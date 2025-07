Amazon zvažuje ďalšiu miliardovú investíciu do spoločnosti Anthropic na posilnenie AI partnerstva

Amazon podľa medializovaných informácií uvažuje o novej miliardovej investícii do AI startupu Anthropic – nad rámec už skôr prisľúbených 8 miliárd USD. Tento krok má posilniť vedúce postavenie Amazonu v oblasti generatívnej umelej inteligencie a jeho konkurencieschopnosť voči spoločnostiam ako Google a Microsoft.

Prehlbovanie strategického partnerstva v AI

Ako uviedol denník Financial Times prostredníctvom Reuters, Amazon rokuje o navýšení svojho podielu v spoločnosti Anthropic. Pôvodná investícia vo výške 4 miliardy USD prebehla v novembri 2024 a bola neskôr zdvojnásobená. Nová dohoda by z Amazonu urobila najväčšieho akcionára – pred Googlom, ktorý investoval 3 miliardy USD – a upevnila by spoločné ambície oboch firiem v oblasti AI výskumu a vývoja.

Infrastruktúra a technologická integrácia

Amazon a Anthropic spolupracujú na projektoch ako „Project Rainier“ v Indiane, ktorý využíva čipy Trainium2 navrhnuté Amazonom na trénovanie AI modelov. Modely Claude od Anthropicu sú už integrované v produktoch ako Alexa+ a Prime Video, čo svedčí o technologickej symbióze medzi Amazon Web Services a AI platformou Anthropicu.

Konkurenčné prostredie a potenciálne riziká

Tento krok je považovaný za kľúčový pre stratégiu Amazonu, ako znížiť náskok Microsoftu (investora OpenAI) a Googlu (tvorcu systému Gemini). Microsoftova investícia do OpenAI vo výške 14 miliárd USD predstavuje výrazný benchmark, no Amazon sa usiluje ísť vlastnou cestou spolu s Anthropicom, ktorý funguje na verejnoprospešnom modeli s obmedzeným ziskom. Súčasné vývojové aktivity Amazonu na vlastných AI modeloch však môžu priniesť napätie v rámci partnerstva.

Hodnota a vplyv na trh

Aktuálna valuácia spoločnosti Anthropic dosahuje približne 61,5 miliardy USD, pričom ročné príjmy prekračujú 4 miliardy USD. Nová investícia by potvrdila dlhodobý záväzok Amazonu voči AI inováciám a posilnila dôveru investorov v rastový potenciál Amazon Web Services.

