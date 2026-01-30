Akcie Robert Half vyskočili o viac než 24 % po silných kvartálnych výsledkoch

-
Akcie Robert Half vzrástli o viac než 24 % po prekonaní očakávaní za Q4 2025.
-
Upravený zisk dosiahol 0,32 USD na akciu, tržby boli mierne vyššie než odhady.
-
Výhľad na Q1 2026 naznačuje pokračovanie pozitívneho trendu.
-
Investori vidia možnú stabilizáciu sektora náboru a dočasného zamestnávania.
-
Akcie Robert Half vzrástli o viac než 24 % po prekonaní očakávaní za Q4 2025.
-
Upravený zisk dosiahol 0,32 USD na akciu, tržby boli mierne vyššie než odhady.
-
Výhľad na Q1 2026 naznačuje pokračovanie pozitívneho trendu.
-
Investori vidia možnú stabilizáciu sektora náboru a dočasného zamestnávania.
Akcie spoločnosti Robert Half Inc. (NYSE: RHI) dnes výrazne posilnili – zaznamenali nárast o viac než 24 % po tom, čo firma zverejnila štvrtý kvartálny zisk nad očakávaniami analytikov. Ide o jeden z najvýraznejších denných pohybov akcií spoločnosti, čo signalizuje návrat dôvery investorov.
Zdroj: xStation5
Prekonanie odhadov v zisku aj tržbách
Robert Half dosiahol upravený zisk 0,32 USD na akciu, pričom trhové očakávania boli nižšie (okolo 0,30 USD). Tržby dosiahli približne 1,302 miliardy USD, teda mierne nad predpokladmi. Aj keď príjmy nedosiahli historické maximá, investori pozitívne hodnotili náznaky zotavenia najmä v oblasti dočasného zamestnávania a firemných služieb.
Pozitívny výhľad a reakcia trhu
CEO M. Keith Waddell uviedol, že rast tržieb pokračoval aj v januári 2026, čo podporilo optimizmus. Spoločnosť zároveň zverejnila pozitívne odhady pre prvý kvartál, ktoré boli interpretované ako signál pokračujúcej obnovy dopytu po personálnych službách.
Návrat stability v sektore
Výrazné zhodnotenie akcií dnes signalizuje, že trh začína veriť v stabilizáciu trhu práce a oživenie dopytu po špecializovaných pracovných silách po období ekonomickej neistoty.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Paradox Oraclu: Obrovské investície a paradox rastúceho dlhu
🎥 Streamy XTB tento týždeň
Eldorado Gold kupuje Foran za 2,8 miliardy USD
US Open: Amerika rastie, drahé kovy klesajú!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.