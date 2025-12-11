Akcia týždňa – Jabil Inc (11.12.2025)

Predstavte si spoločnosť, ktorá nenavrhuje čipy ako Nvidia ani neprevádzkuje cloudové služby ako AWS, no napriek tomu zohráva kľúčovú úlohu v technologickom boome. Jabil Inc. zostavuje AI servery, vyrába kryty pre iPhony a dodáva elektroniku pre Teslu. Od začiatku roka 2025 vzrástla cena jej akcií o 59 %, zatiaľ čo ocenenie na úrovni len 14-násobku EV/EBITDA naznačuje, že Wall Street stále podceňuje úlohu Jabilu v rozmachu dátových centier. Jabil sa neobjavuje na titulných stránkach, no je tichým architektom globálnych technológií. Apple, Cisco, HP a hlavní hyperscale hráči sa spoliehajú na továrne Jabilu v 30 krajinách sveta. V ére umelej inteligencie a elektromobility, keď dopyt po GPU serveroch a automobilovej elektronike rastie každoročne o 30 %, vstupuje firma do fázy zrýchlenej expanzie. Predbehne tento „neviditeľný hráč“ index S&P 500 a stane sa novým favoritom investičných fondov? Pozrime sa na čísla a na príbeh, ktorý môže zmeniť vnímanie technologického dodávateľského reťazca.
Profil spoločnosti
Jabil Inc. je americká spoločnosť špecializujúca sa na zmluvnú výrobu elektroniky. Ponúka komplexné služby vrátane návrhu, výroby a logistiky, pričom podporuje svojich klientov v každej fáze životného cyklu produktu. Pôsobí globálne a obsluhuje mnohé popredné technologické firmy, ktorým dodáva komponenty aj hotové riešenia pre odvetvia ako IT, automobilový priemysel, zdravotníctvo a spotrebná elektronika. Rastúci dopyt po pokročilých technológiách, ako je umelá inteligencia, elektromobilita a 5G infraštruktúra, poháňa rozvoj spoločnosti. Jabil využíva outsourcingové trendy na pomoc klientom pri optimalizácii výroby a rýchlejšom uvádzaní inovácií na trh. Vďaka flexibilite, širokej škále služieb a globálnej prítomnosti si firma udržiava silnú pozíciu v odvetví a dokáže reagovať na dynamické potreby zákazníkov na celom svete.
Megatrendy formujúce budúcnosť spoločnosti
Jabil pôsobí v rámci kľúčových technologických megatrendov, ktoré poháňajú globálny rast elektroniky. Patria sem AI a dátové centrá, elektromobily a automobilový sektor, zdravotníctvo a biotechnológie, ako aj 5G a edge computing. Trh s AI a dátovými centrami sa dynamicky rozvíja, čo zvyšuje dopyt po GPU serveroch a modulárnych dátových centrách – oblastiach, kde má Jabil silnú prítomnosť. Elektromobilita a súvisiace automobilové riešenia predstavujú ďalší rýchlo rastúci segment, vrátane výroby batériových modulov a priemyselnej robotiky. Zdravotnícky a biotechnologický sektor zaznamenáva stabilný rast, pričom Jabil dodáva pokročilé zdravotnícke zariadenia a poskytuje zmluvnú výrobu pre farmaceutický priemysel. Napokon, 5G a edge computing podporujú rozvoj sieťovej infraštruktúry a automatizácie skladov, čím sa ešte viac posilňuje spolupráca s klientmi ako Apple, HP a Amazon. Kombinácia týchto megatrendov poskytuje pevnú základňu pre rast tržieb a marží, čo robí z Jabilu atraktívnu spoločnosť v oblasti zmluvnej výroby elektroniky.
Finančná analýza
Jabil uzatvára fiškálny rok 2025 vo veľmi silnej prevádzkovej pozícii. V 4. kvartáli dosiahli tržby približne 8,1 miliardy USD, čo predstavuje jasné oživenie po období slabšieho predaja. Prevádzkové aj čisté marže sa stabilizovali na úrovni okolo 4–5 % a 2 %, po jednorazovom, neprirodzenom náraste ziskovosti v roku 2024 spôsobenom výnimočnými faktormi. Rast podnikania je sprevádzaný zlepšovaním prevádzkovej efektivity, nie poklesom marží.
Mimoriadne pozoruhodná je vysoká návratnosť vlastného kapitálu (ROE), ktorá sa v posledných štvrťrokoch pohybuje v rozmedzí 30–35 % – ide o veľmi silný výsledok pre takto komplexnú výrobnú spoločnosť. V kombinácii so stabilným rastom zisku na akciu za posledných osem kvartálov to naznačuje, že manažment dokáže efektívne premieňať megatrendy, ako je rast AI infraštruktúry, na reálnu hodnotu pre akcionárov.
Štruktúra dlhu spoločnosti naznačuje, že Jabil vstupuje do ďalšej investičnej fázy s bezpečnou rozvahou. Dlhodobý dlh sa drží v rozmedzí 2,7–3,3 miliardy USD, zatiaľ čo krátkodobý dlh sa v posledných štvrťrokoch mierne zvýšil zo veľmi nízkej východiskovej úrovne. Current ratio ostáva bezpečne nad hodnotou 1,0 a quick ratio sa v porovnaní s rokmi 2022–2023 zlepšilo, čo poukazuje na to, že firma financuje strategický rast v oblastiach AI a dátových centier z pozície silnej likvidity.
Vzťah medzi generovaným EBITDA, návratnosťou investovaného kapitálu (ROIC) a nákladmi kapitálu (WACC) je tiež pozitívny. ROIC dlhodobo prevyšuje WACC, čo znamená, že každá ďalšia jednotka kapitálu prináša výnos nad rámec nákladov financovania. Jabil teda nielen rastie, ale aj vytvára skutočnú hodnotu pre akcionárov.
Finančné výsledky a prevádzkové ukazovatele vytvárajú konzistentný obraz „neviditeľného architekta AI boomu.“ Jabil profituje z rastúceho dopytu po dátovej infraštruktúre a pokročilej elektronike a zároveň si udržiava zdravú bilanciu, vysoké ROE a silnú likviditu. Táto kombinácia dáva manažmentu priestor pokračovať v investíciách do výrobnej kapacity pre AI a zároveň umožňuje atraktívnu akcionársku politiku – či už formou spätného odkupu akcií, alebo stabilných dlhodobých cash flowov.
Výhľad tržieb
Prognózy tržieb Jabilu naznačujú, že po dočasnom poklese v roku 2024 sa spoločnosť vracia na stabilnú rastovú trajektóriu – bez ohľadu na scenár. Do ďalšieho fiškálneho roka vstupuje s pevnou finančnou pozíciou a priaznivým dopytom po technológiách súvisiacich s AI, dátovými centrami a spotrebnou aj priemyselnou elektronikou. Na základe historických výsledkov od roku 2019 a pozorovaných trhových trendov boli pripravené tri scenáre vývoja tržieb na roky 2026–2029, ktoré ilustrujú potenciálny vývoj podnikania v rôznych podmienkach.
V základnom scenári tržby Jabilu postupne rastú a v roku 2026 dosahujú približne 31,4 miliardy USD, pričom do roku 2029 stúpajú na 34,96 miliardy USD. Tento scenár predpokladá mierny, stabilný rast dopytu v kľúčových segmentoch ako AI infraštruktúra, automobilový priemysel a spotrebná elektronika. Spoločnosť si udržiava rovnováhu medzi expanziou a kontrolou nákladov, čo umožňuje stabilné marže a tvorbu hodnoty pre akcionárov.
Optimistický scenár predpokladá rýchlejší rast v dôsledku silnejšieho dopytu po produktoch súvisiacich s AI, dátovými centrami a elektromobilitou. Tržby v roku 2026 môžu dosiahnuť 32,15 miliardy USD a do roku 2029 vzrásť na 36,16 miliardy USD. Tento scenár predpokladá efektívne využitie výrobných kapacít, zlepšenie prevádzkovej efektivity a posilnenie vzťahov s kľúčovými klientmi – bez nadmerného rizika pre bilanciu.
Konzervatívny scenár predpokladá pomalší rast, pričom tržby dosahujú približne 31,24 miliardy USD v roku 2026 a 33,97 miliardy USD v roku 2029. Tento vývoj odráža možné spomalenie dopytu v niektorých segmentoch alebo obmedzenia v dodávateľskom reťazci. Napriek tomu si firma udržiava stabilnú ziskovosť a nákladovú disciplínu, a naďalej generuje cash flow a investuje do strategických oblastí.
Ocenenie
Predkladáme ocenenie spoločnosti Jabil Inc. pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov (DCF). Je dôležité zdôrazniť, že ide o informatívnu analýzu a nie o investičné odporúčanie či presné ocenenie.
Jabil Inc. je globálny poskytovateľ zmluvnej výroby elektroniky, ktorý spolupracuje s poprednými technologickými značkami sveta. Spoločnosť profituje z rastúceho dopytu po infraštruktúre dátových centier, AI a priemyselnej elektronike, čo vytvára silný základ pre ďalší rast.
Ocenenie vychádza zo základného scenára tržieb a finančnej prognózy, pri použití váženého priemeru nákladov kapitálu (WACC) vo výške 9 % a konzervatívnej dlhodobej miery rastu 2 %. Finančné parametre sú založené na priemerných údajoch z posledných rokov, čo poskytuje realistický pohľad na situáciu spoločnosti.
Na tomto základe odhadujeme hodnotu jednej akcie Jabil približne na 319 USD, čo predstavuje potenciál rastu o 41 % oproti aktuálnej trhovej cene 227,14 USD. To naznačuje atraktívnu investičnú príležitosť, najmä pre investorov, ktorí veria v ďalší rast v oblastiach AI infraštruktúry, dátových centier a pokročilej elektroniky.
Ocenenie zároveň zohľadňuje trhové a konkurenčné riziká. Dlhodobý úspech spoločnosti bude závisieť od udržania stabilného rastu, efektívneho riadenia nákladov a schopnosti pretaviť technologické megatrendy na reálnu hodnotu pre akcionárov.
