Akcia týždňa - Intel (19.09.2024)

Po nedávnom oznámení rozsiahlych reštrukturalizačných plánov vzrástli akcie spoločnosti Intel v predobchodnej fáze o 2 % na 21,21 USD. Akcie čelili výrazným problémom a pred touto správou stratili takmer 60 % svojej hodnoty v roku 2024. Problémy spoločnosti vyplývajú z tvrdej konkurencie v sektore výroby čipov a zaostávajúceho výkonu v oblasti vývoja čipov umelej inteligencie. Stalo sa tak po tom, čo spoločnosť Intel vykázala značné straty, oznámila rozsiahle prepúšťanie a predstavila plány na obnovu svojej zlievarenskej činnosti.

Kľúčové finančné údaje (2. štvrťrok 2024)

Príjmy: 12,8 miliardy USD (bez zmeny oproti 2. štvrťroku 2023)

Čistá strata: 1,61 miliardy USD (pokles o 209 % oproti zisku 1,48 miliardy USD v 2. štvrťroku 2023)

Strata na akciu: 0,38 USD (pokles zo zisku 0,35 USD v 2. štvrťroku 2023)

Tržby zaostali za odhadmi analytikov o 1,1 %

Zisk na akciu (EPS) tiež výrazne zaostal za odhadmi analytikov

Výhľad do budúcnosti

Predpokladá sa, že príjmy počas nasledujúcich 3 rokov porastú v priemere o 5,4 % ročne

Táto prognóza rastu je nižšia ako prognóza 18 % rastu polovodičového priemyslu v USA

Strategické kroky a reštrukturalizácia:

Oddelenie výroby čipov ako nezávislej dcérskej spoločnosti (Intel Foundry)

Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške až 3 miliárd USD z amerického zákona o čipoch a vede

pozastavenie výrobných projektov v Poľsku a Nemecku približne na dva roky

Predaj časti podielu v spoločnosti Altera

Zníženie približne dvoch tretín globálnej realitnej stopy

Prepúšťanie, ktoré sa dotkne 15 000 pracovníkov (oznámené v auguste 2024, viac ako polovica)

Kľúčové obchodné udalosti:

Partnerstvo so spoločnosťou Amazon Web Services (AWS) pre návrh a výrobu vlastných čipov s umelou inteligenciou

Plánuje vyrábať "čip s umelou inteligenciou" pre AWS pomocou procesu 18A spoločnosti Intel

Pokračovanie výrobných projektov v USA v Arizone, Oregone, Novom Mexiku a Ohiu

Potenciálne problémy s procesom výroby čipov 18A (hlásené poruchy pri prvých testoch so spoločnosťou Broadcom)

Spoločnosť Intel, kedysi dominantná sila v oblasti výroby čipov, naďalej čelí významným problémom. Výsledky spoločnosti za 2. štvrťrok 2024 vykázali výraznú čistú stratu vo výške 1,61 miliardy USD, čo je v ostrom kontraste so ziskom 1,48 miliardy USD v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Predstavuje to pokles o 209 %, čo poukazuje na ťažkosti, ktorým Intel čelí v konkurencii s rivalmi, ako sú Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a Samsung.

Obzvlášť problematické bolo podnikanie v oblasti výroby čipov pre tretie strany (foundry), ktoré je kľúčovým bodom plánu generálneho riaditeľa Pata Gelsingera na zvrátenie situácie, a ktoré v roku 2023 dosiahlo prevádzkové straty vo výške 7 miliárd USD. To viedlo k rozhodnutiu oddeliť foundry biznis ako nezávislú dcérsku spoločnosť, čo umožní väčšiu flexibilitu a potenciál na získanie externého kapitálu.

Toto oddelenie je pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v štruktúre spoločnosti Intel. Rozhodnutie premeniť tento segment na nezávislú dcérsku spoločnosť s vlastnou prevádzkovou radou znamená významnú zmenu v prístupe spoločnosti Intel k výrobe čipov. Cieľom tohto kroku je poskytnúť segmentu väčšiu autonómiu a flexibilitu, čo mu potenciálne umožní efektívnejšie konkurovať špecializovaným výrobcom, ako sú TSMC a Samsung. Oddelením foundry od spoločnosti Intel, ktorá sa zaoberá návrhom čipov, chce spoločnosť prilákať viac zákazníkov z radov tretích strán, ktorí by doteraz váhali so spoluprácou s konkurenciou. Nezávislá štruktúra tiež otvára možnosť získať externý kapitál, ktorý by mohol byť kľúčový pre financovanie nákladného procesu vývoja a implementácie nových výrobných technológií. Výsledkom bude aj možnosť znížiť náklady spoločnosti Intel, keďže investovala do podnikania v oblasti výroby.

Rozhodnutie pozastaviť výrobné projekty v Poľsku a Nemecku približne na dva roky odráža potrebu spoločnosti Intel vyvážiť svoju globálnu výrobnú stopu so súčasnými požiadavkami trhu a finančnými obmedzeniami. Toto pozastavenie umožňuje spoločnosti Intel sústrediť svoje zdroje na rozšírenie výroby v USA a vývoj pokročilých procesov, ako je napríklad uzol 18A. Tento krok by však mohol mať vplyv na dlhodobú konkurencieschopnosť spoločnosti Intel v Európe a jej schopnosť poskytovať služby európskym zákazníkom. Spoločnosť bude musieť starostlivo riadiť vzťahy s európskymi zainteresovanými stranami a zabezpečiť, aby mohla rýchlo obnoviť tieto projekty, keď sa zlepšia podmienky na trhu.

Rozhodnutie predať časť svojho podielu v spoločnosti Altera (výrobca programovateľných logických zariadení, získaný v roku 2015 za 16,7 miliardy USD) naznačuje, že Intel prehodnocuje svoje portfólio a snaží sa zefektívniť svoju činnosť. Tento krok by mohol pomôcť získať ďalší kapitál na financovanie hlavných činností a strategických iniciatív.

Výrazné zníženie počtu zamestnancov, ktoré predstavuje približne 15 % z celkového počtu zamestnancov spoločnosti Intel, je jasným dôkazom odhodlania spoločnosti znížiť náklady a zlepšiť prevádzkovú efektívnosť.

Pozitívnym vývojom je, že spoločnosť Intel získala dohodu so spoločnosťou Amazon Web Services o výrobe vlastných čipov umelej inteligencie, čo predstavuje veľmi potrebnú podporu na rýchlo rastúcom trhu s čipmi umelej inteligencie. Spoločnosť bude v rámci tohto partnerstva využívať svoj pokročilý výrobný proces 18A, hoci nedávne správy naznačujú možné problémy s týmto procesom pri prvých testoch.

Americká vláda podporila úsilie spoločnosti Intel a prostredníctvom zákona CHIPS and Science Act jej poskytla finančné prostriedky vo výške až 3 miliárd USD. Tieto finančné prostriedky sú určené na program "Secure Enclave", projekt spoločnosti Intel a ministerstva obrany. Toto financovanie je súčasťou širšej iniciatívy vlády USA na podporu domácej výroby polovodičov. Poskytuje spoločnosti Intel nielen ďalší kapitál na jej výrobné úsilie, ale posilňuje aj jej pozíciu strategického partnera vlády USA v oblasti výroby polovodičov. Toto financovanie zdôrazňuje geopolitický význam výroby čipov a mohlo by spoločnosti Intel poskytnúť výhodu pri získavaní budúcich vládnych zákaziek.

Spoločnosť Intel čelí niekoľkým výzvam a príležitostiam:

Prestavba výrobných kapacít, aby mohla konkurovať spoločnostiam TSMC a Samsung Získanie podielu na trhu v oblasti osobných počítačov a dátových centier Dobiehanie spoločnosti Nvidia na trhu s čipmi umelej inteligencie Riadenie procesu reštrukturalizácie vrátane výrazného prepúšťania a redukcie nehnuteľností Orientácia v geopolitickom napätí a jeho vplyve na globálny polovodičový priemysel

Úspech reštrukturalizačného úsilia spoločnosti Intel, najmä oddelenie jej výrobnej činnosti a vývoj pokročilých výrobných procesov, ako je 18A, bude rozhodujúci pre budúcnosť spoločnosti vo vysoko konkurenčnom odvetví polovodičov. Investori budú pozorne sledovať pokrok týchto iniciatív, ako aj schopnosť spoločnosti Intel realizovať svoje partnerstvá s významnými hráčmi, ako je AWS.

Ocenenie:

Rozhodli sme sa založiť naše predpoklady na partnerskom raste, pričom sme zohľadnili náklady na kompenzáciu výrobnej činnosti. Predpokladali sme 6 % rast tržieb a 20 % prevádzkovú maržu počas 5 rokov prognóz. Rozhodnutie vypracovať podrobné prognózy na 5 rokov vychádza z relevantných údajov a historických priemerov.

Keďže terminálna hodnota má tendenciu tvoriť významnú časť ocenenia DCF, najmä pri kratších obdobiach podrobných prognóz, rozhodli sme sa tu zvoliť veľmi konzervatívny prístup. Pri výpočtoch terminálnej hodnoty sme použili 3-percentný rast tržieb (keďže podnik je rozvinutý), ako aj 8,5-percentný terminálny WACC, čo je menej ako 9-percentný WACC použitý pri päťročných prognózach. Zníženie terminálneho WACC vychádza z toho, že Intel bude čoskoro rozvinutou spoločnosťou, ktorá nebude môcť rásť tak rýchlo a mohla by sa stať finančne stabilnejšou vďaka nižším nákladom na podnikanie v oblasti výroby.

Takýto súbor predpokladov nám poskytuje vnútornú hodnotu 29,03 USD na akciu, čo predstavuje približne 39,7 % možného nárastu súčasnej trhovej hodnoty. Pozoruhodná je skutočnosť, že ocenenie zohľadňuje klesajúce náklady na podnikanie v oblasti zlievarenstva.

Je potrebné poznamenať, že vnútorná hodnota získaná metódou DCF je veľmi citlivá na prijaté predpoklady. Nižšie sú uvedené dve matice citlivosti - jedna pre rôzne súbory predpokladov prevádzkovej marže a rastu výnosov a druhá pre rôzne súbory predpokladov terminálnej WACC a terminálneho rastu výnosov.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Ďalej sa pozrime na porovnanie spoločnosti Intel s podobnými spoločnosťami. Vytvorili sme skupinu porovnateľných spoločností pozostávajúcu zo 4 spoločností, ktorých obchodný model a rast môžu byť podobné spoločnosti Intel: Broadcom, Nvidia, AMD a Qualcomm. Ako vidno, Intel je v každej kategórii pod priemerom, avšak mierne pod forwardovým P/E.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Vypočítali sme priemerné, mediánové, ako aj kapitalizačne vážené násobky pre porovnateľnú skupinu. Neskôr sme vypočítali tri rôzne ocenenia spoločnosti Intel pre každý z týchto násobkov. Ako vidieť v tabuľke, prevažná väčšina z nich naznačuje, že akcie spoločnosti Intel sú pri súčasných cenách podhodnotené. Viacnásobné ocenenie však môže spoločnosť nadhodnocovať, keďže podobné spoločnosti pracujú s vyššími maržami.

Odporúčania: Intel má 50 odporúčaní, z toho 7 "kúpiť" s najvyššou cenou 66 USD, 37 "držať" a 6 "predať" s najnižšou cenou 18 USD. 12-mesačná priemerná prognóza ceny akcií je 25,07 USD, čo znamená 20,6 % potenciál rastu oproti súčasnej cene.

Technická analýza:

Cena akcií spoločnosti Intel sa obchoduje 11 % nad svojimi ročnými minimami. V súčasnosti sa prvá rezistencia v rastúcom trende nachádza na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu na úrovni 22,91 USD. Prekonanie tejto úrovne by býkom mohlo umožniť otestovať 50-dňovú SMA na úrovni 24,42 USD. V prípade medvedieho scenára by sa akcie mohli prepadnúť cez minimá na úrovni 18,52 USD a otestovať dno z roku 2010 na úrovni 17,60 USD. Silná úroveň podpory sa môže vytvoriť na úrovni hmotnej účtovnej hodnoty na akciu na úrovni 19,51 USD, ktorá opakovane pomohla zastaviť dynamiku poklesu. Ukazovateľ RSI vykazuje silnú býčiu divergenciu s vyššími maximami a vyššími minimami od augusta. MACD tiež postupne potvrdzuje býčie tendencie.

Zdroj: xStation