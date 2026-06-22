Akcie SpaceX pod tlakom kvôli dlhu

Akcie spoločnosti SpaceX sa v pondelok dostali pod tlak po oznámení novej emisie dlhopisov. Akcie počas dnešnej seansy strácajú viac ako 7 %. Emisia nezabezpečených seniorných dlhopisov v objeme 20 miliárd USD má slúžiť okrem iného na splatenie preklenovacieho financovania a na „všeobecné účely“.
Spoločnosť zároveň uviedla, že k 19. júnu držala približne 100 miliárd USD v hotovosti a peňažných ekvivalentoch. Za zmienku stojí, že ukazovateľ bežnej likvidity (current ratio) dosahuje hodnotu 1,2, čo je pod trhovým priemerom, avšak nad priemerom vesmírneho sektora.
Predajný tlak ďalej zosilnel po zverejnení reportu jednej z amerických investičných bánk.
Analytici KeyBanc uviedli, že po silnej rally po IPO súčasné ocenenie už z veľkej časti odráža dlhodobý rastový potenciál spoločnosti. Podľa KeyBanc zostáva SpaceX dominantným hráčom v oblasti orbitálnych štartov a satelitných služieb, avšak aktuálne ocenenie už plne zohľadňuje pomer rizika a výnosu.
Hlavným faktorom neistoty podľa väčšiny analytikov zostáva tempo vývoja rakety Starship, ktorá je kľúčová pre ďalšie rozširovanie siete Starlink, znižovanie nákladov na štarty a budúce infraštruktúrne projekty. V súvislosti s programom Starship budú rozhodujúce výsledky 13. letu, ktorý je naplánovaný na 29. júna.
SPXC.US (D1)
Napriek krátkej obchodnej histórii spoločnosti graf aktuálne ukazuje konsolidačné pásmo medzi 225 a 135 USD. Na základe Fibonacciho retracementov sa súčasná cena nachádza približne v strednej časti tohto pásma. Vzhľadom na prevahu predajného momenta a vyberanie ziskov zo strany špekulantov možno za základný scenár považovať pohyb smerom k oblasti medzi úrovňami 78,6 % a 100 % Fibonacciho retracementu ako cieľ korekcie, odkiaľ by mohol nasledovať pokus o ďalší rast. Zdroj: xStation5
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