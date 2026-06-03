Broadcom pred výsledkami – výhľad je dôležitejší než zisky

Broadcom zverejní výsledky za druhý štvrťrok fiškálneho roka 2026 po stredajšom závere obchodovania. Konsenzus analytikov predpokladá, že spoločnosť dodá výsledky nad očakávaniami a zvýši výhľad. Hlavným dôvodom by mal byť veľmi silný dopyt po AI sieťových riešeniach a čipoch navrhnutých na mieru.
Trhové očakávania pre výsledky:
- Tržby nad 22 miliárd USD
- Zisk na akciu (EPS) nad 2 USD
Optimistov však nechýba ani medzi najprestížnejšími inštitúciami.
- Jefferies a Morgan Stanley očakávajú rast tržieb približne na 29 miliárd USD. Dôležitejšie než samotné hlavné výsledky však budú konkrétne čísla v kľúčových segmentoch, teda v cloude a AI, a tiež výhľad.
- Tržby súvisiace s AI by mohli dosiahnuť približne 17 miliárd USD, najmä vďaka rastu v sieťovom segmente, nasadzovaniu nových switchov a rastúcemu podielu v optike.
- Kľúčovým faktorom tu bude objednávka spoločnosti Anthropic v hodnote 10 miliárd USD, ktorá bola presunutá z dodávok kompletných serverových rackov iba na čipy. V dôsledku toho by tržby z tohto kontraktu mohli dosiahnuť približne 2,0–2,5 miliardy USD.
- Morgan Stanley medzitým upozorňuje, že dopyt súvisiaci s AI rackmi sa podľa banky presúva do roku 2027, ale vníma to skôr ako otázku načasovania než ako stratené objednávky. Analytici banky sa domnievajú, že výrobná kapacita je presmerovaná k iným zákazníkom v oblasti TPU.
Najdôležitejším prvkom výsledkov tak nemusí byť samotný aktuálny štvrťrok, ale komentár manažmentu k roku 2027.
Polovodičové spoločnosti aktuálne zažívajú rastovú vlnu, ktorá je na vyspelých trhoch vidieť len zriedka. Je výsledkom masívnych kapitálových výdavkov takzvaných hyperscalerov a subjektov vyvíjajúcich AI riešenia. V tomto kontexte je prevádzková páka obrovská, zatiaľ čo spoľahlivosť súčasných prognóz je obmedzená. Vyjadrenia firiem k tempu ďalšieho rastu budú pre trh kľúčové z hľadiska budúcich valuácií.
- Tržby Broadcomu z AI čipov by následne mohli prekročiť 120 miliárd USD, teda viac než skoršia indikácia manažmentu nad 100 miliárd USD.
- Analytici však upozorňujú, že nedávne diskusie v ázijskom dodávateľskom reťazci boli menej optimistické, než sa očakávalo. To obmedzuje priestor na prípadné pozitívne revízie.
- Niektoré investičné banky stále vidia priestor na ďalšie zvýšenie výhľadu, keďže programy ASIC sa rozširujú.
Samostatnou témou je riziko konkurencie zo strany MediaTeku v dodávateľskom reťazci TPU pre Google. Morgan Stanley sa domnieva, že hrozba je zvládnuteľná, a odhaduje, že realisticky môže byť ohrozených približne 15 % obsahu TPU.
Podľa analytikov by si Broadcom mal väčšinu biznisu udržať, pretože nahradiť etablovaného dodávateľa v takomto rozsahu je náročné. To sa môže stať dôležitou témou, ak sa k tomu manažment rozhodne vyjadriť.
Graf Broadcom (AVGO.US, D1)
Z technického pohľadu pred zverejnením výsledkov sa cena akcií zastavila na úrovni 161,8 % Fibonacciho extenzie, zakreslenej z cenového pohybu medzi decembrom 2025 a aprílom 2026. Ak sa bude býčí scenár ďalej napĺňať, potenciálnym rastovým cieľom pre kupujúcich by mohla byť oblasť okolo 600 USD, kde sa prekrývajú Fibonacciho extenzie (423,6 %) z roku 2025 s novou extenziou z roku 2026. Potenciálna rezistencia môže zároveň prichádzať z trendového kanála označeného červenou. Ak dôjde ku korekcii, prvou úrovňou podpory a zostupným cieľom pre predajcov by bola oblasť okolo 430 USD.
Zdroj: xStation5
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