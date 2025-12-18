Akcia týždňa – Micron Technology (18.12.2025)

Micron Technology zverejnila jeden z najsilnejších výsledkových reportov v celom polovodičovom sektore, keď jasne prekonala očakávania trhu a potvrdila, že súčasný pamäťový cyklus vstúpil do fázy mimoriadne vysokej ziskovosti. Výsledky za 1. štvrťrok fiškálneho roka 2026 ukazujú nielen výrazný rast tržieb, ale najmä kvalitatívny posun v štruktúre podnikania spoločnosti, poháňaný boomom umelej inteligencie a rozširovaním infraštruktúry dátových centier.
Kľúčové finančné výsledky Q1 FY2026 (vs. očakávania trhu):
- Tržby: 13,64 miliardy USD vs. konsenzus 12,8–12,9 miliardy USD
- Upravený zisk na akciu (Non-GAAP EPS): 4,78 USD vs. očakávaných 3,94 USD
- Zisk na akciu podľa GAAP: 4,60 USD
- Čistý zisk podľa GAAP: 5,24 miliardy USD
- Hrubá marža (Non-GAAP): 56,8 %
- Prevádzkový cash flow: 8,41 miliardy USD
Samotná úroveň tržieb potvrdzuje, že Micron operuje výrazne nad očakávaniami trhu. Prekročenie konsenzu o 6–7 % je pri spoločnosti tohto rozsahu zriedkavé a jasne ukazuje na silný dopyt po pamätiach DRAM a NAND. Kľúčovým ťahúňom zostávajú riešenia HBM, ktoré sa stávajú chrbticou AI infraštruktúry a hyperscaler serverov, pričom zároveň posúvajú produktový mix smerom k vyšším maržiam.
Dynamika ziskovosti je ešte pôsobivejšia. Micron nielenže rozšíril prevádzku, ale zároveň jasne zlepšil prevádzkovú efektivitu. Marže sa vrátili na historické maximá pamäťového cyklu a vysoká prevádzková páka transformovala rast tržieb na neúmerne vyšší rast zisku. To je obzvlášť dôležité vzhľadom na predchádzajúce obavy trhu o udržateľnosť marží v polovodičovom priemysle.
Dynamika prevádzkovej výkonnosti:
-
Tržby: +20,6 % QoQ, +56,7 % YoY
-
Upravený prevádzkový zisk: +62 % QoQ, +168 % YoY
-
Čistý zisk (GAAP): +63,7 % QoQ, +180 % YoY
-
Upravený EPS: +57,8 % QoQ, +167 % YoY
-
Prevádzkový cash flow: +46,8 % QoQ, +159 % YoY
Takéto silné zlepšenie naprieč všetkými hlavnými položkami výsledovky a cash flow potvrdzuje, že Micron sa momentálne nachádza v najziskovejšej fáze cyklu, kde rozsah a technológia začínajú exponenciálne pracovať v prospech spoločnosti.
Segmentová štruktúra rastu je taktiež pozoruhodná. Zatiaľ čo cloud a dátové centrá zostávajú hlavným motorom rastu, zlepšenie vidno vo všetkých obchodných jednotkách. Rast podielu produktov s vysokou pridanou hodnotou, ako HBM3E a HBM4, v kombinácii s optimalizáciou výrobných nákladov, umožnil medzikvartálny rast priemernej hrubej marže o 10–15 percentuálnych bodov v každej jednotke.
Tržby a ziskovosť podľa segmentu:
-
Cloud Memory: 5,28 mld. USD, prevádzková marža 55 %
-
Core Data Center: 2,38 mld. USD, +50,9 % QoQ, marža 51 %
-
Mobile & Client: 4,26 mld. USD, +13,2 % QoQ, marža 54 %
-
Automotive & Embedded: 1,72 mld. USD, ~+20 % QoQ, marža 45 %
Vrcholom reportu je výhlaď na Q2 FY2026, ktorý výrazne zvyšuje krátkodobé očakávania trhu:
Výhlaď na Q2 FY2026:
-
Tržby: 18,7 mld. USD
-
Upravený EPS: približne 8,42 USD
-
Hrubá marža (Non-GAAP): 67–68 %
Takto ambiciózny výhlaď výrazne presahuje trhový konsenzus a potvrdzuje, že dopyt po pamätiach – najmä HBM – zostáva štrukturálne vyšší ako ponuka. Vedenie spoločnosti zdôrazňuje, že výrobná kapacita HBM pre celý fiškálny rok 2026 je prakticky vypredaná, čo poskytuje výnimočnú predvídateľnosť výsledkov v nasledujúcich štvrťrokoch.
Micron priniesol report kombinujúci výnimočné prekonanie očakávaní, rekordnú ziskovosť a vysoko agresívny výhlaď. Spoločnosť ukazuje, že súčasný pamäťový cyklus je štrukturálny a podporený dlhodobým rastom AI a dátovej infraštruktúry. Napriek rizikám spojeným s cyklickosťou trhu, konkurenciou či geopolitikou, aktuálne fundamenty Micronu naznačujú potenciál ďalšieho rastu ziskov a možného prehodnotenia ocenenia v nadchádzajúcich štvrťrokoch.
Analýza trhu
Micron Technology je momentálne jednou z najzaujímavejších spoločností v polovodičovom priemysle. Finančné dáta z posledných rokov ukazujú firmu, ktorá absolvovala kompletný obchodný cyklus. Po silnom období v rokoch 2021–2022 nasledoval hlboký pokles v roku 2023, keď nadbytok pamätí a tlak na ceny výrazne ovplyvnili výsledky. Micron sa však z tejto fázy vymanil rýchlejšie a v lepšej kondícii než v minulosti, pričom aktuálna fáza rastu má oveľa pevnejšie základy.
Kľúčovým rozdielom oproti minulosti je, že súčasný rast nie je založený iba na oživení cien DRAM a NAND. Tentoraz je hlavným ťahúňom štrukturálny dopyt súvisiaci s rozvojom AI, dátových centier a výpočtovej infraštruktúry novej generácie. Vďaka tomu je pamäťový cyklus dlhodobejší a menej závislý od krátkodobých výkyvov spotrebiteľského dopytu.
Z výkonnostného hľadiska sa Micron nachádza v jednej z najlepších pozícií vo svojej histórii. Štvrťročné tržby vzrástli z približne 4–5 miliárd USD na dne cyklu v roku 2023 na 13,64 miliardy USD v Q1 FY2026. Rast tržieb zostáva veľmi silný a zároveň došlo k výraznému zlepšeniu ziskovosti. Prevádzková marža sa zotavila z negatívnych úrovní na približne 45 % a čistý zisk dosiahol rekordné hodnoty. Rozsah EBITDA potvrdzuje silnú prevádzkovú páku, ktorá vyplýva z obnovenia dopytu a posunu v predajnom mixe.
Toto zlepšenie nie je jednorazové ani čisto cyklické. Micron dnes predáva viac pokročilých produktov s vyššou maržou, ako sú pamäte HBM a moderné DRAM riešenia pre dátové centrá a AI aplikácie. Ide o segmenty s vysokými vstupnými bariérami a obmedzeným počtom dodávateľov, často s dlhodobými zmluvami, čo robí príjmy predvídateľnejšími a odolnejšími voči krátkodobému spomaleniu ekonomiky. V dôsledku toho je spoločnosť výrazne menej zraniteľná voči náhlym výkyvom cyklu než pred niekoľkými rokmi.
Z odvetvového hľadiska je taktiež dôležité, že súčasný cyklus odštartoval po hlbokej „očiste“ trhu. V roku 2023 výrobcovia výrazne znížili investície, zredukovali zásoby a sprísnili ponuku. Výsledkom je, že dopyt poháňaný AI dnes vstupuje na trh, ktorý nie je preplnený nadmernou výrobnou kapacitou. To podporuje udržanie vysokých cien a marží po dlhšie obdobie a zvyšuje pravdepodobnosť, že aktuálna fáza rastu bude trvácnejšia než v minulosti.
Z pohľadu trhu akcie Micronu v poslednom období prekonávajú široké americké indexy a sú čoraz častejšie porovnávané s lídrami AI trendu, ako je NVIDIA. Investori začínajú Micron vnímať ako jedného z mála „čistých“ beneficientov AI boomu v oblasti pamätí. Zároveň, hoci ocenenie je výrazne vyššie než na dne cyklu, stále zostáva relatívne atraktívne v porovnaní s výrobcami GPU, čo naznačuje, že časť potenciálu z ďalšieho rastu ziskov ešte nemusí byť plne premietnutá do ceny akcie.
Finančná pozícia spoločnosti je taktiež silná. Micron si udržiava pohodlnú likviditu a štruktúra dlhu zostáva pod kontrolou, čo spoločnosti poskytuje významnú flexibilitu na ďalší rast. To je obzvlášť dôležité v polovodičovom odvetví, kde technologická výhoda vyžaduje neustále vysoké investície a slabá bilancia sa môže rýchlo stať strategickým obmedzením.
Prognózy tržieb na nasledujúce roky
Micron Technology vstupuje do ďalšej fázy svojho rozvoja so silnou pozíciou v segmente pamätí a rastúcim významom v oblasti AI a infraštruktúry dátových centier.
Dopyt po pamätiach využívaných v AI a dátových centrách by mal naďalej rásť, aj keď cyklické segmenty ako PC alebo smartfóny môžu rásť pomalšie. Obmedzená ponuka a vysoké vstupné bariéry v segmente HBM podporujú nadpriemerné marže. Zároveň zlepšená kvalita podnikania a silnejšia finančná štruktúra zvyšujú odolnosť spoločnosti a podporujú ďalší rast hodnoty.
Prognózy tržieb naznačujú ďalšiu stabilnú expanziu, podporenú štrukturálnymi trendmi, rastúcim podielom pokročilých pamätí DRAM a HBM a produktmi pre dátové centrá a AI infraštruktúru. Aj pri konzervatívnejšom scenári zostávajú tržby na vzostupnej trajektórii, čo svedčí o odolnosti spoločnosti voči výkyvom spotrebiteľského cyklu a typickým zmenám cien pamätí.
Rôzne scenáre rastu odzrkadľujú trhový potenciál a investičnú dynamiku v oblasti AI infraštruktúry. Optimistický scenár predpokladá rýchlejšiu expanziu pri udržaní priaznivého produktového mixu, zatiaľ čo základný scenár počíta so stabilným rastom a udržateľnou ziskovosťou. Kľúčovými faktormi sú technologická výhoda Micronu, vysoké vstupné bariéry v segmentoch HBM a DRAM a dlhodobé kontrakty s hyperscalermi a operátormi dátových centier.
Pohľad na ocenenie
Pre spoločnosť Micron Technology sme použili model diskontovaných peňažných tokov (DCF). Táto analýza slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičné odporúčanie ani presné ocenenie akcií.
Model predpokladá dynamický rast tržieb, primárne poháňaný segmentmi pamätí DRAM a NAND, ktoré tvoria základ podnikania spoločnosti. V počiatočnej fáze prognózy je rast obzvlášť silný, najmä vďaka rastúcemu dopytu po pokročilých pamäťových riešeniach, predovšetkým v oblasti AI, dátových centier a mobilných zariadení.
Ďalší rast podporuje technologická inovácia, vrátane zavádzania pamätí novej generácie, ktoré zvyšujú výkonnosť a schopnosti produktov Micronu. Zároveň však odvetvie polovodičových pamätí zostáva vysoko cyklické a výkyvy v dopyte či konkurenčný tlak zo strany veľkých hráčov ako Samsung a SK Hynix predstavujú významné riziká, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu tržieb a marží.
Model ocenenia predpokladá vážené priemerné náklady kapitálu (WACC) vo výške 10 % počas celého prognózovaného obdobia, čo odráža charakter sektora a umiernené zadlženie Micronu. Terminálna hodnota je založená na konzervatívnej miere rastu tržieb na úrovni 2 %.
Na základe tejto analýzy je hodnota akcií Micron Technology Inc stanovená na 301,09 USD, čo je nad aktuálnou trhovou cenou 255,55 USD. Súčasné podmienky a prognózy potvrdzujú, že Micron sa nachádza vo výnimočne priaznivej pozícii v rámci polovodičového cyklu. Spoločnosť kombinuje prvky klasického cyklického oživenia s dlhodobým rastovým trendom, podporeným rozvojom AI a modernizáciou dátovej infraštruktúry.
Zároveň je však dôležité pamätať na cyklický charakter trhu a konkurenčný tlak zo strany hlavných hráčov, čo môže ovplyvniť krátkodobý výkon a ocenenie. Posúdenie hodnoty v širšom kontexte umožňuje spojiť finančné základy spoločnosti s trhovými trendmi a jej technologickým potenciálom.
