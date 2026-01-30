Akcie SanDisk prudko rastú vďaka silnému dopytu po riešeniach pre umelú inteligenciu

-
Akcie SanDisk výrazne vzrástli po silných výsledkoch za Q2 2026.
-
Rast podporuje vysoký dopyt po pamäťových riešeniach pre AI a dátové centrá.
-
Výhľad na ďalší štvrťrok je výrazne nad očakávaniami trhu.
-
Dlhodobé zmluvy a napätý trh pamätí podporujú ziskovosť spoločnosti.
-
Akcie spoločnosti SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) výrazne posilnili po zverejnení silných hospodárskych výsledkov za druhý fiškálny štvrťrok 2026 a optimistického výhľadu na nasledujúce obdobie. Investori ocenili najmä informácie o rastúcom dopyte po pamäťových riešeniach využívaných v oblasti umelej inteligencie.
Výsledky výrazne nad odhadmi analytikov
Spoločnosť vykázala tržby približne 3,03 miliardy USD a upravený zisk na akciu (EPS) 6,20 USD, čím výrazne prekonala očakávania trhu. Výhľad na tretí fiškálny štvrťrok počíta s tržbami 4,4 až 4,8 miliardy USD a ziskom na akciu v rozpätí 12 až 14 USD, čo naznačuje pokračovanie silného rastu. Zdroj: xStation5
AI a dátové centrá ako kľúčový impulz
Hlavným motorom rastu je prudko rastúci dopyt po NAND flash pamätiach a SSD úložiskách, ktoré sú nevyhnutné pre AI aplikácie a cloudové dátové centrá. Rozmach generatívnej umelej inteligencie zvyšuje potrebu výkonných a kapacitných pamäťových riešení.
Rast marží a strategické zabezpečenie dodávok
Napätá situácia na trhu pamäťových čipov podporila rast cien a ziskových marží. Akcie SanDisku sa po zverejnení výsledkov dostali na nové cenové maximá. Spoločnosť zároveň predĺžila strategickú spoluprácu s firmou Kioxia, čím si zabezpečila stabilné dodávky čipov až do roku 2034.
