VIX klesá o 10 % počas pokusu Wall Street o zotavenie 🗽

- VIX oslabuje takmer o 10 %, zatiaľ čo americké indexy sa pokúšajú zotaviť zo strát.
- CTAs môžu pri ďalšom poklese S&P 500 výrazne predávať.
- Správcovia fondov znížili hotovosť a zvýšili expozíciu voči akciám.
Krivka indexu VIX sa krátko invertovala – teda krátkodobý VIX bol vyšší ako futures kontrakty, čo signalizuje, že obchodníci vnímajú väčšiu neistotu v krátkom horizonte než v dlhodobom.
- Takéto inverzie sú zriedkavé a zvyčajne sa spájajú s napätím na trhu, tentoraz je však charakterizovaná ako mierna, nie panická.
- Spotový index VIX vyskočil na úroveň približne 24 — najvyššiu od aprílového výpredaja vyvolaného clami — a následne sa stabilizoval.
- Analytici tvrdia, že tento pohyb skôr naznačuje, že špekulatívny prebytok bol odstránený, než že by hrozila kríza.
- Skupina Susquehanna považuje inverziu za dočasnú reakciu — obchodníci očakávajú rozkolísanosť, no neprepadli panike.
- Z historického hľadiska sa trhové dná často formujú počas backwardácie VIXu, no tieto prípady zvyčajne nasledujú po výraznejšom prepade S&P 500 (5 % a viac) — čo zatiaľ nenastalo.
- Analytici upozorňujú, že ak by sa VIX vrátil k úrovni 14, mohlo by to naznačovať nebezpečný návrat samolibosti na trhu.
- Správcovia fondov znížili objem hotovosti a zvýšili podiel akcií, čo môže obmedziť ich schopnosť nakupovať pri prípadných poklesoch.
- Commodity Trading Advisers (CTAs) majú obmedzený priestor na ďalšie nákupy, no ak S&P 500 klesne o niekoľko percent, môžu odpredať až 46 miliárd USD.
- Zhrnutie sentimentu: volatilita pravdepodobne zostane zvýšená, keďže trh hľadá rovnováhu medzi optimizmom a opatrnosťou po otrase spôsobenom colnými vyhláseniami.
