funcionalidades de projeto e a sua sinergia.

Desvantagens:

A Polygon não possui uma blockchain própria (funciona na plataforma Ethereum)

Risco de perda de valor em caso de problemas na rede Ethereum

Incapacidade de utilizar a rede Polygon para compras do dia-a-dia

Conexões da Polygon

A Polygon pode ser descrita como um 'impulsionador' da rede Ethereum com a qual é totalmente compatível. Este projecto confere à ETH funcionalidades adicionais, aumentando a segurança ou otimização da blockchain, que é necessária tanto para os seus utilizadores como para os programadores que trabalham no seu interior.

O Ethereum é um projeto que ainda é tecnologicamente mais fraco que alguns projetos modernos ou principais rivais sob a forma de Cardano e Solana. A Polygon foi criada, entre outras coisas, para que o projeto possa agora competir com uma concorrência nova e mais avançada.

A empresa também lançou a Polygon Studios, uma empresa que se concentra nas tendências de ponta no mundo da criptomoedas, tais como tokens NFT não transferíveis ou jogos baseados em blockchain, oferecendo um modelo de "jogar para ganhar" através do qual os jogadores ganham moedas digitais, passando tempo num mundo virtual. O envolvimento da empresa nestes projectos pode aumentar ainda mais a procura desses serviços e o desenvolvimento da rede Polygon (aumento do número de transacções na rede, aumento do valor).

O projecto emprega pessoas com experiência na indústria tecnológica, incluindo Ryan Watt, nomeado CEO em Janeiro de 2022. Watts foi anteriormente diretor na divisão de jogos da plataforma YouTube (Google).

Futuros gatilhos do preço

A Polygon como projecto avançado pode beneficiar do aumento da popularidade da tecnologia da blockchain a que estamos a assistir. Se o seu desenvolvimento prosseguir de forma semelhante ao desenvolvimento da Internet nos anos 90, podemos adivinhar que estamos apenas no início da sua viagem.

Além disso, a popularidade e o preço da Polygon podem estar a crescer devido às centenas de aplicações descentralizadas que estão a ser desenvolvidas no ecossistema Ethereum, à evolução da transformação para um mundo digital conhecido como o Metaverso e à tendência NFT em que a Polygon está envolvida.

O mercado de criptomoedas tende a ser extremamente volátil porque, como qualquer nova tecnologia, atrai muitos especuladores e traders que querem ganhar dinheiro em grandes movimentos de mercado a curto prazo.

Outro factor muito importante que pode ter um impacto chave no preço da Polygon é o crescimento da criptomoeda Ethereum e o número de projectos que estão a ser construídos no seu interior. O Ethereum, a para com a Bitcoin, é a criptomoeda mais comprada pelas instituições financeiras. No início de 2022, o gigante da contabilidade KPMG juntou-se ao grupo de compradores.

Tendo em conta o crescimento das transacções na rede, o número de aplicações nela construídas, a vasta gama de funcionalidades e o investimento de grande capital, podemos assumir que o Ethereum tem uma hipótese de sucesso no futuro.

Por sua vez, a ameaça à criptomoeda continua a ser a potencial desaceleração do crescimento do Ethereum e a sua ultrapassagem por outros novos projectos que utilizam tecnologias avançadas.

No entanto, o Ethereum enfrenta uma grande migração para a versão 2.0 e a Polygon é a ferramenta para ajudar a torná-la realidade e aumentar as suas hipóteses e sucesso.

Negociar a Polygon

Tem a opção de negociar o CFD sobre a Polygon na plataforma xStation.

A negociação do Polygon é especulativa e apenas os movimentos do preço são relevantes. Pode começar a transacionar a cripto Polygon, efetuando transacções no CFD Polygon (contrato por diferenças) e utilizando a alavancagem financeira. Este tipo de contrato é um contrato financeiro que paga as diferenças no preço de liquidação entre as negociações abertas e fechadas sem qualquer fornecimento físico dos instrumentos negociados.

A negociação de Polygon é dirigida a traders e especuladores conscientes do risco ainda mais do que qualquer outro instrumento CFD porque a flutuação dos preços no mercado de criptomoedas é massiva, mesmo sem alavancagem. A alavancagem financeira dá uma oportunidade aos investidores, mas também pode causar maiores perdas.

Os CFDs sobre criptomoedas na xStation têm a vantagem de ter zero taxas e comissões, baixo spread, e possibilidade de utilizar alavancagem financeira. Os únicos custos são pontos de swap, que são calculados para o resultado da posição aberta todos os dias após a meia noite.

Graças à alavancagem, a negociação no preço da Polygon requer apenas uma certa percentagem de toda a posição. Por exemplo, a utilização de alavancagem 1:2 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 10.000 USD, utilizando apenas uma margem de 5000 USD.

Os CFDs sobre a Polygon dão-lhe a exposição ao preço atual de mercado da maior criptomoeda, sem necessidade de criar uma conta especial no mercado de criptromoedas e sem métodos complicados de depósito de fundos.

Negociar CFDs sobre a Polygon dá também a oportunidade de abrir posições curtas, nas quais os investidores ganham dinheiro quando o preço está em queda e o mercado negoceia no vermelho. Isto permite-lhe implementar muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação, dependendo do preço da Polygon. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação como o RSI 'Índice de força relativa' ou níveis de Fibonacci e muitos mais. Todos eles podem tornar a sua negociação ainda mais eficiente.

A forma tradicional de comprar e investir na Polygon (MATIC) é comprar a criptomoeda numa exchange, mas a crescente frequência de ataques de hacking organizados e problemas com levantamentos não encoraja novos investidores a abrir contas em exchanges.

Preço da Polygon

O mercado de criptomoedas é muito volátil e os preços até mesmo dos melhores projectos podem variar facilmente em dezenas de por cento. É por isso que é tão importante manter um registo do preço. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para a Polygon permitindo a negociação activa a qualquer hora do dia ou da noite.

Horário de negociação da Polygon

E as horas disponíveis de negociação da Polygon? Esta informação é especialmente importante para os traders diurnos. A negociação da Polygon está disponível 7 dias por semana 24 horas por dia com um intervalo técnico na sexta-feira, que começa das 00:05 CET às 04:30 CET na madrugada de sexta para sábado. O preço é estático quando o mercado está fechado. Em todos os outros momentos, os preços estão constantemente a flutuar.

Naturalmente, a melhor altura para negociar a Polygon é durante os períodos de liquidez muito elevada, quando a volatilidade do mercado é maior.

Quando há um elevado volume de negócios no mercado e o volume de negociação aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes sobre a criptomoeda, regulamentos, informações da imprensa ou mesmo a queda ou subida do preço da Bitcoin.