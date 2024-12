Altman sa neobáva vplyvu Elona Muska v Trumpovej administratíve

CEO OpenAI Sam Altman vyjadril minimálne obavy ohľadom vplyvu Elona Muska v rámci Trumpovej administratívy, napriek Muskovej významnej úlohe a ich prebiehajúcim právnym sporom. Altman verí, že Musk bude konať eticky a nebude zneužívať politickú moc na poškodenie konkurencie alebo zvýhodnenie vlastných podnikov.

Muskovo vymenovanie, spolu s podnikateľom Vivekom Ramaswamym, do vedenia novovzniknutého Ministerstva vládnej efektívnosti (DOGE) vyvolalo obavy medzi hráčmi v priemysle o možný konflikt záujmov. DOGE má za cieľ znížiť vládne výdavky a regulácie, pričom plánuje preveriť federálne pôžičky poskytnuté konkurentom Muskovej Tesly.

Technologická komunita je ohľadom Muskovej politickej angažovanosti rozdelená. Niektorí, ako spoluzakladateľ LinkedIn Reid Hoffman, zvažujú odchod z USA kvôli obavám z možnej odvety administratívy voči politickým oponentom. Iní, vrátane Altmana, sa snažia s administratívou spolupracovať aj napriek výzvam, ktoré pramenia z Muskovej pozície.

Muskova rozšírená politická rola vyvoláva obavy, že by mohol ovplyvniť konkurenciu pomocou svojej novej autority. Altman a ďalší sa obávajú, že Musk by mohol formovať politiky, ktoré by ovplyvnili konkurenčné prostredie v sektoroch, ako je umelá inteligencia a elektromobily.

Záverom, hoci Altman verejne zľahčuje obavy o Muskove postavenie v Trumpovej administratíve, širší technologický priemysel zostáva ostražitý ohľadom možných dôsledkov Muskovej politickej angažovanosti na konkurenciu a regulačné praktiky.