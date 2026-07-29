Denné zhrnutie - Trh začína pochybovať o zvýšení sadzieb po Warshovi, no Trump ničí odraz

🏛️ Makroekonómia a centrálne banky
- Federálny rezervný systém rozhodol o ponechaní úrokových sadzieb v USA bez zmeny v pásme 3,5 % až 3,75 %, čo bolo v súlade s očakávaniami väčšiny trhu, hoci časť investorov stavila na prekvapivé zvýšenie.
- Rozhodnutie nebolo jednomyseľné, keďže až traja z dvanástich členov výboru (Logan, Hammack a Kashkari) hlasovali za zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov, čo naznačuje silné obavy z návratu inflačných tlakov.
- Šéf Fed Warsh spočiatku prezentoval jastrabiu rétoriku, vyhýbal sa sľubom a zároveň zdôrazňoval odolnosť americkej ekonomiky a odhodlanie priviesť infláciu k cieľu s využitím širšieho spektra dát než len ukazovateľa PCE.
- Počas Q&A bol Warsh vnímaný ako holubičí, keďže naznačil, že Fed sa neponáhľa s úpravou menovej politiky.
- Trh v súčasnosti oceňuje ďalšie možné zvýšenie sadzieb v USA najskôr v októbri, čím mení predchádzajúce očakávania zo septembra.
- V reakcii na zmenu postoja Warsha indexy v USA obmedzili straty a EURUSD testoval úroveň 1,15.
- Zverejnené údaje o jadrovej inflácii v Austrálii sa ukázali byť nižšie, než predpokladali trhové výhlady, čo spôsobilo okamžité oslabenie tamojšej meny. Investori prudko znížili svoje očakávania ohľadom ďalšieho zvyšovania sadzieb australskou centrálnou bankou v tomto roku, v dôsledku čoho menový pár AUDUSD zaznamenal výrazný pokles o 0,3 %.
- Tempo rastu miezd v eurozóne má do začiatku roka 2027 zrýchliť, avšak výhlady naznačujú, že tieto ukazovatele zostanú výrazne pod historickými maximami. Táto situácia vytvára mierny tlak na Európsku centrálnu banku, ktorá musí balansovať medzi podporou hospodárskeho rastu a kontrolou dynamiky mzdového vývoja.
- Prezident Donald Trump ohlásil rozhodný odvetný úder voči Iránu v reakcii na nedávny útok na americkú vojenskú základňu v Jordánsku, čo drasticky zvýšilo geopolitické napätie na Blízkom východe. Hoci Trump poznamenal, že Teherán žiada o zastavenie útokov, jeho tvrdý postoj vzďaľuje perspektívu obnovenia mierových rokovaní a trvalo ohrozuje bezpečnosť prepravy ropy cez Hormuzský prieliv.
📈 Burza a spoločnosti
- Hlavné indexy na Wall Street dokázali zmazať časť predchádzajúcich, viac ako jednopercentných strát po oznámení rozhodnutia Fedu, ktoré prinieslo úľavu investorom obávajúcim sa jastrabieho prekvapenia.
- Pozornosť trhov sa teraz presúva na zverejnenie finančných výsledkov technologických gigantov, ako sú Microsoft a Meta, ktoré prevernia trpezlivosť investorov v otázke obrovských kapitálových výdavkov na rozvoj umelej inteligencie.
- Predpokladá sa, že reakcia na tieto výsledky definuje náladu voči technologickému sektoru na zvyšok leta, najmä tvárou v tvár obavám o reálnu monetizáciu technológie AI. K rastu došlo napriek počiatočným poklesom vyvolaným obavami z eskalácie napätia v Perzskom zálive.
- Sektor polovodičov sa ocitol pod silným predajným tlakom a index SOX zaznamenal piatu klesajúcu reláciu za sebou pod vplyvom výpredaja akcií takých gigantov, ako sú Micron a Nvidia. Situáciu zhoršil dramatický krach na burze v Soule, kde index Kospi sa prepadol o 6 %, čím spustil automatické obchodné istice a mesačnú stratu prehĺbil na rekordných viac ako 30 %.
- Impulzom k panike boli výsledky koncernu SK Hynix, ktorý napriek šesťnásobnému rastu ziskov ohlásil rekordné kapitálové výdavky vo výške 31 miliárd dolárov, čo prehĺbilo obavy z prekapacity výrobných kapacít AI. Navyše spoločnosť KLA zaznamenala pokles po tom, čo Morgan Stanley označil jej najnovšie výsledky za málo inšpiratívne.
- Akcie luxusného módneho domu Hermes sa prepadli o 11 % po tom, čo spoločnosť vykázala sklamaním výsledky predaja, čo vzbudzuje vážne obavy o kondíciu čínskeho trhu luxusného tovaru. Slabosť sektora potvrdzujú aj predchádzajúce výsledky skupiny LVMH, ktorej dynamika príjmov utrpela v dôsledku napätia na Blízkom východe odrádzajúceho bohatých turistov od nakupovania.
- Na európskych parkettoch vynikali spoločnosti Electrolux, Alten a Hexagon, ktoré po zverejnení solídnych finančných výsledkov zaznamenali dvojciferné rastu kurzov akcií.
- Kurz Ferrari sa podarilo úplne vymazať denné straty vďaka senzačným správam Financial Times o sľubných výsledkoch predaja modelu Luce. Táto správa obnovila dôveru investorov v odolnosť dopytu po luxusných autách talianskej značky.
- Automobilový koncern Ford zvýšil svoje výhlady ziskov na tento rok už po druhý raz, podporovaný pretrvávajúcim dopytom spotrebiteľov po vysokomaržových vozidlách typu SUV. Táto správa vyvolala pozitívnu reakciu investorov a viedla k rastu kurzu akcií spoločnosti.
- Akcie koncernu Procter & Gamble zaznamenali pokles po predstavení konzervatívnych ročných výhľadov a slabších než očakávaných údajov o organickom predaji, čo odráža uťahovanie opaskov spotrebiteľmi. Pod tlakom sa ocitol aj priemyselný gigant Caterpillar po znížení odporúčania analytikmi Baird, ktorí varujú pred spomalením investícií do výstavby dátových centier podporujúcich umelú inteligenciu.
- Varšavský burzový trh si udržal silný rastový trend a hlavným motorom indexu GPW boli skvelé finančné výsledky zverejnené mBank. Investori v Poľsku, rovnako ako na globálnych trhoch, zadržiavali dych pred kľúčovým oznámením rozhodnutia amerického Federálneho rezervného systému.
- K hodine 21:30 sa index S&P 500 nachádza pri úrovni 7 390 a stráca 1 %, index Nasdaq 100 sa nachádza pri úrovni 27 600 a stráca 1,3 %, pričom za celý týždeň stráca 1,83 %, a Dow Jones sa nachádza pri úrovni 51 830 a stráca 2 %.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy zaznamenali prudký rast a odroda WTI zdražela o viac ako 7 %, čím dosiahla úroveň okolo 85 dolárov za barel po razantných vyhláseniach Donalda Trumpa týkajúcich sa potenciálneho úderu na Irán.
- Ďalším palivom rastu cien na ropnom trhu bola správa poukazujúca na mohutný a neočakávaný pokles zásob suroviny v USA. Táto kumulácia geopolitických a fundamentálnych faktorov viedla k náhlemu návratu cien ropy Brent nad kľúčovú hranicu 90 dolárov za barel (septembrový kontrakt). Palivové trhy prudko zareagovali na tieto signály, najmä po predchádzajúcom zablokovaní kľúčových obchodných trás.
- Kurz zlata zaznamenal značnú volatilitu, keď najskôr testoval podporu na 4 000 dolároch za uncu tesne pred zasadnutím americkej centrálnej banky. Po holubičom vyznení Warsha zlato získava okolo 1 %.
- Na trhoch poľnohospodárskych komodít došlo k vlne silného výpredaja, ktorá najtvrdšie zasiahla termínové kontrakty na kávu a kakao. Pokles cien týchto surovín tvorí výrazný kontrast oproti dynamicky rastúcim cenám energetických surovín a drahých kovov.
- Kurz zemného plynu v USA zaznamenal odraz pred vypršaním augustových termínových kontraktov.
- K hodine 21:30 sa zlato nachádza pri úrovni 4 060 a získava 1,39 %, ropa WTI sa nachádza pri úrovni 84,64 a získava 7,07 %, ropa Brent sa nachádza pri úrovni 88,00 (októbrový kontrakt) a získava 7,58 % a striebro (XAG) sa nachádza pri úrovni 58,36 a získava 2,25 %.
💵 Meny
- Index amerického dolára oslabil o 0,4 % po rozhodnutí Federálneho rezervného systému o ponechaní úrokových sadzieb bez zmeny, čo priviedlo kurz páru EURUSD do blízkosti úrovne 1,1450 počas tlačovej konferencie Kevina Warsha. Analytici sa však domnievajú, že súčasná slabosť americkej meny môže mať krátkodobý charakter z dôvodu pretrvávajúcich geopolitických rizík, ktoré tradične podporujú dopyt po bezpečnom dolári.
🪙 Kryptomeny
- Trh kryptomien vykazuje relatívne nízku volatilitu po rozhodnutí Federálneho rezervného systému a kurzy Bitcoinu a Etherea sa pohybujú v úzkych pásmach kolísania bez výrazného smerovania.
- K hodine 21:30 sa Bitcoin nachádza pri úrovni 63 842 a získava 0,07 %. Ethereum sa nachádza pri úrovni 1 899 a stráca 1,02 %. SOL sa nachádza pri úrovni 73,29 a stráca 0,77 %.
Menej jastrabie slová a holubičie vyhýbanie sa odpovediam. EURUSD počas otázok a odpovedí Kevina Warsha na úrovni 1,1450
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