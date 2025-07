Aktualizácia: Trump nepotvrdil plán na odvolanie Powella 🔴📌

Bývalý prezident Donald Trump opäť kritizoval šéfa Fedu Jeroma Powella, označil ho za „pomalého“ a „tupca,“ no zároveň spresnil, že aktuálne jeho odvolanie neplánuje. Trump zdôraznil, že „rada Fedu si neplní svoju úlohu“ a že USA „by mali vďaka nižším úrokom šetriť bilión dolárov ročne.“ Dodal však, že odvolanie Powella by prichádzalo do úvahy len v prípade dôkazov o podvode. Zmienil tiež, že „to nie je ťažká práca“ a ako možného nástupcu spomenul ekonóma Kevina Hassetta.

Tento postoj predstavuje mierne zmiernenie predchádzajúcej rétoriky. Ešte dnes ráno The New York Times informoval, že Trump mal pripravené právne dokumenty na Powellovo odvolanie pre údajnú „hrubú nekompetentnosť.“ Aj keď nič nebolo oficiálne potvrdené, už len tieto špekulácie vyvolali na trhoch rozruch – americký dolár oslabil, zlato posilnilo a investori začali mať obavy z ohrozenia nezávislosti menovej politiky.

Trumpov tón sa však teraz javí ako umiernenejší. Plánované stretnutie Powella s republikánmi z výboru pre finančné služby bolo údajne zrušené a neoficiálne zdroje tvrdia, že Trump bol informovaný o nedostatočnom právnom základe na odvolanie šéfa Fedu. Zatiaľ to teda vyzerá, že Powell ostáva vo funkcii, no Trumpova pretrvávajúca nespokojnosť a možný návrat do Bieleho domu udržiavajú možnosť zmien v hre.