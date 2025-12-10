Amazon zvyšuje svoje investície v Indii. Mohlo by to byť katalyzátorom rastu?

Spoločnosť Amazon.com Inc. oznámila, že do roku 2030 plánuje investovať v Indii viac ako 35 miliárd USD, pričom sa zameria na umelú inteligenciu, rast exportu a vytváranie nových pracovných miest. Táto investícia nadväzuje na predchádzajúce výdavky vo výške približne 40 miliárd USD a zahŕňa rozvoj fyzickej aj digitálnej infraštruktúry. Spoločnosť očakáva, že vytvorí približne 1 milión pracovných miest, vrátane priamych, nepriamych a sezónnych pozícií, čo pomôže rozšíriť jej komerčnú a e-commerce sieť.
Amazon má v úmysle zaviesť funkcie založené na umelej inteligencii, ktoré podporujú malé a stredné podniky, čím sa prispôsobí globálnemu trendu veľkých technologických spoločností, ktoré výrazne investujú do umelej inteligencie. Toto oznámenie nadväzuje na plán spoločnosti Microsoft investovať 17,5 miliardy USD do umelej inteligencie a cloudových služieb a záväzok spoločnosti Google investovať 15 miliárd USD do dátových centier, čo zdôrazňuje rastúci význam Indie ako hlavného technologického centra mimo Spojených štátov.
Celková expozícia Amazonu v Indii by mohla dosiahnuť približne 75 miliárd USD, čo zahŕňa logistiku, dátové centrá, vývoj cloudových služieb a digitalizáciu malých a stredných podnikov, čo by malo zvýšiť objem exportu realizovaného prostredníctvom jeho platformy. Z hľadiska valuácie to podporuje dlhodobý rast tržieb, hoci to zároveň znamená pokračovanie vysokých kapitálových výdavkov. Trh bude pozorne sledovať, či sa tieto investície prejavia v zlepšení marží AWS v regióne a väčšej logistickej efektívnosti.
Z geopolitického hľadiska sa India stáva konkurenčným prostredím pre najväčšie technologické spoločnosti sveta. Amazon, Microsoft a Google investujú značné sumy do vybudovania strategického centra umelej inteligencie a cloudu. To tiež vysiela jasný signál, že India je trhom strategického významu, nielen nízkorozpočtovou výrobnou základňou. Z tohto prílevu kapitálu môžu profitovať miestne indexy, ako sú Nifty a Sensex, ako aj spoločnosti spojené s infraštruktúrou, telekomunikáciami a dátovými centrami.
V súčasnosti Amazon India generuje ročné tržby vo výške približne 3 miliardy USD, s 30–35-percentným podielom na miestnom trhu elektronického obchodu. Plánovaná investícia by mohla do roku 2030 znásobiť tržby vďaka väčšej základni predajcov, zlepšenej logistike, rozšíreniu predplatného Prime a rastúcemu vývozu.
Amazon výrazne zvyšuje svoje angažovanie v Indii a pripája sa k spoločnostiam Microsoft a Google pri budovaní globálneho centra umelej inteligencie a cloudu. Pre Amazon to predstavuje katalyzátor rastu tržieb, ale zároveň to znamená vysoké kapitálové výdavky a regulačné riziko. Stojí za zmienku, že v tomto roku zaznamenala spoločnosť relatívne nízku návratnosť v porovnaní s inými veľkými technologickými hráčmi a hlavnými indexmi, ako sú S&P 500 a Nasdaq 100.
Denné zhrnutie: STRIEBRO na novom historickom maxime, EURUSD najvyššie od októbra
Akcia týždňa – Jabil Inc (11.12.2025)
Rivian vyvíja vlastný AI čip pre autonómne riadenie 💡
Disney investuje do OpenAI a oznamuje revolúciu v tvorbe animácií 📱
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.