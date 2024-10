Akcie Tesly padajú o 3,5 %

Americká spoločnosť včera reportovala, koľko áut vyrobila a dodala za minulý štvrťrok. Tesla vyrobila 469 796 áut, dodala ich 462 890. V oblasti dodávok boli však očakávania ešte o niečo vyššie, podľa jednotlivých zdrojov sa čakalo 463 310 až 463 897 kusov.

Pred rokom ale firma v rovnakom období dodala 435 059 áut a vyrobila 430 488, medziročne ide teda o nárast a nárast je to aj v medzikvartálnom vyjadrení, keďže druhý štvrťrok firma vyrobila 410 831 a dodala 443 956 kusov áut. Vyzerá to teda tak, že produkcia aj dodávky sa postupne odrážajú od dna, avšak stále stále nedosahujú 2 milióny vyrobených vozidiel ročne, o ktorých hovorila Tesla už pred niekoľkými rokmi. Firme poslednú dobu nepomáha slabší spotrebiteľ, vyššie úrokové sadzby (mnoho áut je financovaných cez lízingy) či silnejúca konkurencia z Číny, z ktorej je hlavným rivalom BYD. Svoje elektrické modely už má ale aj mnoho klasických automobiliek, v USA napríklad Ford, ktorému rástli predaje EV áut o 12 % či General Motors, ktorému rástli predaje o 60 %. Tesla chce tento rok prekonať počet dodaných áut v porovnaní s minulým rokom, kedy ich predala 1,81 milióna. Na to, aby sa jej to podarilo, však musí v aktuálnom štvrťroku predať 515 000 áut čo je výrazne viac, ako odhady na úrovni 485 000 kusov. Investori budú teda určite pozorne sledovať všetky informácie spojené s Teslou, teda aj na robotaxi event, ktorý má byť o týždeň a aj na najbližšie hospodárske výsledky, ktoré budú zverejnené o 3 týždne aby dokázali vyhodnotiť progres firmy v kľúčových oblastiach. Investori tiež čakajú aj na viac informácií o lacnejšom modeli za 25 000 USD.