📈 Palantir sa vracia na „buy“ zoznamy: po poklese ~35–38 % sa mení nálada analytikov, valuácia však ostáva témou

Palantir (PLTR) sa po približne štvormesačnom poklese okolo 35–38 % od nedávnych maxím vracia na „buy“ zoznamy časti Wall Street, keď upgrady a vyššie cieľové ceny odrážajú väčšiu dôveru v rast ťahaný obranou a adopciu „operational AI“. Akcie sa 3. marca 2026 obchodovali okolo 144 USD (intradenné rozpätie približne 138–146 USD), pričom investori znovu porovnávajú zlepšujúce sa fundamenty s vysokým ocenením. Zdroj: xStation5
Od skepse k upgradeom: čo sa zmenilo
Bloomberg uviedol, že 20 z 31 analytikov už hodnotí Palantir ako buy.
MarketWatch zároveň píše, že buy-ekvivalent odporúčania narástli na približne 60 % z 25 % v decembri, pričom medzi katalyzátormi je aj upgrade od UBS (Neutral → Buy) po výraznejšom pullbacku.
Fundamenty, ktoré podporili „buy“ príbeh
Reuters reportoval, že výnosy z U.S. government v 4Q vyskočili o 66 % na 570 mil. USD, čo pomohlo zvýšiť celkové kvartálne tržby na 1,41 mld. USD.
Obranné a vládne kontrakty sú zároveň dôvodom, prečo akcia často reaguje na geopolitické titulky a signály o výdavkoch na obranu.
Protiargument: valuácia je stále vysoká
Aj po korekcii zostáva valuácia Palantiru jedným z hlavných protiargumentov. Reuters upozornil na vysoké forward násobky už začiatkom februára a aktuálne trhové dáta naďalej naznačujú nadpriemerné ocenenie, ktoré si pýta konzistentnú exekúciu.
Čo budú investori sledovať
-
Či sa obranný rast udrží a premení na stabilnejšiu viditeľnosť tržieb.
-
Ako rýchlo porastie komerčný segment v prostredí tlaku na AI/software valuácie.
-
Ďalšie zmeny v odporúčaniach analytikov, ak sa valuácia opäť dostane do centra pozornosti.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Wall Street sa snaží zastaviť hlbší pokles 🗽Marvell Technology rastie o 10 %
Oracle plánuje prepustiť až 30 000 zamestnancov 🧑💻
Akcie Ryanair pod tlakom pre konflikt na Blízkom východe 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.