Amazon: Začiatok konca AI snov?

Americký e-commerce gigant sa čoraz menej spája s online obchodom a čoraz častejšie sa vníma jednorozmerne cez novú nálepku jedného z tzv. „hyperscalerov“.
Pochybnosti o rastovej stratégii firmy postavenej na AI aj o kvalite jej realizácie sa riešia už dlho. V odvetvových médiách to znie čoraz hlasnejšie: Reuters aj Financial Times uvádzajú, že programátorské nástroje a metodika založené na AI nie sú postupne lepšie, ale naopak postupne horšie.
Až nedávno sa to začalo premietať aj do valuácií. V prvej polovici februára akcie klesli až o 15 %. Čo zmenilo sentiment akcionárov? Trh si uvedomil, že „hyper“ v „hyperscaleroch“ znamená aj „hyper-CAPEX“, ktorý si vyžaduje „hyper-FCF“ — peňažný tok, ktorý firma nemá a pri zachovaní súčasných trendov ani mať nebude.
Lenže toto je začiatok, nie koniec, problémov firmy. Z finančného hľadiska sa spoločnosti stále darí: napriek určitým prehnaným interpretáciám a nekonzistentnostiam vyzerajú jej zisky aj marže výborne. Práve v menej „oficiálnych“ ukazovateľoch však vidno, že investičná téza — postavená na údajne transformačnom vplyve AI na firmu — sa začína otriasať.
Znižovanie počtu zamestnancov, alebo offshoring?
Okrem e-commerce a AI sa Amazon úspešne profiluje aj ako líder v prepúšťaní a tvrdí, že je to výsledok rastu produktivity vďaka zavádzaniu AI naprieč organizáciou. Dáta však hovoria inak. Podľa výkazov SEC 10-K mala spoločnosť globálne 1 576 000 zamestnancov. To je o 20 000 viac než v predchádzajúcom roku. Zároveň je ťažké nájsť znaky poklesov vo finančných výkazoch: v 3 zo 4 kategórií prevádzkových nákladov náklady v roku 2025 rástli — niektoré výrazne.
Amazon vyznieva obzvlášť nepriaznivo aj v analýze geografického rozloženia náboru, ktorú spracoval tím Bloomberry.
Zdroj: Bloomberry
Počet pracovných ponúk Amazonu v „nízkonákladových“ krajinách sa od roku 2020 zvýšil o 154 %. Lídrom tohto rastu sú India, Mexiko, Brazília a Japonsko. Napriek deklarovanému prepúšťaniu desiatok tisíc ľudí v USA počet zamestnancov aj náklady vzrástli. Zamestnanci nezmizli, zmenila sa len ich adresa.
Nové výpadky, nový normál?
Zavádzanie AI zanecháva stopu nielen na zamestnancoch, ale aj na zákazníkoch. Firemný „flywheel“ — AWS — sa začína čoraz častejšie zasekávať spôsobom, ktorý sa javí ako silne korelovaný s mierou integrácie AI v rámci organizácie.
Pri analýze frekvencie a dĺžky výpadkov AWS je zhoršovanie situácie zreteľné. Finančné reporty pritom ukazujú fenomenálne marže a rast v tomto segmente, ktorý tvorí chrbticu valučného príbehu firmy. Ako dlho to však dokáže udržať pri klesajúcej kvalite služby a spoľahlivosti?
