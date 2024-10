Como investir no par cambial EUR/USD?

Tempo estimado de leitura: 13 minuto(s)

Está interessado em política e em acompanhar as notícias das principais economias ocidentais? Conheça o par EUR/USD e convença-se de que a negociação é para si.

A Europa e os EUA têm sido os pilares da economia global durante centenas de anos, apesar da potência emergente da China. Ambas as economias estão estreitamente ligadas em termos de matérias-primas, embora a Reserva Federal dos EUA conduza uma política monetária independente do Banco Central Europeu. O EUR/USD é uma das moedas mais ativamente negociadas no mundo e o mercado de Forex é o maior do mundo com volumes totais diários até 6,5 triliões de dólares e um valor de mercado total estimado de mais de 2,4 triliões de dólares. Para comparação, o valor da capitalização de mercado de todas as empresas cotadas é de cerca de 100 biliões de USD, dos quais mais de metade é o valor das empresas cotadas na bolsa de valores nos EUA.

As cotações do EUR/USD são influenciadas por muitos factores macroeconómicos e específicos do par cambial. Neste artigo vamos apresentar os principais e dizer-lhe como pode começar a negociar EUR/USD.

O que é um CFD sobre Forex

Forex é um nome para o mercado global de câmbio de moeda. Os CFDs do mercado cambial são conhecidos por oferecerem a maior alavancagem disponível, o que permite uma elevada volatilidade do investimento mesmo com movimentos de preços relativamente pequenos, o que cria oportunidades mas também um risco acrescido. Uma vez que as flutuações dos preços nas trocas de moeda não são muito elevadas, a elevada alavancagem financeira proporciona aos investidores e traders uma elevada volatilidade da carteira mesmo quando os preços variam 1% ou mesmo 0,5% durante 24 horas.

CFD significa "Contrato por Diferença" e os CFDs sobre moedas são instrumentos financeiros. Ao negociar CFDs sobre Forex não se torna proprietário de qualquer moeda que esteja a negociar, mas apenas dum contrato pela sua diferença de preço. Assim, quando negoceia CFDs, está apenas a especular sobre o movimento do preço - pode sempre subir e descer.

Isto combinado com a alavancagem financeira pode dar-lhe ganhos maiores e mais rápidos, mas também perdas. As flutuações de preços são ainda mais fortes aquando da divulgação de dados ou decisões económicas importantes, o que pode criar oportunidades para os traders. No final, a sua principal tarefa como trader é prever a futura direcção do movimento de preços do par de moedas que está a negociar.

Os CFD são arriscados por causa da alavancagem financeira. É por isso que o seu tempo de reação pode ser limitado quando usa CFDs. Ainda assim, alguns traders gostam quando as coisas no mercado acontecem ainda mais depressa e aceitam um elevado risco de investimento.

O que afecta o EUR/USD?

Os pares de moedas comparam a força das economias agregando toda a informação sobre elas, valorizando os riscos individuais e as perspectivas. O par EUR/USD compara as economias da União Europeia (países que estão na União Monetária Europeia e adoptaram o Euro) com os Estados Unidos da América e, portanto, tudo o que afecta qualquer uma das economias é reflectido no par EUR/USD.

Movimentos e decisões que reforçam o dólar podem causar a queda do EUR/USD.

Movimentos e decisões que reforçam o euro podem fazer com que o valor do EUR/USD suba.

Embora o par não seja apenas afectado pelos dados económicos mais importantes, estes são um dos factores-chave graças às publicações cíclicas. Estes incluem:

Decisões dos bancos centrais (FED,BCE) (taxas de juro, rendimentos de obrigações do tesouro)

IPC para os EUA, UME (União Monetária Europeia)

Dados de crescimento do PIB

Índice de Gestores de Compras

Dados sobre o mercado de trabalho

NFP (NonFarm Payrolls) e ìndice de manufactura do ISM

Índice do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan

Índice de sentimento económico ZEW, e Índice de clima empresarial IFO na Alemanha

Conference Board

Oferecemos acesso aos principais dados económicos publicados diariamente - consulte-os aqui

Qualquer movimento, decisão política e situação geopolítica podem afetar o euro e provocar a subida do EUR/USD. A incerteza geopolítica afeta ambos os pares de divisas de uma forma poderosa. Isto foi demonstrado pela guerra na Ucrânia e pela dependência energética que pesou sobre a economia da União Europeia em 2022.

Outro factor que pode afectar este par de moedas é a incerteza geopolítica. Os Estados Unidos e a União Europeia são parceiros comerciais importantes, e os traders prestam frequentemente atenção à relação entre estes blocos ao acompanharem os preços das moedas. A instabilidade pode ter um impacto significativo sobre o valor do EUR/USD.

Finalmente, uma vez que as economias dos EUA e da UE são altamente dependentes da indústria privada, mesmo o desempenho dos principais índices bolsistas regionais nos EUA e na Europa podem fazer com que o euro suba ou desça de valor em relação ao dólar. O EUR/USD pode também ser indirectamente afectado pela saúde dos índices das bolsas de valores.

Os discursos dos dirigentes dos bancos centrais e dos seus membros podem ter um impacto muito significativo no EUR/USD, porque os bancos centrais definem a direção da política monetária. Os bancos centrais também fixam taxas de juro que, de acordo com a Teoria Económica de Fisher, afetam as taxas de câmbio.

Por exemplo, se as taxas de juro nos EUA estiverem a subir e a níveis superiores aos da zona Euro, o USD deverá ser mais forte do que o EUR, o que se refletirá na taxa de câmbio.

Todos os traders devem ver que as sessões de negociação afetam a volatilidade dos pares de divisas. Os dados mais importantes são publicados durante as sessões americanas e europeias, a volatilidade durante a sessão asiática é baixa, semelhantemente por volta do meio-dia, hora local, quando os investidores têm o seu intervalo para almoço. A volatilidade também aumenta no início da sessão americana e no final da sessão europeia.

Venda a descoberto

As vendas a descoberto estão a tomar posições sobre a queda dos preços. Com esta posição pode-se ganhar dinheiro quando os preços dos instrumentos descem. Normalmente, os traders perdem dinheiro quando os preços caem. No entanto, a negociação de CFDs permite-lhe negociar em todas as condições, mesmo perante a queda dos preços.

Na estratégia de "venda a descoberto", o comportamento dos preços é o mais importante. As quedas são normalmente mais dinâmicas e duram muito menos do que o "movimento ascendente", também conhecido como mercado de touros. Pode-se ver como os preços e índices das empresas americanas se comportaram em 2008 face à falência da Lehmnan Brothers ou em Março de 2020 durante a crise panémica. No mercado de divisas, pode ver o que aconteceu com a Lira turca USDTRY, durante o outono de 2021, devido às decisões dos bancos centrais. Pode também analisar o par EUR/USD e ver como as diferentes políticas dos bancos centrais (FED vs BCE) e a geopolítica afetaram os preços.

Foi graças à possibilidade da "venda a descoberto", ou seja, apostar em quedas de preços, que Michael Burry, o atual proprietário do hedge fund Scion, que criticou o sistema de crédito americano, fez uma fortuna no pânico de Wall Street de 2008. Esta história é retratada no filme "The Big Short".

Venda a descoberto na plataforma xStation5

Abre-se uma posição curta na plataforma, da mesma forma que uma posição longa. Em vez de clicar no botão verde COMPRAR, selecione o botão vermelho VENDER.

Posição para subida de preços 'posição longa' botão verde COMPRAR

Posição para queda de preços 'posição curta' botão vermelho VENDER

Ordens defensivas SL e TP

Ao negociar instrumentos de CFD, é necessário ter em conta uma alta volatilidade do preço e o resultado da posição. Ao analisar o gráfico, alguns traders decidem utilizar ordens defensivas automáticas para que não tenham de acompanhar o gráfico constantemente.

Stop Loss

Como o nome sugere, uma ordem Stop Loss pode proteger a sua conta contra perdas grandes, a posição será fechada automaticamente quando o preço descer abaixo do nível especificado. Outro tipo de ordem de stop loss é uma ordem de trailing stop loss, que acompanha o preço de um instrumento a uma distância definida por si. A utilização de uma ordem de stop loss móvel pode permitir-lhe manter uma posição durante um período de tempo mais longo, maximizando os seus lucros e limitando o risco decorrente de um movimento brusco do preço.

Take Profit

Uma ordem de Take Profit, por outro lado, permitir-lhe-á fechar automaticamente uma posição lucrativa a um nível de preço que considere apropriado. O nível de fecho pode basear-se, por exemplo, na análise técnica que fizer na xStation5 ou na sua própria análise da situação do mercado.

Pode encontrar mais informações sobre ordens defensivas juntamente com as instruções para as definir aqui e na plataforma xStation5, no separador 'Educação', onde apresentamos vídeos educativos.

Alavancagem financeira

O uso de alavancagem traz consigo tanto a oportunidade de abrir uma posição grande, empregando uma pequena quantidade de capital, como também acarreta uma maior responsabilidade e risco.

Ao negociar instrumentos de CFD, o montante que se investe para abrir uma posição é chamado de margem. O montante necessário para abrir uma posição depende do instrumento que está a negociar e da alavancagem que lhe é atribuída. Utilizemos um exemplo.

Se abrisse uma posição mínima de 0,01 lotes (1 lote equivale a 100.000 unidades da moeda base) no par cambial EUR/USD, custaria aproximadamente EUR 33, porque a alavancagem disponível no par EUR/USD é de 1:30, o que significa que para abrir uma posição precisaria de 3,33% do valor nominal. Assim, abriria uma posição de 1.000 EUR (0,01 x 100.000) utilizando uma margem de 33 EUR.

É também importante que se familiarize com os termos Saldo, Balanço (valor da conta), Margem Livre e mais importante Nível de Margem.

O balanço da conta muda apenas quando se deposita, se levanta capital ou se fecha ou abre uma posição.

O saldo é o montante no seu balanço mais o resultado atual das suas posições abertas.

A margem é a soma das suas margens - o montante total necessário para as posições abertas em CFDs.

Margem Livre é o montante que ainda pode utilizar para abrir novas posições no mercado.

O Nível de Margem é o rácio em percentagem dado pelo Saldo / Margem x 100%.

Assim, se o seu Capital Próprio for 3300 EUR e a margem numa posição em CFD for 33 EUR o seu Nível de Margem será 1000%.

No entanto, se o valor da sua conta for 35 EUR e a margem for 33 EUR o seu nível de margem será quase 106%. (35 / 33 x 100 % = 106)

Se numa posição em CFDs aberta tiver a registar um prejuízo de 18 EUR, o valor da sua conta é de apenas 17 EUR. Neste caso, o seu nível de margem será apenas de cerca de 51,5%, o que significa que é acionado um mecanismo automático de defesa denominado Margin Stop, o qual fechará a sua posição a fim de impedir novas perdas se o seu nível de margem cair abaixo dos 50%.

A existência do mecanismo é um requisito legal e resulta dos regulamentos a que estamos sujeitos como instituição financeira, tais como os da ESMA e da FCA.

Se o nível da margem descer abaixo dos 80%, enviar-lhe-emos um aviso de Margin Call, o que significa que o seu nível de margem caiu para níveis perigosos e pode resultar no encerramento da sua posição.

Se desejar manter as suas posições em CFDs abertas enquanto o Nível de Margem está a cair, pode simplesmente depositar fundos na sua conta, o que fará com que o balanço (valor da conta) aumente e o Nível de Margem aumente. A informação sobre valor atual e % do Nível de Margem é exibida na plataforma, pelo que não tem de fazer cálculos por si próprio.

Leia mais sobre o mecanismo de Margin Call.

Como começar a negociar EUR/USD?

Para começar a negociar EUR/USD numa conta real, é necessário passar pelo processo de registo, responder a algumas perguntas de conhecimento do mercado e cumprir algumas condições da conta. Não deve demorar mais do que alguns minutos. Aceda aqui para iniciar a abertura de uma conta real.

Uma conta real dar-lhe-á a oportunidade de negociar CFDs em dezenas de pares de moedas diferentes, tanto de mercados exóticos importantes como emergentes.

Também pode abrir uma conta DEMO gratuita, válida por 30 dias, na qual poderá começar a negociar com dinheiro virtual e a familiarizar-se com a plataforma xStation5. Pode ler sobre a plataforma de negociação xStation5 aqui.

A partir daqui poderá prosseguir para o processo de registo da conta DEMO.

A alavancagem disponível no EUR/USD é de 1:30. Apenas será necessário 3,33% do valor do contrato para abrir uma posição com uma margem para o aumento ou diminuição do preço do par cambial.

Um volume de 1 lote é igual a 100.000 unidades da moeda de base. Um mini-lote de 0,1 é igual a 10.000 unidades da moeda de base. Um micro-lote de 0,01 é igual a 1000 unidades da moeda de base.

Por exemplo, para abrir uma posição de 0,1 lotes em EUR/USD só seria necessário 333 EUR, que corresponde a uma margem de 3,33%.

Adicionalmente, a plataforma de negociação xStation5 fornece ferramentas de análise técnica, graças às quais poderá implementar as suas próprias estratégias de negociação, acesso à visualização do volume real do EUR/USD, bem como um Serviço de Apoio ao Cliente profissional e uma interface gráfica amigável.

As contas dos Clientes XTB estão protegidas contra saldo negativo, graças ao qual, ao negociar na xStation5 no mercado Forex, não pode perder mais do que o valor que tem na sua conta de negociação. O mecanismo de Margin Stop irá protegê-lo parcialmente durante condições extremas de mercado e fechará a sua posição quando o seu Nível de Margem for inferior a 50%.

Horário de negociação

E as horas de negociação disponíveis? Esta informação é especialmente importante para traders de forex (EUR/USD). Negociar Forex é possível 24h por dia, cinco dias por semana. O mercado abre na manhã de segunda-feira em Sydney, na Austrália, ou seja, às 22h00 (GMT) de domingo, passando depois pelos mercados asiáticos de Tóquio e Singapura. De seguida, segue para Londres e fecha sexta-feira à noite, em Nova Iorque, às 22h00 (GMT).