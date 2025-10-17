3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň – (17. 10. 2025)

- Regionálne banky stiahli index malých spoločností nadol po tom, čo došlo k odpísaniu úverov v súvislosti s prípadmi podvodov – vrátane straty 50 mil. USD v Zions Bank. Trhy teraz čakajú na oneskorenú septembrovú správu o inflácii (CPI), ktorá by mala byť zverejnená v piatok aj napriek prebiehajúcemu vládnemu shutdownu.
- Zlato prudko posilnilo o viac než 8 % a prerazilo úrovne 4 100–4 300 USD v dôsledku geopolitických obáv a očakávaní zníženia sadzieb. Po takomto výraznom raste obchodníci sledujú možnosť krátkodobej konsolidácie.
- Krypto trhy zaznamenali rekordné likvidácie v objeme 20 mld. USD po Trumpových výrokoch o clách. Bitcoin klesol o 17 % z októbrových maxím a môže otestovať dôležitú podporu pri 100 000 USD — ide o kľúčovú úroveň pre býkov aj medveďov.
Uplynulý týždeň bol poznačený rastúcim geopolitickým napätím — od obnovených obchodných sporov medzi USA a Čínou, ktoré spustili masívne výpredaje na kryptotrhu, až po rekordné zisky drahých kovov, podporené dopytom po bezpečných aktívach. Index malých spoločností na Wall Street zaznamenal pokles kvôli problémom v bankovom sektore a celkovej volatilite trhu. V tomto prostredí neistoty – zintenzívnenom pokračujúcim shutdownom a hrozbami nových ciel – si tri kľúčové aktíva zaslúžia zvýšenú pozornosť: US2000, Bitcoin a zlato.
US2000
Sektor malých spoločností je mimoriadne citlivý na ekonomické výkyvy, najmä v oblasti bankovníctva — práve to spôsobilo nedávny výpredaj. Vlna poklesov bola vyvolaná oznámeniami viacerých veľkých inštitúcií o odpisoch úverov udelených podozrivým klientom. Zions Bank Corp vykázala odpis vo výške 50 mil. USD. Regionálne banky budú tento týždeň zverejňovať kvartálne výsledky.
Okrem toho podľa amerického štatistického úradu (BLS) má byť v piatok zverejnená dlho očakávaná správa o inflácii (CPI) za september — aj napriek prebiehajúcemu vládnemu shutdownu. Tieto údaje môžu významne ovplyvniť americké akcie aj dolár.
Zlato
Zlato pokračuje v parabolickom raste, keď za uplynulý týždeň posilnilo o +8 %. Prelomilo viaceré dôležité úrovne – 4 100, 4 200 a 4 300 USD za uncu. Zvýšená geopolitická neistota, obchodné napätie s Čínou a shutdown v USA spôsobujú silné prílevy kapitálu do zlata. Po takomto prudkom pohybe sa oplatí ceny zlata v nasledujúcich dňoch dôsledne sledovať.
Bitcoin
Kryptomenový trh práve zažil najväčšiu likvidáciu pákových pozícií v histórii. Minulý piatok presiahli celkové likvidácie 20 miliárd USD po Trumpovej eskalácii ciel. Bitcoin už klesol o 17 % zo začiatku októbra a môže testovať podporu okolo 100 000 USD.
Bez ohľadu na ďalší vývoj ide o kľúčovú cenovú zónu pre býkov aj medveďov – čo robí z Bitcoinu jedno z najdôležitejších aktív nadchádzajúceho týždňa.
