AI akcie klesajú 🚩 Dell stráca 11 %

- Akcie Dell klesajú o viac než 10 %, napriek tomu, že sa neobjavili žiadne priame negatívne správy týkajúce sa samotnej spoločnosti.
- Spoločnosť je všeobecne vnímaná ako jeden z najväčších príjemcov investičného cyklu do AI infraštruktúry.
- Globálne dodávky PC v druhom štvrťroku medziročne klesli takmer o 5 %.
- Akcie Dell klesajú o viac než 10 %, napriek tomu, že sa neobjavili žiadne priame negatívne správy týkajúce sa samotnej spoločnosti.
- Spoločnosť je všeobecne vnímaná ako jeden z najväčších príjemcov investičného cyklu do AI infraštruktúry.
- Globálne dodávky PC v druhom štvrťroku medziročne klesli takmer o 5 %.
Akcie Dell Technologies dnes klesajú o viac než 11 %, zatiaľ čo ďalšie tituly z oblasti AI infraštruktúry, ako Micron a Sandisk, sa taktiež obchodujú nižšie napriek tomu, že širší americký trh zostáva mierne v pluse. Rozsah poklesu naznačuje, že investori nereagujú ani tak na celkový trhový sentiment, ale skôr na rastúce obavy o kvalitu a dlhodobú udržateľnosť boomu AI infraštruktúry. Ako jeden z najväčších výrobcov AI serverov poháňaných čipmi Nvidia sa Dell nachádza priamo v dodávateľskom reťazci AI, vďaka čomu je jeho valuácia veľmi citlivá na akékoľvek zmeny očakávaní týkajúcich sa výdavkov hyperscalerov na dátové centrá. Akcie Dell sa obchodujú blízko 400 USD, čo znamená jeden z najprudších jednodňových poklesov za posledné štvrťroky.
- Hlavný zdroj tlaku vychádza z obáv, že hyperscaleri mohli vybudovať nadmernú kapacitu AI infraštruktúry. Správy, že Meta zvažuje prenájom prebytočnej kapacity pre AI trénovanie a inferenciu podnikovým zákazníkom, vyvolali obavy, že budúci dopyt po AI serveroch by mohol spomaliť.
- Dell je tomuto scenáru obzvlášť vystavený, pretože vyrába AI servery založené na čipoch Nvidia. Akékoľvek spomalenie výdavkov na AI infraštruktúru by zasiahlo nielen výrobcov čipov, ale aj systémových integrátorov, ako je Dell.
- Ďalší protivietor predstavujú rastúce ceny pamätí. Servery optimalizované pre AI už teraz nesú nižšie hrubé marže než tradičný hardvérový biznis Dellu, čo znamená, že vyššie náklady na komponenty by mohli ďalej stlačiť ziskovosť.
- Na sentiment dolieha aj aktivita insiderov. Insideri spoločnosti za posledné tri mesiace predali akcie v hodnote približne 1,56 mld. USD bez významnejších insider nákupov, zatiaľ čo 14. júla boli zverejnené ďalšie dve hlásenia Form 4.
- Výpredaj akcií Dellu sa zdá byť ťahaný predovšetkým faktormi špecifickými pre spoločnosť a sektor. Investori čoraz viac spochybňujú, či sú mimoriadne vysoké očakávania pre AI infraštruktúru po období explozívneho rastu objednávok a rozširujúcich sa nevybavených zákaziek stále oprávnené.
- Krátkodobé riziko sa objavilo aj v súvislosti s nedávnymi aktualizáciami Windows 11. Microsoft dočasne pozastavil nasadenie aktualizácie KB5101650 na niektoré zariadenia Dell po hláseniach o neočakávanom vypínaní, nižšom výkone, prehrievaní a nadmernom vybíjaní batérie.
- Problém bol vysledovaný ku konfliktu kompatibility medzi novým rozhraním USB-C Connection Manager od Microsoftu a ovládačom Intel Innovation Platform Framework, ktorý spravuje výkon procesora a tepelný režim.
- Microsoft a Dell aktuálne pracujú na oprave, ktorá sa očakáva v nadchádzajúcich dňoch. Hoci finančný dopad bude pravdepodobne obmedzený, incident môže dočasne ovplyvniť vnímanie kvality produktov Dell a zvýšiť aktivitu zákazníckej podpory.
- Investori začínajú rozlišovať medzi rastom tržieb a rastom ziskovosti. V prípade Dellu je kľúčovým rizikom to, že boom AI serverov sa nakoniec môže ukázať ako menej ziskový a menej trvalý, než sa predtým očakávalo.
Slabší trh s PC nemení dlhodobý AI príbeh Dellu
Druhý hlavný biznisový segment Dellu, osobné počítače, čelí tlaku rastúcich nákladov na pamäte a úložiská. Globálne dodávky PC v druhom štvrťroku medziročne klesli takmer o 5 %, keďže vyššie ceny komponentov prinútili výrobcov zvýšiť predajné ceny a podnietili zákazníkov odložiť nákupy. Napriek tomu Dell naďalej prekonával širší trh, zatiaľ čo AI servery zostávajú hlavným rastovým motorom spoločnosti.
- Podľa IDC globálne dodávky PC v druhom štvrťroku 2026 medziročne klesli o 4,9 %, keďže ceny pamätí a úložísk vzrástli o 20 až 40 %.
- Vyššie náklady na komponenty sa premietli do drahších PC, čo oslabilo dopyt a viedlo mnoho zákazníkov k odloženiu nákupov.
- Dell počas štvrťroka dodal približne 9,3 mil. PC a udržal si 14 % podiel na globálnom trhu, čo ukazuje na silnejšiu relatívnu výkonnosť než u mnohých konkurentov napriek slabším podmienkam v odvetví.
- Dell naďalej ťaží zo silných vzťahov s podnikovými zákazníkmi a komerčného biznisu, čo spoločnosti umožňuje získavať trhový podiel aj v čase, keď spotrebiteľský dopyt po PC zostáva utlmený.
- AI infraštruktúra zostáva najväčším rastovým motorom Dellu. Počas prvého štvrťroka fiškálneho roka 2027 vzrástli tržby medziročne o 88 % na 43,8 mld. USD a pohodlne prekonali očakávania Wall Street.
- Čistý zisk vyskočil o 256 % na 3,44 mld. USD, zriedený zisk na akciu podľa GAAP dosiahol 5,24 USD, upravený zisk na akciu predstavoval 4,86 USD a voľný peňažný tok dosiahol približne 3,2 mld. USD.
- Tržby divízie Infrastructure Solutions Group vzrástli o 181 % na 29 mld. USD, ťahané rekordným dopytom po AI serveroch a podnikových úložných systémoch používaných v AI dátových centrách.
- Client Solutions Group, ktorá zahŕňa PC biznis Dellu, vygenerovala tržby 14,6 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast o 17 % napriek slabšiemu globálnemu trhu s PC.
V praxi je Dell aktuálne ťahaný dvoma rôznymi smermi. Jeho tradičný PC biznis čelí tlaku slabšieho dopytu v odvetví a rastúcich nákladov na komponenty, zatiaľ čo AI infraštruktúra ďalej expanduje tempom, ktoré zásadne pretvára finančný profil spoločnosti. Kľúčovou otázkou pre investorov už nie je to, či Dell ťaží z AI, ale či sa súčasný rast AI serverov a ziskov ukáže ako dostatočne trvalý, aby ospravedlnil dnešnú prémiovú valuáciu.
Akcie Dell (interval D1)
Akcie Dell dnes testujú spodnú hranicu širšieho uptrendu a vracajú sa k otváracej úrovni býčieho gapu z 29. mája. Valuácia zostáva jednou z najväčších výziev pre akcie. Dell sa aktuálne obchoduje približne za 30–35-násobok očakávaného zisku, výrazne nad tradičnými výrobcami PC, ako je HP. Táto prémia predpokladá, že investičný cyklus do AI serverov bude pokračovať mnoho rokov. Akékoľvek spomalenie podnikových výdavkov na AI, oneskorenie modernizácie infraštruktúry alebo ďalší rast nákladov na pamäte by mohli rýchlo zatlačiť na marže a znížiť ochotu investorov platiť takto zvýšené valuačné násobky.
Zdroj: xStation5
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