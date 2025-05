Akcie Domino's Pizza klesajú napriek prekonaniu odhadov tržieb

Akcie Domino's Pizza Inc. (DPZ) v pondelkovom predobchodovaní klesli o 2,2 % po tom, čo výsledky za prvý kvartál ukázali silný výkon na medzinárodných trhoch, ale slabosť na domácom trhu.

Výsledky za 1. kvartál ukazujú zmiešaný výkon

Domino's vykázala za prvý kvartál zisk 4,33 USD na akciu, čo predstavuje nárast o 21 % oproti 3,58 USD na akciu pred rokom a zároveň prekonanie odhadov analytikov na úrovni 4,05 USD. Tržby však vzrástli len o 2,5 % na 1,11 miliardy USD, čím zaostali za očakávaním 1,12 miliardy USD. Porovnateľné tržby v USA klesli o 0,5 %, zatiaľ čo pred rokom zaznamenali rast o 5,6 %. Naopak, medzinárodné porovnateľné tržby vzrástli o 3,7 %, čo výrazne prekonalo minuloročný rast o 0,9 %.

Tržby vs. odhady. Zdroj: Bloomberg L.P.

Spoločnosťou prevádzkované pobočky zaznamenali pokles hrubej marže o 1,5 %, hlavne v dôsledku rastúcich cien potravinových košov. Porovnateľné tržby domácich franšíz klesli o 0,4 %, pričom analytici očakávali rast o 0,36 %. V prípade pobočiek vlastnených spoločnosťou bol pokles ešte výraznejší, na úrovni 2,9 % oproti očakávanému poklesu o 0,35 %.

Medzinárodný rast vyvažuje domácu slabosť

Globálne maloobchodné tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 4,7 % na 4,46 miliardy USD, pričom rast ťahali hlavne medzinárodné trhy aj napriek oslabeniu cudzích mien. Zatiaľ čo operácie v USA zápasili, medzinárodný segment Domino’s vykázal odolnosť s rastom porovnateľných tržieb o 3,7 %, čo výrazne prekonalo odhadovaný rast o 1,88 %.

„Trvalý rast trhového podielu odráža schopnosť spoločnosti riadiť to, čo je pod jej kontrolou, čo je kľúčom k dlhodobému úspechu,“ uviedol CEO Russell Weiner vo vyhlásení. „Naše strategické piliere Hungry for MORE aj v náročnom globálnom makroekonomickom prostredí spolupracujú na dosahovaní väčšieho rastu predajov, počtu pobočiek aj ziskov každý rok.“

Domino’s Pizza (D1)

Akcie sa obchodujú v blízkosti úrovne, ktorá v posledných mesiacoch slúžila ako silná rezistencia a často viedla k obratu trendu. Medvede pravdepodobne zamerajú pozornosť na testovanie 30- a 50-dňových kĺzavých priemerov (SMA), zatiaľ čo býci sa budú snažiť preraziť nad nedávne maximum na úrovni 499 USD. RSI naďalej vykazuje býčiu divergenciu a MACD sa rozširuje, čo podporuje býčí moment.