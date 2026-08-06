Denné zhrnutie 🗽 Wall Street si drží pozície napriek slabosti výrobcov pamäťových čipov, cena ropy rastie

- Americké akciové indexy sa po zmiešanom obchodovaní v Európe pohybujú mierne v červených číslach, zatiaľ čo cena ropy sa vrátila nad 82 USD za barel.
- Irán sa pripravuje rokovať s Ománom o situácii v Hormuzskom prielive a pravidlách jeho budúcej správy.
- Prudké poklesy akcií spoločností SanDisk a Western Digital nevyvolali širší výpredaj na Nasdaqu a dopad na polovodičový sektor zostal obmedzený.
- Americké makroekonomické údaje pozitívne prekvapili – počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti zostal pod hranicou 200-tisíc a produktivita práce v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 1,4 % oproti očakávaným 0,6 %.
- Maloobchodné tržby v eurozóne zaostali za očakávaniami medzimesačne (-0,3 % vs. očak. +0,1 %; predchádzajúci údaj +0,2 %) aj medziročne (+0,7 % vs. očak. +1,0 %; predchádzajúci údaj +1,6 %).
- Americké akciové indexy sa po zmiešanom obchodovaní v Európe pohybujú mierne v červených číslach, zatiaľ čo cena ropy sa vrátila nad 82 USD za barel.
- Irán sa pripravuje rokovať s Ománom o situácii v Hormuzskom prielive a pravidlách jeho budúcej správy.
- Prudké poklesy akcií spoločností SanDisk a Western Digital nevyvolali širší výpredaj na Nasdaqu a dopad na polovodičový sektor zostal obmedzený.
- Americké makroekonomické údaje pozitívne prekvapili – počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti zostal pod hranicou 200-tisíc a produktivita práce v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 1,4 % oproti očakávaným 0,6 %.
- Maloobchodné tržby v eurozóne zaostali za očakávaniami medzimesačne (-0,3 % vs. očak. +0,1 %; predchádzajúci údaj +0,2 %) aj medziročne (+0,7 % vs. očak. +1,0 %; predchádzajúci údaj +1,6 %).
Európske akciové trhy uzavreli štvrtkové obchodovanie zmiešane. Nemecký DAX skončil prakticky bez zmeny, francúzsky CAC 40 pridal 0,3 % a britský FTSE 100 zaznamenal mierny rast. Najvýkonnejším indexom bol poľský WIG20, ktorý posilnil takmer o 0,9 % a po prvýkrát v histórii uzavrel nad psychologickou hranicou 4 000 bodov. V USA sa približne päť hodín po otvorení trhu obchodoval Nasdaq 100 so stratou 0,15 %, zatiaľ čo S&P 500 oslaboval o viac ako 0,3 %.
- Na európskych trhoch podporovali sentiment podnikové výsledky, zatiaľ čo londýnsku burzu zaťažili akcie obchodované bez nároku na dividendu. Celkovú ochotu podstupovať riziko zároveň obmedzovala geopolitická neistota a opätovný rast cien ropy. Medzi najväčších víťazov patril Deutsche Telekom, ktorý vzrástol približne o 6,3 % po rozšírení programu spätného odkupu akcií na 5 miliárd eur a zvýšení výhľadu voľného cash flow. Spoločnosť Renk pridala 5,5 % vďaka rekordnému objemu nových objednávok. Naopak Siemens oslabil približne o 4,5 % pre slabší rast objednávok v divízii Digital Industries a Rheinmetall stratil okolo 3,5 % po znížení výhľadu tržieb na rok 2026.
- V Ázii vzrástol čínsky Shanghai Composite o 0,57 % na 3 900,35 bodu, zatiaľ čo juhokórejský KOSPI sa prepadol o 4,58 % na 6 296,38 bodu a japonský Nikkei 225 klesol o 0,93 % na 65 683,26 bodu. Obavy z návratnosti investícií do AI a reakcie na výsledky amerických výrobcov pamäťových čipov vyvolali výrazné výpredaje akcií spoločností SK Hynix, Samsung, Kioxia a Tokyo Electron.
- SanDisk oslabil približne o 5 %, hoci vykázal tržby za štvrtý fiškálny štvrťrok vo výške 8,97 miliardy USD a upravený zisk na akciu 39,25 USD. Investorov sklamal výhľad tržieb na budúci štvrťrok vo výške 10,3–10,8 miliardy USD, najmä po predchádzajúcom výraznom raste akcií. Western Digital stratil približne 10,8 %, napriek tomu, že vykázal tržby 3,75 miliardy USD, medziročne vyššie o 44 %, a zisk na akciu 3,56 USD. Vysoké očakávania spojené s AI a ešte silnejšie výsledky spoločnosti Seagate znamenali, že samotné prekonanie konsenzu trhu nestačilo.
- Akcie spoločnosti Albemarle vzrástli približne o 8 % vďaka výraznému zlepšeniu hospodárskych výsledkov podporenému vyššími cenami komodít. Moderna naopak vymazala úvodné zisky napriek schváleniu svojej vakcíny proti chrípke zo strany FDA.
- Údaje z amerického trhu práce boli zmiešané. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol 199-tisíc oproti očakávaným 205-tisíc a revidovaným 198-tisíc z predchádzajúceho týždňa. Pokračujúce žiadosti vzrástli na 1,801 milióna, nad konsenzom 1,789 milióna. Dáta naznačujú, že počet nových prepúšťaní zostáva nízky, pracovníci, ktorí prídu o zamestnanie, však hľadajú novú prácu dlhšie.
- Produktivita práce mimo poľnohospodárstva vzrástla v druhom štvrťroku anualizovane o 1,4 %, výrazne nad očakávanými 0,6 %, zatiaľ čo jednotkové náklady práce vzrástli len o 1,3 % oproti očakávaným 2,1 %, čo predstavuje relatívne priaznivý signál z pohľadu inflačných tlakov. Veľkoobchodné zásoby v júni vzrástli medzimesačne o 0,2 %, avšak veľkoobchodné tržby klesli o 3,0 % po revidovanom raste o 3,5 % v máji, čo poukazuje na výrazné spomalenie dopytu. Európske makrodáta naopak sklamali, keď maloobchodné tržby v eurozóne výrazne zaostali za očakávaniami a poukázali na slabší spotrebiteľský dopyt v regióne.
- Americký dolár posilnil, pričom index DXY vzrástol približne o 0,3 % na 99,97 bodu. Výnos dvojročných amerických štátnych dlhopisov sa zvýšil na približne 4,25 %, zatiaľ čo výnos desaťročných dlhopisov vzrástol na 4,66–4,67 %, keďže rast cien ropy a jastrabie prehodnotenie očakávaní menovej politiky Fedu prevážili priaznivejšie údaje o mzdových nákladoch.
- Zlato sa obchodovalo v blízkosti 4 300 USD za uncu a oslabilo približne o 0,1 %, zatiaľ čo striebro stratilo okolo 1,1 % na 61,6 USD, keď citlivejšie reagovalo na silnejší dolár a vyššie výnosy dlhopisov. Bitcoin sa obchodoval okolo 64 700 USD so ziskom približne 0,6 % za posledných 24 hodín, zatiaľ čo Ethereum posilnilo približne o 2,3 % na 1 910 USD, čím výrazne prekonalo výkonnosť Bitcoinu.
- Najnovšie kompletné údaje k 5. augustu ukázali čistý prílev 244,4 milióna USD do amerických spotových ETF na bitcoin, z čoho 196,8 milióna USD smerovalo do fondu IBIT spoločnosti BlackRock. Spotové ETF na ethereum zaznamenali prílev 60,8 milióna USD, pričom fond ETHA prilákal 50,3 milióna USD.
- Podľa portálu The Information spoločnosť Nvidia testuje tri varianty grafického procesora Rubin Ultra a pripravuje rozhodnutie týkajúce sa nedostatku pokročilých pamäťových čipov. Akcie spoločnosti počas dňa oslabili o necelých 0,2 %.
- Podľa údajov EIA vzrástli zásoby zemného plynu v USA o 33 miliárd kubických stôp (bcf), pričom trh očakával nárast o 30 bcf a predchádzajúci týždeň predstavoval prírastok 28 bcf. Medziročne boli zásoby nižšie o 12 bcf. Celkový objem zásob však zostáva o 195 bcf nad päťročným priemerom 2 922 bcf a stále sa pohybuje v historickom pásme posledných piatich rokov. Slabnúci dopyt po chladení a rastúca ponuka z Permskej panvy naznačujú zhoršujúce sa fundamenty trhu smerom ku koncu leta. Na druhej strane môže nasledujúcich päť dní priniesť posledný výrazný sezónny nárast domáceho dopytu po plyne vďaka pretrvávajúcim vysokým teplotám.
Technická analýza: US30 (D1)
Futures na Dow Jones (US30) dnes strácajú takmer 800 bodov po tom, čo sa počas stredajšej seansy priblížili k hranici 55 000 bodov a vytvorili nové historické maximum. Napriek dnešnej korekcii zostáva celkový sentiment voči americkým akciám pozitívny a intradenná volatilita je naďalej relatívne nízka.
Zdroj: xStation5
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