Burzy riskovali s $TRUMP coinom – rýchly zisk pre pár, straty pre státisíce

V kryptosvete nie je nič rýchlejšie ako vlna šialenstva – a presne to sa stalo pri meme coine $TRUMP, ktorý vznikol tri dni pred januárovou inauguráciou Donalda Trumpa. Zatiaľ čo kryptoburzy zvyčajne prechádzajú dôkladným schvaľovacím procesom nových tokenov, v prípade $TRUMP sa väčšina rozhodla do niekoľkých desiatok hodín, čo vyvolalo pochybnosti o skutočnom dôraze na ochranu investorov.

Podľa analýzy agentúry Reuters osem z desiatich najväčších svetových búrz uviedlo coin na trh do 48 hodín od spustenia, pričom priemerne zavádzajú iné veľké meme coiny až po 129 dňoch. Coinbase, ktorá často vystupuje ako konzervatívny hráč, pridala $TRUMP do plánovaného zoznamu už deň po spustení a zalistovala ho o tri dni neskôr – bezprecedentná rýchlosť.

Rýchlosť na úkor opatrnosti

Hlavným problémom bol mimoriadne vysoký podiel coinov v rukách Trumpovej rodiny a partnerov – až 80 %. Za normálnych okolností ide o červenú vlajku kvôli riziku tzv. „pump and dump“ schém, kde zakladatelia vyvolajú záujem, predajú draho a nechajú malých investorov so stratami. A presne to sa stalo – z maxima 75,35 USD coin spadol pod 10 USD za dva týždne.

Zatiaľ čo 45 vybraných peňaženiek zarobilo 1,2 miliardy USD, viac než 700-tisíc investorov prišlo spolu o 4,3 miliardy USD.

Politika, alebo produkt?

Mnohé burzy – vrátane Bitget, OKX a MEXC – priznali, že kvôli obrovskej dopytu a Trumpovej verejnej podpore tokenu prehliadli rizikové faktory. Coinbase aj ostatní tvrdia, že „neobišli“ žiadny krok v procese, no výsledok vyvoláva otázky o ich skutočnej zodpovednosti voči drobným investorom.

Zároveň sa pod tlakom ocitla aj regulácia. Po nástupe Trumpa do druhého prezidentského obdobia došlo k pozastaveniu niektorých konaní SEC voči kryptofirmám a nový prístup regulátorov označil meme coiny za „ne-cenné papiere“, čím sa otvoril priestor na masové zalistovanie týchto vysoko špekulatívnych aktív.

Graf COIN.US (D1)

Akcie spoločnosti Coinbase (COIN.US) zažívajú mimoriadne silný rastový trend, keď sa aktuálne obchodujú na úrovni 379,27 USD, teda blízko lokálneho maxima. Od mája akcie prudko posilnili a ich cena sa momentálne nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 a SMA 100, čo jednoznačne potvrdzuje býčiu trhovú štruktúru.

RSI dosahuje hodnotu 73,7, čo naznačuje vstup do prekúpenej zóny – táto situácia býva často spojená s vysokou pravdepodobnosťou krátkodobej korekcie alebo konsolidácie.

MACD zostáva v rastovej fáze s výrazne pozitívnymi hodnotami a potvrdzuje silné momentové impulzy na strane kupujúcich.

Zdroj: xStation5

