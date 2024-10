Negociar índices – como funciona o índice da bolsa de valores?

Os índices bolsistas servem uma série de objetivos nos mercados financeiros mundiais. Geralmente ajudam os investidores a avaliar o estado dos mercados e a comparar o retorno de determinados investimentos. As empresas de corretagem e as bolsas de valores também oferecem instrumentos financeiros que refletem os movimentos de preços de determinados índices de referência de ações. Isto torna os índices cruciais não só devido ao seu papel informativo, como também graças à sua finalidade de investimento. Neste artigo tentaremos explicar o que são índices de ações e como aproveitá-los enquanto se investe na bolsa de valores. Do que se trata um índice bolsista? Antes de mais nada: o que é um índice? Um índice bolsista, ou apenas um índice de ações, é basicamente uma ferramenta que mede determinado setor (ou conjuntos de setores) que estão cotados em bolsa. Por outras palavras, é um método para acompanhar o desempenho de um grupo de ativos de uma forma padronizada, uma vez que o índice pode replicar uma determinada bolsa de valores, setor, segmento geográfico, ou qualquer outra área do mercado. Estes índices de referência estão a ser desenvolvidos de forma transparente e os métodos da sua construção estão especificados. Obviamente, existem também índices que se referem ao mercado de obrigações, mercadorias ou taxas de juro, no entanto, neste artigo vamos concentrar-nos apenas nos índices de ações. A sua composição pode variar significativamente, uma vez que os índices podem ser baseados em métodos diferentes (por exemplo, ponderação da capitalização bolsista, ponderação da capitalização bolsista ajustada ao free-float ou ponderação igual). No entanto, a ideia central permanece a mesma - um índice bolsista é um conjunto de ações que reproduz os movimentos dos preços dos títulos agrupados. A importância dos índices bolsistas Os índices de ações são extremamente importantes para os mercados financeiros mundiais. Antes de mais, ajudam os investidores a avaliar os resultados do mercado de ações - diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. Desta forma, os participantes no mercado são realmente capazes de determinar o sentimento do mercado e comparar diferentes mercados bolsistas. Os índices servem também como referências de ações, uma vez que os fundos geridos ativamente os utilizam para comparar o desempenho dos fundos. Os índices de ações são frequentemente associados aos termos "negociação de índices" ou "investimento em índices". Ambos os conceitos têm ganho importância nos últimos anos. A ascensão dos fundos de índices e ETFs ganhou muitos entusiastas, uma vez que é uma solução de baixo custo que proporciona benefícios de diversificação. Explicamos a ideia de diversificação no nosso artigo intitulado Diversificação do portfólio - como pode diversificar o seu portfólio de trading?. Por outro lado, a negociação de índices pode referir-se aos CFDs - um instrumento que pode ser útil tanto para fins especulativos como de cobertura. Principais índices mundiais Depois de termos explicado o significado dos índices de ações e a sua importância para os mercados globais, é agora altura de mencionar vários índices mundiais importantes. Como pode imaginar, os investidores prestam principalmente atenção aos índices das economias desenvolvidas, uma vez que esses índices de referência reflectem o sentimento do mercado nas principais bolsas de valores, inclusive: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext ou Shanghai Stock Exchange (SSE). A XTB oferece uma vasta gama de CFDs sobre índices. De seguida, apresentamos os índices mais relevantes: US30 – índice composto pelas 30 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos na NYSE ou na NASDAQ.

– índice composto pelas 30 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos na NYSE ou na NASDAQ. US500 – índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É frequentemente considerado um barómetro do desempenho global da bolsa de valores. O índice é uma referência comum no que diz respeito ao desempenho das carteiras ativas.

– índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É frequentemente considerado um barómetro do desempenho global da bolsa de valores. O índice é uma referência comum no que diz respeito ao desempenho das carteiras ativas. US100 – índice composto pelas 100 maiores empresas do setor tecnológico cotadas na bolsa de valores NASDAQ.

– índice composto pelas 100 maiores empresas do setor tecnológico cotadas na bolsa de valores NASDAQ. UK100 – índice composto por 100 empresas cotadas na Bolsa de Londres com a maior capitalização bolsista.

– índice composto por 100 empresas cotadas na Bolsa de Londres com a maior capitalização bolsista. EU50 – índice que consiste nas 50 maiores e mais líquidas empresas da zona Euro. É dominado por empresas da França e Alemanha.

– índice que consiste nas 50 maiores e mais líquidas empresas da zona Euro. É dominado por empresas da França e Alemanha. JAP225 – índice composto pelas 225 maiores empresas cotadas no Japão.

– índice composto pelas 225 maiores empresas cotadas no Japão. HKComp – índice que mede o desempenho das ações cotadas na Bolsa de Hong Kong.

– índice que mede o desempenho das ações cotadas na Bolsa de Hong Kong. AUS200 - índice composto pelas 200 maiores empresas cotadas na Austrália. Esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho passados e não são indicadores confiáveis de desempenho futuro. Negociar índices através de CFDs Em primeiro lugar, deve notar-se que, em teoria, um índice não pode ser comprado ou vendido diretamente, uma vez que os índices de ações são apenas indicadores (pontos de referência) que se movem de acordo com as ações detidas no seu interior. Contudo, existem muitos instrumentos financeiros que refletem as variações dos preços dos principais índices mundiais, por exemplo, futuros, opções, ETFs, CFDs ou fundos de índice. É por isso que termos como "investimento em índices" ou "trading de índices" são frequentemente utilizados em situações quotidianas. Os contratos por diferença (CFDs) são normalmente utilizados para fins especulativos e de cobertura. Esses contratos têm muitas vantagens tais como: elevada liquidez, baixas barreiras à entrada e baixos custos de transacção, fins de diversificação, longas horas de mercado, a capacidade de ir longo ou curto com alavancagem. Obviamente, é preciso lembrar que os CFDs estão associados a um risco mais elevado, uma vez que a negociação alavancada pode potencialmente amplificar quer os ganhos quer as perdas. Isto não altera o facto de que a venda a descoberto implementa mais flexibilidade e permite muitas estratégias úteis. Aprenderá mais sobre a negociação a descoberto no nosso artigo intitulado Short selling – O que é a venda a descoberto? Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Atualmente os CFDs servem na sua maioria para fins especulativos. Os traders podem simplesmente abrir posições longas a fim de tirar partido da subida de preços, ou abrir posições curtas e beneficiar da descida de preços. A utilização de alavancagem pode potencialmente amplificar quer os ganhos, quer as perdas. A negociação de índices pode fazer parte de estratégias diferentes - por exemplo, a crença de que os pequenos limites excederão as ações blue chip (então os investidores devem entrar em posições longas num índice pequeno limite) ou uma suposição de que uma certa bolsa de valores cairá, por exemplo, devido a razões geopolíticas (então os investidores devem encurtar o índice do país em questão). Esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho passados e não são indicadores confiáveis de desempenho futuro. A plataforma xStation 5 da XTB dá-lhe toda a informação essencial sobre CFDs para os principais índices mundiais. Fonte: xStation 5 Esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho passados e não são indicadores confiáveis de desempenho futuro. Os CFDs são instrumentos alavancados, o que significa que os investidores podem ganhar exposição ao mercado utilizando um montante relativamente pequeno. Por outras palavras, os investidores não precisam de possuir grandes quantias de dinheiro para começar a investir. Neste caso (DE30 no gráfico acima) a alavancagem é de 1:20, o que significa que a margem necessária ascende a 5% do valor do contrato. No entanto, há que ter em mente que os CFDs também estão associados a um risco mais elevado, uma vez que a negociação alavancada pode potencialmente amplificar quer os ganhos quer as perdas. Fonte: xStation 5 Para além dos fins especulativos, os CFDs servem várias estratégias de cobertura de risco. Imaginemos que um investidor é proprietário de várias ações americanas que são cotadas no índice S&P 500. A carteira tem um valor aproximado de 20.000 USD. Um investidor suspeita de que uma correcção do mercado está a aproximar-se (por exemplo, há muita incerteza sobre uma pandemia ou algum conflito geopolítico), mas não quer vender essas ações. A fim de cobrir o risco da sua carteira, o investidor pode recorrer aos CFDs que refletem as variações de preços do S&P 500 (o pressuposto chave é que o investidor possua pelo menos várias ações diferentes que estão positivamente correlacionadas com o índice de ações). A abertura de uma posição curta vai atenuar as quedas da sua carteira de ações. Neste caso, um investidor poderá querer usar uma calculadora de índice para avaliar a dimensão de uma posição necessária para cobrir a carteira: 0,10 lotes corresponde a cerca de 20.000 USD. Agora, no caso das ações da carteira descerem, o investidor irá beneficiar de uma posição curta de CFD. Como regra geral, a carteira de ações será coberta. Também vale a pena mencionar que a negociação através de CFDs envolve rollovers. É crucial compreender que a maioria dos CFDs de índices são baseados em preços de contratos futuros. Para cada mercado existe normalmente uma longa lista de contratos de futuros com diferentes datas de validade que vão desde um mês até muitos anos no futuro e o volume mais alto está normalmente no contrato mais próximo. Quando o atual contrato ativo expira, os investidores de futuros precisam de abrir outro contrato de futuros. Contudo, os investidores de CFDs não precisam tomar quaisquer medidas, uma vez que o rollover ocorre automaticamente. Em resumo, um rollover é uma operação técnica que move a posição do investidor para o próximo contrato disponível - o processo é livre de custos e neutro em termos de lucro do ponto de vista do investidor. Certamente que aprenderá mais sobre os rollovers no nosso artigo intitulado 5 coisas que precisa de saber sobre rollovers! Em suma Resumindo, a negociação de índices pode ser uma ferramenta muito útil que os investidores devem definitivamente estar atentos. Apesar de ser um método arrojado no qual envolve riscos devido à utilização da alavancagem, também poderá ser uma boa solução para cobrir o risco da carteira de investimento.

