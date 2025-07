CEO AstraZenecy zvažuje hlavné kotovanie v USA

Sir Pascal Soriot, generálny riaditeľ AstraZenecy, údajne zvažuje presunutie primárneho burzového kotovania – a potenciálne aj právnej domicílie – z Londýna do Spojených štátov. Diskusie, ktoré zatiaľ neboli formálne oznámené britskej vláde, odrážajú narastajúcu nespokojnosť s britským regulačným prostredím a strategické zameranie na rýchlejšie rastúce trhy, najmä USA a Čínu .

Strategické dôvody návrhu

Od svojho nástupu v roku 2012 Soriot opakovane upozorňuje, že Európa, najmä UK, zaostáva za USA a Čínou v inováciách vo farmaceutickom priemysle. Kritizuje obmedzené schvaľovacie postupy (napr. rozhodnutia NICE týkajúce sa Enhertu) a systém rebate NHS, ktoré podľa neho brzdia výskum .

Napriek významným investíciám vo Veľkej Británii – vrátane R&D centra v Cambridge za vyše 1,1 miliardy libier – Soriot stále viac smeruje na USA a Čínu. Firma nedávno oznámila investíciu 2,5 miliardy dolárov do Pekingu a záväzok okolo 3,5 miliardy dolárov do americkej výroby a výskumu do roku 2026.

Reakcia trhu a politické dôsledky

Na Londýnskej burze vzrástli akcie AstraZenecy o približne 2,7 % na 10 400 pencí. Avšak presunutie primárneho kotovania z Londýna by znamenalo vážny zásah pre finančný sektor a life‑sciences vo Veľkej Británii a pravdepodobne bude čeliť odporu zo strany predstavenstva i vlády .

Zdroj: xStation5

Výhody amerického trhu

Plné kotovanie v USA by lepšie reflektovalo dominantný trh spoločnosti, ktorý tvorí viac ako 40 % celkových príjmov. Táto možnosť prinesie výhody ako regulácia, hlbšie kapitálové trhy a lepší prístup k investorom – čo podporuje ambíciu firmy zdvojnásobiť tržby na 80 miliárd dolárov do roku 2030 .

Kontext: Výrobný presun a investície

V apríli AstraZeneca prezentovala plán presunúť značnú časť produkcie liekov do USA, s cieľom zmierniť dopady geopolitických tarifných rizík. Tento krok potvrdzuje smerovanie firmy na americký trh .

Možné výzvy

Spoločnosť čaká viacero výziev: schválenie predstavenstvom, politický odpor vo Veľkej Británii a riešenie cezhraničných regulačných otázok. Presun právnej domicílie môže tiež spustiť diskusie o daňových dôsledkoch, právach akcionárov a kontinuitou pre európskych investorov.

