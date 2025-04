Akcie Eli Lilly rastú o 13 % po sľubných výsledkoch tabletky na chudnutie v kľúčovej štúdii

Spoločnosť Eli Lilly oznámila prelomové výsledky svojej experimentálnej tabletky na chudnutie orforglipron, ktorá v nedávnej klinickej štúdii preukázala účinnosť porovnateľnú s injekčnými liekmi. Akcie po tejto správe prudko vzrástli, čím si Lilly upevňuje pozíciu potenciálneho lídra na rýchlo rastúcom trhu s liekmi na obezitu.

Pacienti užívajúci orforglipron počas 40-týždňovej štúdie schudli v priemere 7,9 % telesnej hmotnosti (približne 7,3 kg), čím prekonali približne 6 % úbytok váhy zaznamenaný pri injekčnom lieku Ozempic od Novo Nordisk.

Tableta taktiež znižila hladinu cukru v krvi v priemere o 1,3 %, čo je menej než 2,1 % pokles dosiahnutý s Ozempicom.

„Motory orálnej liečby obezity sa vyvíjajú v USA,“ uviedol hlavný vedecký pracovník Dan Skovronsky s tým, že pacienti v čase ukončenia štúdie ešte nedosiahli váhový strop, čo naznačuje možnosť ďalšieho dlhodobého úbytku hmotnosti.

Po zverejnení týchto údajov akcie Eli Lilly vzrástli až o 13 %, zatiaľ čo konkurencia prudko oslabila – Novo Nordisk klesol o 7,8 % a Hims & Hers Health o 7,2 %.

Tento pokrok predstavuje zásadný míľnik v liečbe obezity, pričom perorálne lieky sú považované za ďalšiu revolúciu na trhu, ktorý by mohol do konca desaťročia dosiahnuť hodnotu 130 miliárd USD.

Eli Lilly plánuje požiadať o schválenie orforglipronu na manažment hmotnosti do konca roka 2025, pričom žiadosti pre liečbu diabetu budú nasledovať v roku 2026.

Eli Lilly (D1)

Akcia sa momentálne obchoduje okolo 61,8 % Fibonacciho retracementu.

RSI je blízko vytvorenia vyššieho maxima, čo by potvrdilo býčiu divergenciu, zatiaľ čo indikátor MACD sa rozširuje po býčom crossoveri.