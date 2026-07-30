EÚ chce obmedziť závislosť od USA a Ázie. Postaví až sedem AI gigatovární 🤖

Európska únia vyzvala spoločnosti a investorov, aby predložili návrhy na výstavbu až siedmich veľkých dátových centier pre umelú inteligenciu. Projekty označované ako AI Gigafactories majú získať približne 10 miliárd EUR z verejných zdrojov Európskej únie a členských štátov, zatiaľ čo súkromný kapitál by mal dodať približne dvojnásobnú sumu.
Celkový objem investícií by sa tak mohol priblížiť až k 30 miliardám EUR. Cieľom je vybudovať dostatočne výkonnú európsku infraštruktúru na trénovanie a prevádzku pokročilých modelov umelej inteligencie a zároveň znížiť závislosť regiónu od technológií dovážaných zo Spojených štátov a Ázie.
Časť financovania zatiaľ nie je istá
Z avizovaných 10 miliárd EUR verejnej podpory sú v súčasnosti reálne k dispozícii iba približne 2 miliardy EUR. Zvyšné prostriedky musia byť schválené v budúcom viacročnom rozpočte Európskej únie.
Práve nejasnosti týkajúce sa financovania v minulosti vyvolávali medzi potenciálnymi záujemcami frustráciu. Európska komisia už v roku 2025 oznámila, že chce na dátové centrá mobilizovať približne 20 miliárd EUR, vtedy však nespresnila, aká časť má pochádzať z verejných rozpočtov a koľko majú dodať súkromní investori.
Nový plán teraz štruktúru financovania čiastočne spresňuje. Realizácia však bude naďalej závisieť od politického schválenia ďalších prostriedkov.
Vzniknúť majú dva typy AI centier
Európska komisia rozdelila pripravované projekty do dvoch kategórií. Prvú skupinu majú tvoriť až štyri dátové centrá s minimálne 75 000 AI čipmi, pričom každý projekt môže získať verejnú podporu až 500 miliónov EUR.
Druhá skupina má zahŕňať až tri väčšie lokality vybavené najmenej 100 000 AI čipmi. Tieto projekty môžu získať približne dvojnásobnú verejnú podporu.
Výstavba by sa mala začať v prvých troch mesiacoch roka 2027. Projekty majú vznikať v dvoch etapách, pretože ich ďalšie rozširovanie bude závisieť od financovania, ktoré zatiaľ nie je definitívne schválené.
Európa sa snaží dobehnúť Spojené štáty
Ambície Európskej únie sú významné, v porovnaní s ostatnými regiónmi však stále pôsobia relatívne skromne. Len v Spojených štátoch prekročili výdavky na výstavbu dátových centier v apríli 50 miliárd USD.
Americké technologické spoločnosti, investičné fondy aj prevádzkovatelia energetickej infraštruktúry v posledných rokoch výrazne zvyšujú kapitálové výdavky na AI servery, výpočtové čipy, elektrinu a chladenie. Podobný investičný boom prebieha aj v Ázii a niektorých častiach Blízkeho východu.
Európa preto čelí riziku, že pri vývoji najpokročilejších AI modelov zostane naďalej závislá od zahraničných cloudových platforiem, čipov a dátových centier.
Nové gigatovárne majú tento rozdiel aspoň čiastočne zmenšiť a ponúknuť domácim startupom, výskumným inštitúciám a veľkým podnikom prístup k výkonnej infraštruktúre.
Európske projekty budú ďalej závislé od amerických čipov
Časť zákaziek a služieb môže byť vyhradená európskym firmám, aby plán podporil miestne technologické startupy a rýchlo rastúce spoločnosti. V oblasti samotných AI procesorov však Európa zatiaľ nemá dostatočnú výrobnú kapacitu.
Európska komisia preto uzavrela memorandá s výrobcami AMD, Nvidia a Qualcomm, ktorí majú európskym konzorciám zabezpečiť prístup k potrebnému hardvéru.
Tento krok ukazuje, že úplná technologická sebestačnosť zatiaľ nie je realistická. Európa sa môže pokúsiť získať väčšiu kontrolu nad dátovými centrami, prevádzkou a dátami, pri dodávkach najpokročilejších čipov však zostane naďalej závislá najmä od amerických firiem.
Ktoré spoločnosti môžu z plánov profitovať
Rozvoj európskych AI dátových centier môže vytvoriť príležitosti pre celý dodávateľský reťazec. Medzi najviditeľnejších potenciálnych príjemcov patria výrobcovia procesorov Nvidia (NVDA), AMD (AMD) a Qualcomm (QCOM), ktorí môžu získať nové objednávky na výpočtový hardvér.
Rast investícií môže podporiť aj dodávateľov elektrickej a chladiacej infraštruktúry, napríklad Siemens Energy (ENR.DE). Dátové centrá s desiatkami tisíc AI čipov vyžadujú rozsiahle napájacie systémy, transformátory, záložné zdroje, chladenie aj sieťové vybavenie.
Príležitosti sa môžu otvoriť aj európskym telekomunikačným operátorom, stavebným spoločnostiam a energetickým firmám schopným uzatvárať dlhodobé zmluvy na dodávky elektriny.
Skutočný prínos pre jednotlivé spoločnosti však bude závisieť od toho, kto získa konkrétne verejné zákazky a ako rýchlo sa podarí projekty financovať.
Čo vývoj znamená pre investorov
Plán potvrdzuje, že umelá inteligencia zostáva jednou z hlavných investičných priorít Európskej únie. Pre výrobcov čipov a dodávateľov dátových centier môže znamenať ďalší dlhodobý dopyt, najmä ak sa podarí verejné prostriedky skutočne doplniť súkromným kapitálom.
Rizikom zostáva pomalé schvaľovanie rozpočtu, oneskorenie výstavby, dostupnosť elektriny a obmedzená kapacita európskych prenosových sietí. Vysoká spotreba nových centier môže navyše zvýšiť tlak na ceny energií a vyvolať odpor v regiónoch, kde už teraz chýba voľná kapacita.
Pre investorov preto bude dôležité sledovať nielen oznámený objem verejnej podpory, ale najmä konkrétnych víťazov výberových konaní, štruktúru financovania a skutočný harmonogram výstavby.
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