Akcie Moderny klesajú napriek úspechu vakcíny mFlusiva 📉 Čo čaká lídra trhu s mRNA vakcínami?

Akcie spoločnosti Moderna počas štvrtkovej obchodnej seansy najprv otvorili približne o 5 % vyššie a vzrástli k úrovni 58 USD, následne však obrátili smer a oslabili približne k 53 USD napriek pozitívnym správam okolo novej vakcíny proti chrípke. Tento vývoj predstavuje vhodnú príležitosť opätovne sa pozrieť na valuáciu spoločnosti aj jej finančnú situáciu v období, keď sa Moderna mení z jedného z najväčších víťazov pandemického biotechnologického boomu na spoločnosť, ktorej hodnota je čoraz viac založená na potenciáli budúceho produktového portfólia.
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) dnes schválil mRNA vakcínu proti chrípke mFlusiva pre dospelých vo veku 50 rokov a viac. Zaujímavosťou je, že akcie Moderny od miním z roku 2025 vzrástli takmer štvornásobne, než vstúpili do približne 30 % korekcie, ktorá pokračuje aj dnes. Napriek tomu sa fundamentálna situácia spoločnosti postupne zlepšuje a podporuje jej dlhodobý rastový potenciál na trhu vakcín novej generácie.
Zdroj: xStation5
Súvaha a likvidita: Moderna si naďalej udržiava jednu z najsilnejších súvah v biotechnologickom sektore
Moderna sa dnes nachádza v úplne inej situácii než počas vrcholu pandémie, jej súvaha však naďalej predstavuje jednu z najväčších konkurenčných výhod spoločnosti. Obežné aktíva postupne klesajú, keďže firma využíva hotovosť vytvorenú počas boomu vakcín proti covidu-19. Napriek tomu stále disponuje približne 5,8 miliardy USD v likvidných aktívach, čo jej poskytuje dostatok zdrojov na financovanie klinického vývoja počas nasledujúcich rokov.
Zadlženosť zároveň zostáva mimoriadne nízka – pomer dlhu k vlastnému kapitálu dosahuje približne 0,2, čo znamená, že Moderna financuje svoj rast bez výraznej závislosti od dlhového financovania. Pokles ukazovateľa bežnej likvidity oproti historickým maximám preto treba vnímať predovšetkým ako prirodzený dôsledok využívania hotovosti z pandemického obdobia, a nie ako zhoršenie finančnej kvality spoločnosti.
Pri biotechnologických firmách predstavuje dĺžka obdobia, počas ktorého dokážu financovať svoju činnosť z vlastných zdrojov, jeden z najdôležitejších faktorov valuácie. V tomto smere Moderna stále patrí medzi najsilnejšie spoločnosti v odvetví. Z fundamentálneho pohľadu dnes investori prikladajú menší význam samotnej výške hotovosti a oveľa viac sledujú schopnosť manažmentu premeniť tento kapitál na komerčne úspešné produkty. Práve efektívna alokácia kapitálu bude pravdepodobne rozhodovať o dlhodobej vnútornej hodnote spoločnosti.
Zdroj: XTB Research
Tržby a ziskovosť: Trh sa presúva od závislosti na vakcínach proti covidu k oceneniu budúceho produktového portfólia
Výrazný pokles tržieb zobrazený v grafe je predovšetkým dôsledkom normalizácie trhu s vakcínami proti covidu-19, a nie oslabenia technologickej pozície spoločnosti. Moderna sa posunula od štvrťročných ziskov presahujúcich 4 až 5 miliárd USD počas pandémie späť do stratového hospodárenia, čo je pri biotechnologických spoločnostiach intenzívne investujúcich do budúcich terapií bežný jav.
Investori preto už spoločnosť neoceňujú podľa súčasných ziskov, ale podľa ekonomického potenciálu jej mRNA platformy a pravdepodobnosti úspešnej komercializácie nových produktov. Z pohľadu valuácie majú dnes negatívne ukazovatele ROE a ROIC menší význam než tempo, akým Moderna rozširuje portfólio schválených vakcín a liečiv.
Nedávne schválenie vakcíny mFlusiva zo strany FDA potvrdzuje, že stratégia diverzifikácie produktového portfólia začína prinášať konkrétne výsledky. Ak budú úspešné aj ďalšie projekty v pokročilej fáze klinického vývoja, súčasné obdobie slabších tržieb sa môže spätne ukázať iba ako prechod medzi dvoma rastovými cyklami. História biotechnologického sektora opakovane ukázala, že ceny akcií sa často zotavujú ešte pred návratom účtovnej ziskovosti.
Zdroj: XTB Research
Prevádzkové náklady: Moderna vedome obetuje krátkodobú ziskovosť v prospech budúceho rastu
Na prvý pohľad môžu výrazne negatívne prevádzkové marže (EBIT) aj čisté marže pôsobiť znepokojujúco, finančný profil Moderny si však vyžaduje odlišný analytický prístup. Spoločnosť naďalej udržiava vysoké prevádzkové náklady, pretože rozvíja jedno z najširších portfólií mRNA projektov v globálnom biotechnologickom sektore.
Výdavky na výskum a vývoj je preto vhodné vnímať ako investíciu do budúcich peňažných tokov, a nie iba ako náklad zaťažujúci súčasné hospodárenie. Kapitálové výdavky (CapEx) pritom zostávajú relatívne nízke, čo potvrdzuje asset-light charakter obchodného modelu Moderny v porovnaní s tradičnými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré si vyžadujú rozsiahle výrobné kapacity.
Hodnota spoločnosti preto závisí oveľa viac od očakávanej hodnoty budúcich klinických programov než od súčasných ukazovateľov ziskovosti. Ide o typický príklad firmy, ktorej vnútorná hodnota je určovaná predovšetkým rastovým potenciálom, a nie aktuálnou tvorbou voľného cash flow.
Pokiaľ si Moderna udrží silnú súvahu a schopnosť financovať inovácie bez výrazného zvyšovania zadlženia, mali by byť súčasné negatívne marže vnímané skôr ako strategické rozhodnutie než ako dôkaz štrukturálnej slabosti.
Zdroj: XTB Research
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