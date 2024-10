Akcie Trump Media prudko vzrástli – Donald Trump získava takmer 400 miliónov dolárov navyše

Akcie spoločnosti Trump Media & Technology Group (DJT), materskej spoločnosti bývalého prezidenta Donalda Trumpa a prevádzkovateľa platformy Truth Social, vzrástli o viac ako 17 %, čím Trumpovo čisté jmění nabylo takmer 400 miliónov dolárov. Napriek tomuto rastu akcie stále obchodujú výrazne pod svojím historickým vrcholom.

Spoločnosť Trump Media, ktorú vlastní približne 60 % Trump, zažil druhý deň rastu. Pozitívny vývoj akcií prišiel po účasti miliardára Elona Muska na Trumpovom zhromaždení v Butleri, Pensylvánia. Tento zhromaždenie bolo významné, pretože Trump prežil pokus o atentát práve tu v júli. Akcie DJT teraz dosahujú cenu 21 dolárov za akciu, čo je takmer 90 % vyššie ako ich minimálna hodnota 11,75 dolárov z konca septembra.

Spoločnosť však čelí výzvam. Andrew Northwall, prevádzkový riaditeľ, rezignoval na svoju pozíciu v septembri, čo vyvolalo špekulácie o vnútorných problémoch a zlej správe. Trump Media vykazuje straty a zisky, pričom v dvoch posledných štvrťrokoch zaznamenala čisté straty pres 340 miliónov dolárov na príjmoch pod 2 miliónmi dolárov.

Napriek tomu Trump Media stále obchoduje ako "meme stock", čo znamená, že jej cena je ovplyvňovaná hlavne sociálnymi médiami a emóciami investorov, nie základnými ekonomickými ukazovateľmi. Niektorí analytici však vidia v aktuálnom poklese akcií vynikajúcu investičnú príležitosť, pretože spoločnosť má stále trhovú kapitalizáciu pres 4 miliardy dolárov.

Matthew Tuttle, CEO spoločnosti Tuttle Capital Management, varuje, že investícia do Trump Media je riziková. "Je to veľká stávka pre dlhodobých investorov," povedal. Upozorňuje, že budúcnosť spoločnosti bude závisieť od výsledkov volieb, kde Trump usiluje o znovuzvolenie. Ak Trump vyhrá, môže to znamenať stabilizáciu a rast akcií. Ak prehrá, existuje riziko, že spoločnosť nebude schopná udržať svoj prevádzkový chod.

Okrem toho, Trump Media čelí súdnym sporom a vnútorným obvineniam z nesprávneho riadenia, čo ďalej zvyšuje neistotu medzi investormi. Hoci Trump oznámil, že svoj podiel v spoločnosti neprepredá, je jasné, že budúcnosť Trump Media je úzko spätá s jeho politickým úspechom.