US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie

- US100 mierne rastie po otvorení amerického trhu
- Uránové akcie pod tlakom po telefonáte Trump–Putin
- Akcie Progyny klesajú o viac než 10 %
- Niles Investment Management neočakáva opakovanie scenára z roku 2008
- Moody’s: žiadne známky systémovej úverovej nákazy v USA
Americké indexy v piatok mierne rastú, pričom regionálne banky sa postupne zotavujú po nedávnych poklesoch. Index US100 pridáva 0,1 % a drží sa nad 50-denným EMA (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
Trumpova iniciatíva v oblasti IVF môže mať „jemnejší“ dopad na akcie Progyny, ktoré dnes klesajú o 13 %. Vo štvrtok Trumpova administratíva oznámila iniciatívu na rozšírenie prístupu k procedúram umelého oplodnenia (IVF). Ich využívanie bolo doteraz obmedzené vysokými nákladmi a tým, že často nie sú kryté zdravotným poistením.
- V reakcii na správu akcie spoločnosti Progyny, ktorá sa špecializuje na benefity v oblasti reprodukčného zdravia, v piatok ráno klesli o 13 %, keď investori zvažovali možné dôsledky oznámenia.
- Podľa Bank of America sú kroky prezidenta potenciálne pozitívne pre Progyny, avšak „skutočný dopad môže byť komplexnejší.“ Lutz upozornil, že vládny návrh stále postráda konkrétne detaily a nie je isté, či prípadné zníženie nákladov povedie k vyššiemu počtu zákrokov a väčšiemu dopytu po poistení.
Ako líder trhu s rozsiahlou geografickou pôsobnosťou je Progyny podľa Lutza dobre pozicionovaná na to, aby profitovala z rastúcej dostupnosti a dopytu po IVF procedúrach. Hodnotenie „kúpiť“ bolo zachované.
Zdroj: xStation5
Uranium Energy Corp. (UEC.US) klesá o viac než 10 %, pričom pod tlakom sa ocitol celý uránový sektor — od kazašskej Kazatomprom (KAP.UK) až po kanadskú Cameco (CCJ.US) — čo naznačuje, že poklesy presahujú americký trh. Okrem výberu ziskov po rekordnom raste cien môže byť výpredaj spojený aj s obnoveným kontaktom medzi Trumpom a Putinom, čo by mohlo znamenať absenciu prísnych sankcií na ruský urán a jeho spracovanie. To by následne mohlo viesť k poklesu spotových cien.
Zdroj: xStation5
