Alibaba vyčlenila 53 miliárd dolárov na rozšírenie AI v rámci strategického posunu

Spoločnosť Alibaba Group Holding Ltd. oznámila, že v nasledujúcich troch rokoch plánuje investovať viac ako 380 miliárd jüanov (53 miliárd USD) do infraštruktúry umelej inteligencie (AI) vrátane dátových centier. Tento výrazný záväzok zdôrazňuje ambíciu čínskeho giganta v oblasti elektronického obchodu stať sa významným hráčom v oblasti AI.

Spoločnosť, ktorej spoluzakladateľom je Jack Ma, chce prekonať svoje predchádzajúce desaťročné investície do AI a cloud computingu a usiluje sa stať kľúčovým partnerom pre podniky vyvíjajúce modely AI. Podľa vyhlásenia na oficiálnom blogu Alibaba plánuje podporovať aplikácie založené na AI, ktoré si vyžadujú rastúci výpočtový výkon.

Táto investícia predstavuje jednu z najväčších čínskych iniciatív v oblasti infraštruktúry AI, ale prichádza v čase, keď investori spochybňujú, či technologické firmy nepreceňujú budúci dopyt po AI. Analytici TD Cowen poznamenali, že spoločnosť Microsoft Corp. ruší prenájmy kapacít dátových centier v USA, čo je potenciálny náznak obáv z nadmernej ponuky infraštruktúry AI. Po tomto oznámení akcie spoločnosti Alibaba v Hongkongu klesli až o 3 %.

„Predstavuje to najväčšiu investíciu súkromného sektora do výstavby cloudovej infraštruktúry a infraštruktúry umelej inteligencie v Číne,“ poznamenala analytička Citigroup Alicia Yap s tým, že suma prevyšuje jej odhady o 30 miliárd jüanov.

Investičná krajina AI a reakcie trhu

Veľké technologické spoločnosti vrátane Meta Platforms Inc. a Amazon.com Inc. spoločne investujú miliardy do dátových centier súvisiacich s AI. Narastajú však obavy, či tieto výdavky zodpovedajú reálnemu dopytu, najmä po objavení sa nákladovo efektívnych modelov AI od čínskeho startupu DeepSeek.

Napriek týmto obavám vedúci predstavitelia odvetvia, ako napríklad generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Corp. Jensen Huang, tvrdia, že AI zásadne zmení technologické prostredie. Spoločnosť Alibaba sa s týmto názorom stotožňuje a presúva svoje zameranie na AI, keď sa zotavuje z regulačného zásahu, ktorý sa začal v roku 2020.

Minulý týždeň generálny riaditeľ spoločnosti Alibaba Eddie Wu vyhlásil, že umelá všeobecná inteligencia (AGI) je teraz hlavným cieľom spoločnosti. Tým sa Alibaba vyrovnáva americkým konkurentom, ako sú OpenAI a Alphabet Inc, hoci jej trojročný investičný harmonogram zaostáva za americkými kolegami.

Porovnanie investícií spoločnosti Alibaba do AI s americkými technologickými firmami

Investícia spoločnosti Alibaba vo výške 53 miliárd USD je v kontraste s očakávanými výdavkami spoločnosti Microsoft na dátové centrá AI vo výške 80 miliárd USD v tomto fiškálnom roku a plánovanými investíciami spoločnosti Meta do AI vo výške 65 miliárd USD v roku 2025. Alibaba, hoci je etablovaným poskytovateľom cloudových služieb, zostáva v oblasti AI relatívne novým hráčom. Čínske technologické firmy navyše čelia sankciám USA, ktoré obmedzujú prístup k pokročilým čipom Nvidia AI, čím sa obmedzuje výpočtový výkon, ale aj náklady.

Podľa analytikov agentúry Bloomberg Intelligence Roberta Lea a Jasmine Lyu je investícia spoločnosti Alibaba do AI vysoko rizikovou stávkou na dosiahnutie AGI, ktorá zostáva špekulatívna. Uskutočniteľnosť AGI je neistá a akákoľvek finančná návratnosť takéhoto prielomu zostáva nejasná.

Obnovené ambície spoločnosti Alibaba v oblasti AI

Napriek skepticizmu investorov spoločnosť Alibaba preukázala silný záväzok k inováciám v oblasti AI. Spoločnosť zaznamenala najrýchlejší rast tržieb za viac ako rok, pričom generálny riaditeľ Eddie Wu a predseda predstavenstva Joe Tsai presmerovali svoje úsilie na AI a elektronický obchod. Spoločnosť Alibaba získala v roku 2025 trhovú hodnotu viac ako 100 miliárd USD, hoci zostáva pod úrovňou spred regulačných škrtov.

Zakladateľ Jack Ma sa nedávno objavil na prestížnom samite, ktorý zvolal čínsky prezident Si Ťin-pching, čo signalizuje opätovné začlenenie spoločnosti Alibaba medzi čínsku podnikateľskú elitu. Na samite sa zúčastnili špičkoví podnikatelia z rôznych odvetví vrátane umelej inteligencie.

Od spustenia chatbota OpenAI spoločnosť Alibaba investovala do popredných čínskych startupov v oblasti umelej inteligencie, ako sú Moonshot a Zhipu. Spoločnosť tiež uprednostnila expanziu cloudu a znížila ceny služieb, aby získala späť zákazníkov, ktorých stratila počas regulačných problémov. Model AI spoločnosti Alibaba, Qwen, preukázal v porovnávacích testoch vysoký výkon, čím potvrdil význam spoločnosti v oblasti AI.

Okrem toho si spoločnosť Apple Inc. vybrala technológiu AI spoločnosti Alibaba na integráciu do čínskych iPhonov, čo ďalej posilňuje jej dôveryhodnosť ako inovátora v oblasti AI. Keďže spoločnosť Alibaba zintenzívňuje svoje zameranie na umelú inteligenciu, odvetvie bude pozorne sledovať, či sa jej obrovské investície premietnu do dlhodobého vedúceho postavenia v tejto oblasti.