Airbus dokončí prevzatie častí Spirit AeroSystems do konca apríla

Airbus plánuje do konca apríla 2025 finalizovať dohodu o akvizícii vybraných aktív spoločnosti Spirit AeroSystems. Transakcia by mala byť ukončená do 30. júna 2025 a predstavuje významný krok v rámci reštrukturalizácie leteckého dodávateľského reťazca.

Prevzatie strategických výrobných závodov

Akvizícia zahŕňa minimálne štyri výrobné závody, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v programoch lietadiel A220 a A350. Cieľom Airbusu je zaistiť stabilitu dodávok a zabezpečiť kontinuitu vlastnej výroby.

Reštrukturalizácia Spirit AeroSystems

Rozdelenie aktív Spirit AeroSystems je dôsledkom jej finančných problémov. Ide o zriedkavý jav v rámci odvetvia, ktorý odzrkadľuje potrebu veľkých klientov, ako je aj Boeing, zabezpečiť stabilný dodávateľský reťazec. Boeing zároveň odkúpil Spirit AeroSystems za 4,7 miliardy dolárov formou akciového obchodu.

Strategický prínos pre Airbus

Finančný riaditeľ Airbusu Thomas Toepfer označil túto akvizíciu za nevyhnutnú pre zachovanie výrobných kapacít a zmiernenie rizík spojených s narušením dodávok. Očakáva sa, že integrácia týchto aktív zefektívni operácie Airbusu a prispeje k napĺňaniu jeho dlhodobej stratégie.

Odpoveď na výzvy v letectve

Letecký priemysel naďalej čelí výzvam v oblasti dodávateľských reťazcov a meniacim sa obchodným politikám. Krok Airbusu ukazuje jeho snahu zostať konkurencieschopným a stabilným hráčom na svetovom trhu.

