Výhľad na výsledky Netflixu za 2. štvrťrok 2025 – čo očakávať 🔎

Spoločnosť Netflix (NFLX.US) zverejní svoje hospodárske výsledky za druhý štvrťrok dnes po uzavretí trhu. Od začiatku júla akcie firmy klesli približne o 6 % zo svojho historického maxima (ATH). Výsledky za 2Q môžu byť kľúčovým faktorom pre pokračovanie silného rastového trendu, no je potrebné mať na pamäti, že pri takto vysokom ocenení je spoločnosť mimoriadne náchylná na výraznejšie výkyvy. Opčný trh aktuálne započítava možný pohyb ceny akcie približne o 8,5 % po zverejnení výsledkov.

Zdroj: xStation

Výhľad na 2. štvrťrok 2025

Podľa analytického konsenzu by mali tržby Netflixu vzrásť na 11,06 miliardy USD, čo mierne prevyšuje interný odhad spoločnosti (11,04 mld. USD). Prekročenie hranice 11 miliárd USD by znamenalo najsilnejšie štvrťročné tržby v histórii firmy a predstavovalo by viac než 15 % medziročný rast. Túto dynamiku podporuje efektívne cenové riadenie a diverzifikácia príjmov, vrátane rastúceho prínosu z reklamy.

Trh zároveň očakáva výrazný medziročný nárast prevádzkového a čistého zisku o 45 %. Zlepšujúca sa ziskovosť a rast prevádzkovej marže na 33,1 % sú momentálne dva hlavné finančné ukazovatele, ktoré budú pod drobnohľadom investorov.

Za zmienku stojí, že Netflix minulý rok oznámil, že prestane zverejňovať počet predplatiteľov, čo spočiatku vyvolalo obavy investorov. Pokiaľ však finančné dáta potvrdia trvalý rast ziskovosti, investori si budú musieť zvyknúť na nový pohľad, kde výsledky firmy nebudú poháňané rastom používateľskej bázy, ale efektívnym riadením nákladov a kvalitatívnym rozvojom podnikania. Pre Netflix tak nastáva čas zberať úrodu po období expanzie.

Investori sa taktiež zamerajú na komentáre vedenia k pôvodnému obsahu. Očakáva sa výhľad k športovému segmentu, novým filmom a seriálom a celkové hodnotenie tohtoročnej produkcie, čo by mohlo naznačiť smerovanie spoločnosti do budúcnosti.

ODHADOVANÉ VÝSLEDKY ZA 2Q 2025

Odhadované tržby: 11,06 miliardy USD Tržby zo segmentu USA a Kanada: 4,85 miliardy USD Tržby zo segmentu EMEA: 3,5 miliardy USD Tržby z Latinskej Ameriky: 1,33 miliardy USD Tržby z regiónu Ázia a Tichomorie (APAC): 1,32 miliardy USD

Odhadovaný zisk na akciu (EPS): 7,09 USD

Odhadovaný prevádzkový zisk: 3,69 miliardy USD

Odhadovaná prevádzková marža: 33,1 %

Odhadovaný peňažný tok z prevádzky: 2,38 miliardy USD

Odhadovaný voľný peňažný tok: 2,17 miliardy USD

VÝHĽAD NA 3Q 2025

Odhadované tržby: 11,28 miliardy USD

Odhadovaný zisk na akciu (EPS): 6,70 USD

Odhadovaný prevádzkový zisk: 3,47 miliardy USD

Odhadovaná prevádzková marža: 30,7 %

VÝHĽAD NA ROK 2025

Odhadované tržby: 44,56 miliardy USD

Odhadovaná prevádzková marža: 29,7 %

Odhadované výdavky na obsah: 17,68 miliardy USD

Odhadovaný voľný peňažný tok: 8,9 miliardy USD

Oceňovanie pred zverejnením výsledkov

Treba mať na pamäti, že z hľadiska ocenenia zostáva Netflix veľmi drahou spoločnosťou. Pomer ceny k zisku (P/E) sa pohybuje okolo 60-násobku, PEG pomer za posledné tri roky je na úrovni 2,5 a ukazovateľ EV/EBITDA presahuje 47. To znamená, že spoločnosť čelí výzve tieto hodnoty obhájiť, najmä keď výhľadové ukazovatele na nasledujúcich 12 mesiacov nie sú výrazne nižšie. Silné ocenenie Netflixu je založené na jeho cenotvornej sile a dominantnom postavení v oblasti streamovacích platforiem.

Zároveň platí, že takéto úrovne ponechávajú relatívne malý priestor na chyby. Signály nielen o slabosti, ale aj o výkone, ktorý síce bude pozitívny, ale slabší, než sa očakávalo, môžu viesť k výraznejším pohybom akcií amerického streamovacieho giganta.

Tak výhľadové, ako aj ukazovatele za posledných dvanásť mesiacov (TTM) sa pred zverejnením výsledkov pohybujú blízko rekordných úrovní. Udržanie aktuálneho ocenenia spoločnosti tak zostáva jednou z hlavných výziev. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

