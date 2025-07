Microsoft oznamuje ďalšie hromadné prepúšťanie: Spomaľuje revolúcia v oblasti AI?

Microsoft oznámil ďalšiu vlnu hromadného prepúšťania, ktorá zasiahne približne 9 000 zamestnancov, teda takmer 4 % celosvetovej pracovnej sily. Ide už o druhé výrazné znižovanie stavov v roku 2025 – po prepúšťaní v máji (6 000 zamestnancov) a januári (približne 1 % pracovnej sily). Prepúšťanie sa týka viacerých oddelení vrátane obchodu, inžinierstva, marketingu, hernej divízie aj stredného manažmentu. Oficiálne Microsoft tento krok zdôvodňuje potrebou prispôsobiť svoju organizačnú štruktúru dynamickému trhu a dosiahnuť strategické priority – s kľúčovou úlohou umelej inteligencie.

Je AI transformácia príliš nákladná?

Hlavným dôvodom týchto zmien je rekordná investícia do AI infraštruktúry – Microsoft plánuje v aktuálnom fiškálnom roku investovať až 80 miliárd USD do rozširovania dátových centier a vývoja AI služieb. Takéto obrovské výdavky majú spoločnosti zabezpečiť vedúce postavenie v technologických pretekoch, no zároveň vytvárajú tlak na prevádzkové marže. Microsoft preto reorganizuje zdroje, znižuje počet manažérov a automatizuje procesy, čiastočne pomocou nástrojov ako Copilot.

Prepúšťanie sa netýka len administratívnych a obchodných pozícií, ale aj inžinierskych tímov – najmä tých, ktoré pracujú na starších technológiách alebo projektoch nesúvisiacich s AI. Stále väčší podiel kódu v Microsofte je už teraz generovaný pomocou AI nástrojov.

Znamená to spomalenie AI revolúcie?

Kroky Microsoftu neznamenajú nutne spomalenie AI revolúcie – skôr revolúciu spôsobenú samotnými nástrojmi umelej inteligencie.

Rast investícií pokračuje, no firmy – vrátane Microsoftu – začínajú optimalizovať tempo rozširovania infraštruktúry a prechádzajú z nákladnej fázy trénovania modelov do efektívnejšej fázy praktického nasadenia. Microsoft sa snaží vyhnúť nadmerným výdavkom, ak by sa ukázalo, že súčasná revolúcia nebude taká rozsiahla, ako sa očakávalo.

Tempo nasadzovania AI vo firmách spomaľuje – trhové údaje naznačujú, že adopcia AI v podnikoch dosiahla vysokú úroveň, ale rastová dynamika v posledných kvartáloch výrazne oslabila. Trhoví lídri zažívajú stagnáciu a noví hráči sa ťažko presadzujú.

Odborníci a lídri odvetvia sa zhodujú, že „ľahké“ zisky z AI sú minulosťou – ďalší pokrok si vyžiada zásadné inovácie, nie len vyšší výpočtový výkon alebo väčší prístup k dátam. Dátové zdroje sú čoraz obmedzenejšie a náklady na infraštruktúru rastú.

Éra jednoduchých AI výhier skončila. Ďalší rozvoj bude náročnejší a bude si vyžadovať hlbšie technologické prelomové objavy.

Akcie spoločnosti sa vrátili na včerajšiu záverečnú cenu, no naďalej zostávajú pod historickým denným maximom 500 USD za akciu, ktoré bolo dosiahnuté v pondelok na konci júna. Od začiatku tohto roka si akcie Microsoftu pripísali viac než 16 %, čo je výrazne viac ako index Nasdaq 100, ktorý vzrástol len o niečo vyše 7 %. Zdroj: xStation5

