Kde kúpiť akcie SpaceX po IPO? Rekordný vstup na burzu sa blíži 🚀

SpaceX stanovila cenu akcií pre svoje IPO na 135 USD za kus, a to ešte pred tradičným procesom finálneho oceňovania počas investorskej roadshow. Firma chce získať až 75 miliárd USD, čo by z tejto ponuky urobilo najväčšie IPO v histórii. Pri tejto cene by ocenenie spoločnosti dosiahlo približne 1,75 bilióna USD, čím by sa SpaceX okamžite zaradila medzi najhodnotnejšie verejne obchodované spoločnosti v USA. Finálne ocenenie ponuky sa očakáva 11. júna a obchodovanie akcií na burze Nasdaq má začať o deň neskôr, teda 12. júna.
IPO je mimoriadne nielen svojou veľkosťou, ale aj samotnou štruktúrou. Elon Musk sa snaží zmeniť zaužívané pravidlá Wall Street, napríklad väčším zapojením retailových investorov, ktorí by mohli získať až 30 % ponuky. Zároveň chce zachovať silnú kontrolu zakladateľa nad firmou. Investorov láka najmä dominancia SpaceX v oblasti vesmírnych technológií, satelitného internetu, obrany a telekomunikácií, aj keď ocenenie zostáva veľmi vysoké. Firma v roku 2025 vykázala tržby 18,67 miliardy USD, čo znamenalo medziročný rast o 33 %, no zároveň skončila v strate 4,94 miliardy USD.
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