📉 AI-driven software stock apocalypse? These US tech stocks have tumbled — what’s next? 🔎

Konzistentne silné výsledky oboch spoločností odzrkadľujú ďalšie zrýchlenie vývoja umelej inteligencie, najmä takzvaných „agentných AI“ systémov, ktoré vyvíjajú najväčší technologickí giganti. Trh sa chytil jednoduchého naratívu: „agentná AI prevezme ich prácu a s ňou aj ich príjmy.“ V oblasti SaaS je však najdôležitejší model monetizácie, nie samotná skutočnosť, že úlohy môžu byť automatizované.
Trhy už dlho trpia slabosťou prehlasovať, že určitý priemysel je „mŕtvy“. Existuje však reálna šanca, že nás čaká konfrontácia s realitou: zavedení hráči nezostávajú nečinní. Absorbujú hrozbu a premenia ju na produkt.
- 2015–2016: príbeh o tom, že „Amazon zničí maloobchod“. V praxi lídri ako Walmart a Target premenili svoje obchody na výhodu: vyzdvihnutie tovaru v ten istý deň, BOPIS a mini distribučné centrá v blízkosti zákazníkov.
- 2010–2012: Šok v oblasti cloudu. „AWS zničí Microsoft a Adobe.“ Obidve spoločnosti prešli na SaaS a zpenážili cloud.
Z hľadiska obchodného modelu je kľúčovým bodom toto: agent AI nemusí „požierať“ SaaS. Môže pridať ďalšiu vrstvu príjmov. Trh často preceňuje rýchlosť narušenia a podceňuje prispôsobivosť etablovaných lídrov. Po celé roky bola základnou jednotkou monetizácie SaaS „užívateľská licencia“ (miesto). Agent AI však mení otázku:
- Nie „koľko ľudí kliká v systéme“, ale koľko práce systém skutočne vykonáva. Práca vykonávaná agentmi AI je v skutočnosti novou kategóriou „digitálna práca“.
- Preto lídri začínajú opúšťať cenové modely založené na počte používateľov a prechádzajú na modely založené na výsledkoch alebo využívaní – to znamená poplatky viazané na výstupy alebo aktivity v rámci platformy.
- Tým sa snažia zachytiť hodnotu vytvorenú automatizáciou, namiesto toho, aby ju preniesli na „agentov“ a nechali klesať ARPU.
Salesforce (CRM)
V CRM je mnoho predajných procesov vysoko opakovaných. Agent AI môže prevziať významnú časť tejto práce. Salesforce nepredstiera, že AI neexistuje – naopak, zavádza Agentforce a pridáva mechanizmy, ktoré pripomínajú „platbu za výkon“. Z hľadiska monetizácie je to kľúčové: agent umelej inteligencie dokáže zvládnuť mnohonásobne viac práce ako jeden človek. Ak platíte za akciu namiesto za osobu, spoločnosť má šancu udržať alebo dokonca zvýšiť príjem na jednotku práce, namiesto toho, aby oň prišla. To tiež vysvetľuje, prečo umelá inteligencia nemusí nutne znamenať „nižší príjem“. Môže to jednoducho znamenať inú fakturačnú jednotku.
ServiceNow (NOW)
ServiceNow môže byť dokonca jedným z príjemcov agentov umelej inteligencie z jedného jednoduchého dôvodu: je to spoločnosť zaoberajúca sa pracovnými postupmi, ktorá pôsobí v rôznych oddeleniach, kde je automatizácia najbolestivejšia a najcennejšia. ServiceNow môže fungovať ako systém spájajúci procesy v oblasti IT, ľudských zdrojov, bezpečnosti, financií a prevádzky služieb. Model, v ktorom „AI agenti komunikujú medzi sebou“ v rámci týchto procesov, je pre startupy ťažké replikovať. Startup by musel:
- Preniknúť do organizácie
- Integrovať sa s desiatkami systémov
- Prejsť bezpečnostnými politikami
- A potom vysvetliť, prečo by mal nahradiť platformu, na ktorej spoločnosť funguje už roky
To všetko znamená vysoké náklady na prechod a skutočné trenice. A trh má tendenciu podceňovať tieto faktory. Takže aj keby agent AI znížil počet „klikajúcich ľudí“, platformy SaaS sa budú snažiť zarábať na „vykonanej práci“ namiesto „užívateľov“. To nemusí byť pre vedúcich pracovníkov zlá správa.
Navyše, ak by zákazníci chceli opustiť Salesforce alebo ServiceNow, museli by zohľadniť náklady na prechod, regulačné a bezpečnostné obmedzenia a vplyv na distribúciu nástrojov v celej organizácii. Ak sa teda pozrieme za hluk Wall Streetu o „softvérovej apokalypse“, realita môže byť iná: spoločnosti SaaS budú využívať výkonnú umelú inteligenciu, zmenia spôsob, akým zarábajú, a ich riešenia sa môžu stať ešte dôležitejšími pre podniky.
Akcie Salesforce (CRM.US) a ServiceNow (NOW.US) – (D1)
Akcie Salesforce sa vrátili na niekoľkomesačné minimá okolo 220 GBP za akciu, pričom pokles od miestneho vrcholu je teraz takmer 15 %.
Zdroj: xStation5
ServiceNow (NOW.US), spoločnosť zameraná na automatizáciu procesov a úloh, oslabila po tom, čo v decembri schválila rozdelenie akcií v pomere 5 ku 1, a odvtedy klesla o ďalších 12 %. Aktuálna cena je takmer o 50 % nižšia oproti historickému maximu z prelomu rokov 2024 a 2025.
Zdroj: xStation5
Oceňovanie a násobky
S poklesom cien akcií sa tieto tituly obchodujú s rastúcou zľavou voči svojim tržbám a ziskom. Pomer ceny k očakávaným 12-mesačným ziskom je aktuálne okolo 18 a PEG pomer je takmer dvakrát „atraktívnejší“ z hľadiska ocenenia v porovnaní s vrcholovými úrovňami v roku 2024.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Akcie spoločnosti ServiceNow sa obchodujú s jasnou prémiou voči Salesforce vďaka rastu tržieb a hodnote, ktorú firma v posledných rokoch priniesla. Oceňovacie ukazovatele, vrátane pomeru ceny k očakávaným 12-mesačným ziskom, výrazne klesli. Forward P/E pre ServiceNow je približne 30, čo nepôsobí obzvlášť náročne v porovnaní s priemerom indexu Nasdaq 100 a vzhľadom na vysoký profil kvality spoločnosti. ServiceNow generuje rekordné zisky a tržby a tržby rastú veľmi solídnym tempom kvartál po kvartáli. Silné hospodárske prostredie v USA by malo podporiť ďalšiu expanziu.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
