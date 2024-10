Akcia týždňa - Apple (12.09.2024)

Akcie spoločnosti Apple v stredu uzavreli na úrovni 222,90 USD, a to aj napriek zmiešaným správam. Od začiatku roka akcie vzrástli o 16,1 %, najmä vďaka nadšeniu okolo softvéru Apple Intelligence, ktorý spoločnosť predstavila na májovej Worldwide Developer Conference. Rozporuplné reakcie spôsobilo nedávne uvedenie produktov spoločnosti na trh a pretrvávajúce regulačné problémy. Stalo sa tak po tom, čo spoločnosť Apple oznámila výsledky za 3. štvrťrok 2024, čelila výraznému neúspechu v európskej daňovej kauze a predstavila svoj nový modelový rad iPhone 16.

Kľúčové finančné údaje (výhľad na 3. štvrťrok 2024):

USD, medziročne o 4,7 % viac (odhad: 84,4 mld. USD)

Zisk na akciu: 1,40 USD (odhad: 1,35 USD)

Tržby z predaja iPhonov: 39,2 miliardy USD, pokles z 39,6 miliardy USD v 3. štvrťroku 2023 (odhad: 38,9 miliardy USD)

Príjmy zo služieb: 24,2 miliardy USD (odhad: 23,9 miliardy USD)

Tržby vo veľkej Číne: 14,7 miliardy USD, čo je pokles z 15,7 miliardy USD v 3. štvrťroku 2023 (odhad: 15,2 miliardy USD)

Štvrťročné rozdelenie príjmov (odhad na 3. štvrťrok 2024):

Tržby z iPadu: 7,1 miliardy USD (odhad: 6,6 miliardy USD)

Príjmy z počítačov Mac: 7 miliárd dolárov (v 3. štvrťroku 2023: 6,8 miliardy dolárov)

Nositeľné zariadenia, domácnosť a príslušenstvo: 8 miliárd USD, pokles z 8,2 miliardy USD v 3. štvrťroku 2023

Kľúčové obchodné ukazovatele (2. štvrťrok 2024):

Hrubá marža: 42,27 miliardy USD, medziročne o 0,7 % viac (odhad: 42,01 miliardy USD)

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty: USD (odhad: 36,83 mld. USD)

Celkové prevádzkové výdavky: 14,37 miliardy USD (odhad: 14,33 miliardy USD)

Kľúčové finančné údaje:

Tržby: 86 miliárd USD v 3. štvrťroku 2024, medziročne o 4,9 % viac

Tržby za iPhone: 45,96 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročný pokles o 10 %.

Príjmy zo služieb: 23,87 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročne o 14 % viac

Štvrťročné rozdelenie príjmov:

Tržby z produktov: 66,89 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročne o 9,5 % menej

Príjmy z predaja počítačov Mac: 7,45 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročne o 3,9 % viac

Tržby z iPadu: 5,56 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročný pokles o 17 %.

Nositeľné zariadenia, domácnosť a príslušenstvo: 7,91 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročne o 9,6 % menej

Tržby vo väčšej Číne: 16,37 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročný pokles o 8,1 %.

Kľúčové obchodné ukazovatele:

Hrubá marža: 42,27 miliardy USD v 2. štvrťroku 2024, medziročne o 0,7 % viac

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty: USD v 2. štvrťroku 2024

Spoločnosť Apple, technologický gigant známy svojimi inovatívnymi produktmi a službami, dosiahla v 3. štvrťroku 2024 zmiešané výsledky. Hoci spoločnosť prekonala celkové odhady tržieb a zisku na akciu, čelila problémom v kľúčových oblastiach, ako je predaj iPhonov a výkonnosť na čínskom trhu.

Celkové tržby spoločnosti dosiahli 85,5 miliardy USD, čím prekonali odhadovaných 84,4 miliardy USD a zaznamenali medziročný nárast o 4,7 %. Zisk na akciu dosiahol 1,40 USD, čím tiež prekonal očakávaných 1,35 USD.

Tržby z predaja iPhonov, ktoré sú pre Apple kľúčovým ukazovateľom, však medziročne klesli na 39,2 miliardy USD z 39,6 miliardy USD v 3. štvrťroku 2023. Napriek tomuto poklesu tento údaj stále tesne prekonal očakávania analytikov na úrovni 38,9 miliardy USD.

Výsledky spoločnosti Apple vo Veľkej Číne, ktorá je jedným z jej najdôležitejších trhov, zaostali za očakávaniami. Príjmy z tohto regiónu dosiahli 14,7 miliardy USD, čo je menej ako očakávaných 15,2 miliardy USD a menej ako 15,7 miliardy USD v rovnakom štvrťroku minulého roka. Napriek tomuto výpadku finančný riaditeľ spoločnosti Apple Luca Maestri uviedol, že tržby sa v regióne vo všeobecnosti zlepšujú, pričom v porovnaní s prvým polrokom došlo k rekordným aktualizáciám a lepším výsledkom.

Významnou udalosťou pre spoločnosť Apple je nedávne rozhodnutie súdu EÚ, ktorým sa obnovilo daňové penále vo výške 13 mld. Toto rozhodnutie, ktoré vyplynulo z prípadu z roku 2016, nepredstavuje bezprostrednú prevádzkovú hrozbu, keďže spoločnosť Apple už túto sumu uložila do depozitu. Zdôrazňuje však pretrvávajúcu regulačnú kontrolu, ktorej spoločnosť čelí najmä v Európe.

Spoločnosť nedávno usporiadala výročné podujatie na uvedenie svojich produktov, na ktorom predstavila modelový rad iPhone 16 a uviedla Apple Intelligence, prelomovú technológiu umelej inteligencie integrovanú do celého ekosystému svojich produktov. Medzi hlavné funkcie iPhone 16 a Apple Intelligence patria:

Nová čipová súprava A18 navrhnutá pomocou 3nanometrovej technológie druhej generácie od spoločnosti TSMC, špeciálne vytvorená na spracovanie umelej inteligencie 6-jadrový procesor s dvoma výkonnými jadrami, štyrmi jadrami na zvýšenie efektivity a 16-jadrovým neurónovým jadrom 5-jadrový GPU podporujúci hardvérovo akcelerované sledovanie lúčov Zväčšená veľkosť batérie na podporu rozšírených možností umelej inteligencie Generatívne spracovanie AI priamo v zariadení, zachovanie súkromia a dôvernosti používateľa Inteligentné nástroje na automatické prepisovanie e-mailov, dokumentov a správ Automatické sumarizovanie prednášok, diskusií a dokumentov Rozšírené možnosti Siri, integrácia generatívnej umelej inteligencie s kontextovým povedomím zariadenia Pokročilé vyhľadávanie v knižnici fotografií pomocou inteligentného rozpoznávania obrázkov Vytváranie vlastných fotografických videí na základe preferencií používateľa

Apple Intelligence nie je spätne kompatibilný a bude fungovať len na novom iPhone 16 a minuloročných modeloch iPhone 15 Pro, čo môže v nasledujúcich rokoch viesť k výraznému cyklu aktualizácií. Má to však aj svoju nevýhodu. Spoločnosť Apple neuvoľní tri nedávno oznámené funkcie vrátane svojho vlajkového produktu "Apple Intelligence" s umelou inteligenciou v Európskej únii v roku 2024 kvôli "regulačným neistotám" vyplývajúcim z protimonopolného nariadenia bloku Digital Markets Act. Požiadavky na interoperabilitu sa vzťahujú na iPhony a iPady. DMA sa však týka aj Macov, pretože iPhone Mirroring umožňuje používateľom kopírovať obrazovku iPhonu na obrazovke Macu. Spoločnosť uviedla, že bude spolupracovať s Európskou úniou "v snahe nájsť riešenie, ktoré by nám umožnilo poskytovať tieto funkcie našim zákazníkom v EÚ bez ohrozenia ich bezpečnosti".

Hodinky Apple Watch Series 10 dostali aj významné aktualizácie vrátane o 30 % väčšej plochy obrazovky, o 10 % tenšieho dizajnu a rýchlejších možností nabíjania. Obsahujú nové technológie strojového učenia pre možnosti prekladu a testovania spánkovej apnoe, ktoré poháňa nový S10 SiP so 64-bitovým dvojjadrovým procesorom a 4-jadrovým Neural Engine.

Pri pohľade do budúcnosti čelí spoločnosť Apple niekoľkým výzvam a príležitostiam:

Regulačné tlaky vrátane potenciálnych zmien v politikách App Store a riziko vysokých maržových licenčných poplatkov od spoločnosti Google (hlavne v Európe a Číne) pretrvávajúce geopolitické napätie ovplyvňujúce jej podnikanie v Číne, ktoré predstavuje 18 % príjmov Potenciál pre výrazný cyklus modernizácie spôsobený technológiou Apple Intelligence a novými hardvérovými možnosťami konkurenčné výhody v oblasti spracovania umelej inteligencie priamo v zariadení, ktoré môžu byť pre konkurenciu v krátkodobom horizonte ťažko reprodukovateľné Potenciálne príležitosti na rast v Indii, kde sa tržby za 12 mesiacov zvýšili o 33 % na takmer 8 miliárd USD

Zatiaľ čo hlavná obchodná činnosť spoločnosti Apple zostáva stabilná, zavedenie Apple Intelligence a nového radu iPhone 16 predstavuje potenciálne znovuzrodenie iPhonu, ktoré odštartuje novú éru schopností a funkcií. To by mohlo výrazne ovplyvniť budúcu trajektóriu rastu a vedúce postavenie spoločnosti Apple na trhu. Pre investorov môže byť tiež dôležité sledovať počet predobjednávok nových iPhonov a tempo aktualizácie na nový IOS. Mohlo by to byť jasným ukazovateľom toho, aký je záujem zákazníkov.

Ocenenie:

Rozhodli sme sa založiť naše predpoklady na raste CAGR. Predpokladali sme 7 % rast tržieb a 40 % prevádzkovú maržu počas 5 rokov prognóz. Rozhodnutie vypracovať podrobné prognózy na 5 rokov vychádza z relevantných údajov a historických priemerov.

Keďže terminálna hodnota má tendenciu tvoriť významnú časť ocenenia DCF, najmä pri kratších obdobiach podrobných prognóz, rozhodli sme sa tu zvoliť veľmi konzervatívny prístup. Pri výpočtoch terminálnej hodnoty sme použili 5,5-percentný rast výnosov, ako aj 10,5-percentný terminálny WACC, oproti 9,5-percentnému WACC použitému pre päťročné prognózy. Zvýšenie terminálneho WACC vychádza z toho, že Apple bude čoskoro rozvinutou spoločnosťou, ktorá nebude môcť rásť tak rýchlo.

Takýto súbor predpokladov nám poskytuje vnútornú hodnotu 206,38 USD na akciu, ktorá ponúka približne 7,5 % možného poklesu súčasnej trhovej hodnoty. Pozoruhodná je skutočnosť, že cena akcií spoločnosti Apple bola len tri mesiace nad úrovňou nášho ocenenia.

Treba poznamenať, že vnútorná hodnota získaná metódou DCF je veľmi citlivá na prijaté predpoklady. Nižšie sú uvedené dve matice citlivosti - jedna pre rôzne súbory predpokladov prevádzkovej marže a rastu výnosov a druhá pre rôzne súbory predpokladov terminálnej WACC a terminálneho rastu výnosov.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Ďalej sa pozrime na porovnanie spoločnosti Apple s podobnými spoločnosťami. Vytvorili sme skupinu porovnateľných spoločností pozostávajúcu z 5 spoločností, ktorých obchodný model a rast by mohli byť podobné spoločnosti Apple: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta a Netflix. Ako vidno, spoločnosť Apple je nad priemerom väčšiny násobkov, avšak je v súlade s aktuálnym P/E rovesníkov a mierne nad forwardovým P/E.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Vypočítali sme priemerné, mediánové, ako aj kapitalizačne vážené násobky pre porovnateľnú skupinu. Neskôr sme vypočítali tri rôzne ocenenia spoločnosti Apple pre každý z týchto násobkov. Ako možno vidieť v nasledujúcej tabuľke, prevažná väčšina z nich naznačuje, že akcie spoločnosti Apple sú pri súčasných cenách nadhodnotené. Viacnásobné ocenenie však zároveň naznačuje, že pokles pre spoločnosť Apple by mohol byť obmedzený.

Odporúčania: Apple má 60 odporúčaní, z toho 40 "kúpiť" s najvyššou cenou 300 USD, 18 "držať" a 2 "predať" s najnižšou cenou 180 USD. Priemerná 12-mesačná predpoveď ceny akcií je 246,23 USD, čo znamená 10,6 % potenciál rastu oproti súčasnej cene.



Technická analýza: Cena akcií spoločnosti Apple sa obchoduje len 6,4 % pod historickým maximom. Nedávno tiež uzavrela nad úrovňou 61,8 % Fibonacciho retracementu na úrovni 221,49 USD. Vidíme tiež zúženie Bollingerovho pásma, čo by mohlo naznačovať, že v budúcnosti môže dôjsť k možnému prielomu. V súčasnosti sa cenová akcia deje aj v blízkosti 50-dňového SMA, ktorý bol počas veľkých pohybov smerom nahor silným supportom. RSI vytvára nižšie maximá, aby býci získali kontrolu, musí byť trendová línia prelomená. MACD má tiež nižší trend. ADX by tiež mohol vykazovať potenciál pre ďalšiu pozitívnu cenovú akciu. Spodné Bollingerovo pásmo predtým pôsobilo ako silná podpora a jeho prelomenie malo za následok rýchlu reakciu smerom nahor. Ak sa však táto úroveň prelomí, cena by mohla otestovať 38,2 % a 23,6 % Fibonacciho retracement, čo neboli silné úrovne. Pre medvede by to mohla byť príležitosť otestovať augustové minimá na úrovni 197,93 USD. Zdroj: xStation