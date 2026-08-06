US OPEN: S&P 500 ukazuje silu, zatiaľ čo polovodiče zaostávajú 🚩 Western Digital klesá o 12 %

Štvrtková seansa na Wall Street sa začala pomerne pokojne. Investori súčasne spracúvajú ďalšiu vlnu štvrťročných výsledkov a sledujú vývoj na Blízkom východe, kde pokračujú rokovania o možnom opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Nová séria amerických makroekonomických údajov zároveň potvrdila odolnosť trhu práce a poukázala na stále obmedzené nákladové tlaky.
Napriek týmto podporným makroekonomickým signálom zostáva ochota riskovať umiernená a hlavné americké indexy sa obchodujú v blízkosti nuly. Najväčšiu pozornosť dnes priťahujú jednotlivé akcie, keďže investori naďalej odmeňujú spoločnosti, ktoré ponúkajú dôveryhodný výhľad, a nie iba silné historické výsledky. Prudké poklesy akcií Sandisk a Western Digital nevyvolali širší výpredaj v polovodičovom sektore, hoci oba tituly výrazne zaostávajú za svojimi konkurentmi.
Graf US500 (H1)
Napriek slabosti indexu Nasdaq futures na US500 naďalej vykazujú relatívnu silu a zostávajú nad 50-periódovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA50) v blízkosti 7 760 bodov. Pokiaľ sa táto úroveň udrží, základný scenár naďalej počíta s ďalším rastom.
Zdroj: xStation5
S&P 500
Index S&P 500 zostáva v blízkosti rekordných maxím, keď počas predchádzajúcej seansy klesol iba o 0,2 %, čo potvrdzuje pokračujúcu odolnosť širšieho amerického akciového trhu. Od začiatku roka index vzrástol o 12,8 %, zatiaľ čo jeho výnos za posledných 12 mesiacov dosahuje približne 22 %. To potvrdzuje, že dlhodobý uptrend zostáva neporušený. Valuácie sú miernejšie než pri indexe Nasdaq 100. Index sa obchoduje s trailing P/E na úrovni 26,5, čo odráža jeho širšiu sektorovú diverzifikáciu.
Z technického pohľadu sa S&P 500 nachádza iba 0,2 % pod svojím historickým maximom, zatiaľ čo viac než 70 % jeho spoločností sa naďalej obchoduje nad 200-dňovými kĺzavými priemermi, čo poukazuje na zdravú šírku trhu. Počas poslednej seansy sa najviac darilo zdravotníctvu, materiálom a finančným titulom, zatiaľ čo komunikačné služby a energetika najviac zaťažovali celkovú výkonnosť. Napriek miernemu dennému poklesu zostáva šírka trhu konštruktívna, čo naznačuje, že súčasná slabosť zodpovedá skôr technickej prestávke než začiatku širšieho obratu trendu.
Zdroj: XTB Research
Nasdaq 100
Index Nasdaq 100 zostáva v blízkosti rekordných maxím napriek poklesu o 0,8 % počas predchádzajúcej seansy. V týždennom vyjadrení však index vzrástol o 8,4 %, zatiaľ čo od začiatku roka pridal 16,8 %, čo potvrdzuje silu dlhodobého býčieho trendu. Valuácie zostávajú náročné, keďže index sa obchoduje s trailing P/E na úrovni 31,5 a technologické akcie naďalej tvoria najväčšiu časť jeho trhovej kapitalizácie.
Z technického pohľadu sa Nasdaq 100 nachádza iba 3,8 % pod svojím historickým maximom, zatiaľ čo takmer 69 % jeho spoločností sa obchoduje nad 200-dňovými kĺzavými priemermi. To ukazuje, že širší uptrend zostáva dobre podporený. Počas poslednej seansy vytvárali najväčší tlak smerom nadol komunikačné služby a cyklické spotrebné tituly, zatiaľ čo zdravotníctvo si viedlo najlepšie. Investori budú teraz pozorne sledovať, či sa súčasný pokles ukáže iba ako krátkodobý výber ziskov, alebo sa po silnej rally posledných mesiacov rozvinie do výraznejšej korekcie.
Zdroj: XTB Research
Tepelná mapa trhu ukazuje, že napriek zmiešanej seanse majú najväčšie technologické spoločnosti stále najväčší vplyv na celkovú výkonnosť indexov. Rast akcií Nvidia, Microsoft a Apple čiastočne vykompenzoval slabosť titulov Alphabet, Broadcom a Micron a pomohol tak obmedziť tlak na širší trh. Pozitívne výnosy v zdravotníctve, finančnom sektore a sektore základného spotrebného tovaru zároveň naznačujú, že šírka trhu zostáva zdravá a rast naďalej podporuje široké spektrum sektorov.
Zdroj: XTB Research
Kľúčové firemné správy
Sandisk
Sandisk patrí medzi najväčšie štvrtkové stratové tituly a jeho akcie klesajú približne o 13 %. Hoci spoločnosť zverejnila solídne výsledky za 4. fiškálny štvrťrok, nestačili na naplnenie vysokých očakávaní trhu. V súčasnom prostredí investori nehľadajú iba silné tržby, ale aj presvedčivé dôkazy o udržateľnom budúcom raste. Dnešný cenový vývoj ukazuje, ako môže aj mierne sklamanie vyvolať prudký výpredaj polovodičových akcií.
AppLovin
Akcie AppLovin klesajú približne o 16 % po zverejnení zmiešaných štvrťročných výsledkov. Hoci niekoľko kľúčových ukazovateľov prekonalo očakávania analytikov, celková správa investorov nepresvedčila. Technologické spoločnosti čelia pre náročné valuácie mimoriadne prísnemu hodnoteniu, čo znamená, že aj relatívne malé sklamanie môže viesť k agresívnemu výberu ziskov. Dnešný pokles potvrdzuje mimoriadne vysoké očakávania trhu voči tomuto sektoru.
Restaurant Brands International
Restaurant Brands International, vlastník značiek Burger King, Tim Hortons a Popeyes, zverejnil solídne štvrťročné výsledky. Zisk na akciu dosiahol 1,07 USD a prekonal konsenzus 1,03 USD, zatiaľ čo tržby dosiahli 2,52 miliardy USD, približne v súlade s očakávaniami trhu. Najlepšie si viedol Burger King, ktorého porovnateľné tržby vzrástli o 8,5 %. Slabšie výsledky ostatných značiek však obmedzili nadšenie investorov, čo viedlo k relatívne nevýraznej reakcii pred otvorením trhu.
Peloton Interactive
Akcie Pelotonu otvorili obchodovanie prudkým poklesom približne o 13 %. Štvrťročné výsledky spoločnosti boli približne v súlade s očakávaniami. Tržby prekonali odhady a zisk zodpovedal konsenzu. Investorov však naďalej znepokojuje pokles počtu platiacich predplatiteľov, ktorý medziročne dosiahol 8,8 %. Zmenšujúca sa zákaznícka základňa zostáva najväčšou dlhodobou výzvou spoločnosti.
Moderna
Moderna patrí medzi najsilnejšie tituly pred otvorením trhu a rastie približne o 4 %. Rast nasleduje po schválení vakcíny proti chrípke mFlusiva založenej na technológii mRNA americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv pre osoby vo veku 50 rokov a viac. Schválenie predstavuje dôležitý míľnik v úsilí Moderny diverzifikovať svoje portfólio mimo vakcín proti ochoreniu COVID-19. Investori rozhodnutie regulátora vnímajú ako významný pozitívny katalyzátor pre budúci výhľad tržieb spoločnosti.
IonQ
Spoločnosť IonQ pôsobiaca v oblasti kvantových počítačov rastie takmer o 4 % po zverejnení výsledkov za 2. štvrťrok, ktoré prekonali očakávania trhu. Spoločnosť prekonala konsenzus tržieb a zároveň zvýšila celoročný výhľad na 280 až 290 miliónov USD. Aktualizovaný výhľad je výrazne nad konsenzom FactSet vo výške 268,6 milióna USD a posilňuje dôveru investorov v dlhodobý rastový potenciál odvetvia kvantových počítačov.
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Diageo
Akcie výrobcu prémiových alkoholických nápojov Diageo rastú približne o 7 % po tom, čo spoločnosť predstavila nový program zvyšovania efektivity. Vedenie chce počas nasledujúcich troch rokov dosiahnuť úspory nákladov približne 1,2 miliardy USD zavedením flexibilnejšieho a konkurencieschopnejšieho prevádzkového modelu. Investori túto iniciatívu privítali ako významný krok k zlepšeniu ziskovosti v prostredí spomaľujúcej globálnej spotreby alkoholu. Napriek dnešnému rastu sa akcie Diagea nachádzajú iba mierne nad úrovňou zo začiatku roka a naďalej sa obchodujú výrazne pod rekordnými maximami z konca roka 2021.
Western Digital
Western Digital je ďalším príkladom toho, že počas súčasnej výsledkovej sezóny už samotné silné historické výsledky investorom nestačia. Spoločnosť prekonala odhady analytikov za 4. štvrťrok, no účastníci trhu sa sústredili najmä na slabší než očakávaný výhľad na 1. štvrťrok nového fiškálneho roka. Sklamanie z výhľadu vyvolalo výpredaj takmer o 18 % a potvrdilo, že výhľad má teraz výrazne väčšiu váhu než výsledky za minulé obdobia.
Akcie Western Digital (WDC.US) – graf D1
Akcie Western Digital klesli približne o 40 % zo svojich historických maxím a dnešnú seansu otvorili gapom smerom nadol takmer o 20 %. Napriek tomu od začiatku roka stále rastú takmer o 145 %, čo naznačuje, že najnovší pokles zodpovedá skôr výberu ziskov po silnej rally než potvrdenému obratu dlhodobého trendu.
Zdroj: xStation5
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