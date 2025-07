Akcie SoFi vyskočili na nové historické maximum po zvýšení výhľadu pre rok 2025 a rekordnom raste členov

Spoločnosť SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) zaznamenala po výsledkoch za druhý kvartál nárast akcií o zhruba 17 %, po zvýšení prognózy pre rok 2025 a v súvislosti s výnimočným rastom počtu členov a produktov.

Výsledky za Q2 a hlavné hnacie motory

SoFi vykázala tržby za Q2 vo výške 858 mil. USD, medziročný rast o 44 %, čím výrazne prekonala očakávania na úrovni ~804 mil. USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 0,08 USD, čo predstavuje prekročenie konsenzu o približne 33 % (očakávalo sa 0,06 USD). Čistý zisk firmy činil 97 mil. USD a poukazuje na vysokú efektivitu prevádzky.

Spoločnosť získala 850 000 nových členov v danom kvartáli, čo je medziročný nárast 34 %, celkový počet členov presahuje 11,7 mil.. Pridaných bolo 1,26 milióna nových produktov, celkové množstvo produktov je 17,1 milióna, opäť nárast o 34 %. Väčšina nových produktov pochádza z údajov o finančných službách a potvrdzuje efektívny cross‑sell prístup.

Revidovaný výhľad pre rok 2025

Na základe silného Q2 SoFi zvýšila očakávanie upraveného čistého výnosu pre rok 2025 na približne 3,38 miliardy USD, čo predstavuje zvýšenie o asi 65 mil. USD v porovnaní s predchádzajúcim horným limitom. Upravený EBITDA sa očakáva na úrovni 960 mil. USD (marža cca 28–29 %), a GAAP čistý zisk dosiahne približne 370 mil. USD, čo je nad predchádzajúce očakávania v rozmedzí 320–330 mil. USD. Spoločnosť očakáva prírastok minimálne 3 miliónov nových členov, čo predstavuje 30 % rast oproti 2024.

Inovácia a expanzia

Volume pôžičiek dosiahlo rekordných 8,8 miliardy USD, s osobnými pôžičkami (7 mld., +66 %) a hypotékami (+92 %), zatiaľ čo študentské pôžičky vzrástli o 35 %. Príjmy z poplatkov sa zvýšili o 72 %, čistý úrokový výnos o 26 %, pričom čisté neúrokové príjmy aj výnosy z platformového segmentu tiež výrazne rástli. Segment technologických služieb dosiahol výnos 110 mil. USD, čo je medziročný nárast o 15 %. CEO Anthony Noto zdôraznil úplnosť SoFi ako digitálnej finančnej platformy a ohlásil plánované obnovenie obchodovania s kryptomenami a medzinárodných platieb cez Bitcoin, ako budúce kľúčové rastové prvky.

Trhový sentiment a výhľad

Po výsledkoch Q2 akcie SoFi vzrástli o viac než 17 %, čo zaradilo spoločnosť medzi najúspešnejšie fintechy roku 2025. CEO’s výrok „this is the worst we’ll ever be“ vyjadruje dôveru v ďalší rast. Analytici upozorňujú na vysoké ocenenie akcií (~50× forward earnings) a sledujú výsledky Q3 ako test udržateľnosti momenta.

